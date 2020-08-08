Taşlardan gelen güzellik: Gua sha

DOĞAL BİR ANTİ-AGİNG VE YÜZ KONTURLAMA TEKNİĞİ

Valerie Dayan, güzellik ve bakım blog’u yazarı

Geleneksel Çin tıbbında tüm vücuda yapılan gua sha tedavisinin dolaşımı hızlandırdığına ve vücuttan toksinleri atmaya yardımcı olduğuna inanılıyor. Eski çağlarda annelerin çocuklarına bu tedaviyi sadece özel taşlarla değil, metal parayla da yaptığı söyleniyor.

Vücudun her yerine uygulanabilen gua sha masajının ardından, ciltte kupa tedavisi sonrasında oluşanlara benzer hafif kızarıklıklar genellikle kısa sürede geçiyor.

Son zamanlarda popüler olan yüz gua sha masajıysa, doğal bir anti-aging ve yüz konturlama tekniği. Yüzdeki ve boyundaki kasları aktif tutan, dolaşımı hızlandıran ve hücre yenilenmesini destekleyen gua sha masajı, göz çevresindeki şişlikleri hafifletmede, ince çizgileri azaltmada, cildi sıkılaştırmada ve yüzdeki ödemi azaltmada

kullanılıyor.

Her gün yapacak vaktiniz olmasa bile, haftada iki ya da üç kerelik bir rutine oturtmak iyi bir fikir. Örneğin ben gua sha taşını salondaki sehpamın üzerinde bulundurup akşamları televizyon karşısında yüzüme masaj yapmayı tercih ediyorum.

HEM HESAPLI HEM DE DOĞAL

Beklentileri de doğru bir seviyede tutmak önemli; elbette medikal estetik dokunuşlarının cildi gençleştirmedeki radikal ve keskin etkisini gua sha’dan alamayız. Ancak bu masaj, gençliği korurken doğal da kalmak isteyenler için hem hesaplı hem de neredeyse yan etkisiz doğal bir alternatif.

SİZ TAŞLARI SEÇMİYORSUNUZ, TAŞLAR SİZİ SEÇİYOR

Gözde Atakoğlu, Güzellik Yayında Gazetesi Yayın Direktörü

Gua sha tekniğini uyguladığınız taşlar ametist, pembe kuartz ve yeşim. Aslına bakarsanız siz taşları değil, taşlar sizi seçiyor. Taşlardan hangisi sizi çekiyorsa onu kullanmanız gerektiğine inanılıyor. Çünkü çakralarla ilişkisi var. Pembe kuartz kalp çakrasını simgelerken pembe gua sha taşı size dinginlik veriyor, diğer taraftan ametist taç çakrayı simgeliyor ve beynimizi negatiflikten arındırmakla ilişkilendiriliyor.

Hücresel faaliyetlerimiz normal olarak lenf sıvısı üretiyor, bu da dokular içinde birikiyor. Bu sıvı kan dolaşımına karışıyor, işte lenf drenaj dediğimiz masaj yöntemi, bu sıvının kan sistemine karışmadan vücuttan atılmasını sağlıyor.

Gua sha yöntemi ödem atmak, toksin atmak, gün içerisinde maruz kalınan serbest radikallerden kurtulmanın dışında, hücrelere, organlara daha fazla oksijen taşıyarak onların canlanması ve iyileşmesine de yardımcı oluyor.

KULLANIM VE ETKİLERİ

Bu taşları cildinize uygularken çok bastırmamalısınız. Çene konturu ve alın kısmında kemik üzerine denk gelen bölgelerde özellikle çok baskı yapmamaya dikkat etmelisiniz. Bastırırsam daha çok etki eder yanlış bir mantık. Önemli olan ciltte kayarak masaj etkisi

yaratması.

En önemli noktalardan biri de bu uygulamayı bir yaşam stili, bakım rutinine dönüştürmeniz. Ancak o zaman gerçek bir etkiden söz edilebilir, cildiniz üzerindeki değişimi görebilirsiniz.

Dy Global pembe kuvars gua sha taşı www.trendyol.com’da, 60 lira.

Pelcare yeşim taşı face roller www.beymen.com’da, 214 lira.

JADE yeşim taşı masaj aleti ikili set www.trendyol.com’da, 30 lira.

Lovely Bird Ametist roller ve gua sha taşı hepsiburada.com’da, 190 lira.

The Sim Co. Aventurin gua sha taşı www.souqdukkan.com’da, 230 lira.