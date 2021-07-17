Tatlısız yapamayanlara...

1- GELENEKSEL TARİF

Baylan, İstanbul



Adisababa tatlısı dondurmalı ve çikolata kaplı... İçindeki kurutulmuş meyve tanecikleriyle hafif tatlıların bir numarası. Ebru Erke “Klasik ve geleneksel bu tatlıyı en iyi Baylan yapıyor” diyor.

Dilim fiyatı 25 lira. Bütünü 180 lira. (0216) 346 63 50



2- RENKLERİYLE GÖZ ALIYOR



Divan Pastanesi, İstanbul

Kırmızı vişnelerle göz alıcı bir kontrast yaratan beyaz pasta kremasıyla kaplı geleneksel bir Divan tarifi: Rokoko Pasta... Bengi Kurtcebe, Çağdaş Ertuna ve Ebru Erke öneriyor. Dilimi 40, tamamı 194 lira. (0212) 257 72 70



3- MEKÂNA ÖZEL



Trilye Restoran, Ankara

Ankaralıların kaçış rotalarından biri Trilye Restoran. Erdal İpekşen “Dondurmalı leblebi tatlısı olan ateş tatlısı çok lezzetli. Bir tek bu mekânda bulunan leblebi tatlısını herkes çok beğeniyor” diyor. 28 lira. (0312) 447 12 00



4- SOĞUK SOĞUK BAKLAVA



Köşkeroğlu, İstanbul

Tatlıseverlerin vazgeçilmezi baklavanın soğuk olanı şimdilerde çok popüler. Sahrap Soysal, Köşkeroğlu’nun soğuk baklavasını öneriyor. Kilosu 150 lira. (0212) 245 52 45



5- HAFİF VE FERAH



Meşhur Bicici Abuzer Kadayıf, Adana

Ziyapaşa’da seyyar tezgâhta satılan bici bici tatlısı çok meşhur. Salih Seçkin Sevinç “Nişastalı muhallebi üstüne buz rendesi. Hem hafif, hem ferah bir tatlı” diyor. 7.5 lira. (0535) 452 06 16



6- YARATICI LEZZETLER



Hamdizade Dondurma, İstanbul

İçine külah konulan krokanlı kubbe tatlısında Antep fıstığı ve çikolata da var. Teoman Hünal “Klasik tatlılar ve çok yaratıcı lezzetler, adeta bir dondurma cenneti” diyor. 74 lira. (0212) 427 46 46



7- 1979’DAN BERİ...



Kadir Usta Peynir Helvası, Çanakkale

1979’da Çanakkale’nin merkezinde kurulan Kadir Usta peynir helvasıyla meşhur bir mekân. Helva dondurmayla servis ediliyor. Ahmet Güzelyağdöken’in önerisi. 45 lira. (0286) 217 61 00



8- SAĞLIKLI SEÇENEKLER



Healin Foods, İstanbul

Mekân sağlıklı beslenmek isteyenlere hitap ediyor, birçok raw (çiğ) cheseecake çeşitleri var. Kekin tabanı badem unu, üst kreması vegan ve glütensiz olarak hazırlanıyor. Taylan Kümeli’nin önerisi... Dilimi 38, tamamı 370 lira. (0212) 260 08 08



9- EN SEVİLEN SAN SEBASTİAN



Dilim Pastanesi, İstanbul

Yanık cheesecake olarak da adlandırılan, hem kıvamıyla hem lezzetiyle herkesin beğenisini kazanan San Sebastian cheesecake pastanenin sevilen tatlılarından... Refika Birgül’ün önerisi... Tamamı 135 lira. (0216) 425 61 14



10- YAZ AYLARINDA İLAÇ GİBİ



Serez Dondurmacısı, İstanbul

Salih Seçkin Sevinç “Süt kullanmadan, kışın Bodrum bahçelerinden topladıkları mis kokulu mandalinanın suyuyla yaptıkları sorbe yazın en ferahlatıcı tatlısı” diyor. Top 8, 1 kilo 120 lira. (0850) 259 73 74







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