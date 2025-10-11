Tarzın ötesinde bir kişilik göstergesi

Haberin Devamı

Kolejli tarzı sonbahar/kış sezonunda farklı bir anlayışla podyumlarda kendini gösterdi. Bu tarzın parçalarını bolca gördük. Ama bir farkla; o alışıldık düzgün ve derli toplu görünümden eser yok. Modern preppy (modern kolejli) görünümün içinde bilinçli bir dağınıklık, kural tanımaz bir özgüven var. Miu Miu, Tory Burch, Ami ve Gucci gibi markalar bu sezon kolejli (preppy) tarzın kodlarını tersyüz ediyor. Hem erkek hem kadın görünümlerinde gömleklerin yakaları dışarıda, kravatlar gevşek, kazaklar omza atılmış, geniş (oversize) trikolarla ya da birkaç beden büyükmüş gibi duran gömleklerle tamamlanan etek ve pantolonlar da dikkat çekiyor. Loafer’larsa artık okul disiplinini değil, sokağın rahatlığını taşıyor. ‘Modern preppy’ böylece bir stil anlayışından çok bir tavra dönüşüyor: Düzeni bilip kendi kurallarını koyanların üniforması gibi sanki.

Kendini iyi hissetmek...

Bu dönüşümün altında aslında kültürel bir durum da var. Uzun zamandır başarı, ölçülülük ve mükemmellik kavramlarıyla tanımlanan nesiller (özellikle X ve Y jenerasyonu ne demek istediğimi çok iyi anlayacak) artık kendi normlarını sorguluyor. Rahat stilleriyle öne çıkan Z Kuşağı’yla birlikte, klasik kolej havası yerini rahat ama zeki bir tavra bırakıyor. Sanki bu yeni üniformayla ‘başarılı görünmek’ değil, ‘kendini iyi hissetmek’ tavrı öne çıkıyor.

Bu yeni preppy halini stilin ötesinde bir kişilik göstergesi olarak da yorumlamak mümkün. Evet, hâlâ gömlek var, loafer var, ama bu kez mükemmel ütülenmiş giysilerden çok, özgür tavırlar dikkat çekiyor. Bu kadar da düzgün ve mükemmel olmamız gerekmiyor dedirtiyor. Bu stil bugünün genç profesyonellerinin, planlı ama spontane, kontrollü ama yaratıcı kuşağın modadaki karşılığı adeta...

Modern preppy bana göre sadece bir trend değil; başarılı ama tükenmiş kuşakların şimdiki stil tercümesi. Çalışkan, zeki ama artık mükemmel olmak istemeyen jenerasyonların üniforması. Yani klasik kolej havasını taşırken “Ben artık o kurallara ait değilim” diyen bir kuşağın dili...

‘Modern preppy’ gardırobunun kuralları

Kazaklar omza: Gömleklerin üstüne gelişigüzel atılmış kazaklar var.

Okul etekleriyle deri ceket: Hem meydan okuyan hem de masum bir tavır taşıyor.

Kravatı bırakın gevşek kalsın: Resmiyet değil, özgüvenli bir dağınıklık.

Loafer’ları kalın çorapla giyin: Klasiğe ironik bir stil yaklaşımı...

Gömlekler ne kadar büyük, o kadar iyi: Birkaç beden büyük almak mı? Bu sezon tam da bunu yapmak gerekiyor. Pantolonların içerisine nizami bir şekilde sokulmuyor.

HER TARZA UYGUN



Bu eteği büyük, geniş bir gömlek, kalın çorap ve loafer’la giyin.

Vakkorama, 5.995 lira

Gömlek ya da kazakların üstünde gelişigüzel kullanın.

Hatemoğlu, 1.799 lira

Birkaç beden büyük tercih edilebilir.

Pull&Bear, 2.490 lira



Loafer’lar bu sezon hem erkek hem kadın stillerinde bolca var.

Derimod, 2.999 lira