‘Tarkan uzun uzun tarif etmez’

Çıktığı anda yok satan biletleriyle megastar Tarkan, yıllar sonra verdiği İstanbul konserlerinde sanki ülkenin tüm mutluluk sorumluluğunu omuzlarına almış gibiydi. Konserlerde binlerce kişi aynı anda şarkı söyleyip dans etti. Bu gecelerin sahnedeki en güçlü anlatıcılarından biri de kostümlerdi. Her biri tek başına bir karakter gibiydi. Stil danışmanı İbrahim Duman’ın sahnede, performansın ortasında Tarkan’ın ceketini değiştirdiği an hafızalara kazındı. Bu konserlerde kostümlerin arkasındaki isim, tasarımcı Emre Erdemoğlu’ydu. Emre’yle süreci konuştuk.

◊ Tarkan’ı giydirme süreci senin için teknik mi duygusal mı?

Teknik işin omurgası; kalıp, malzeme, sahne ışığı, hareket alanı... Başlangıç noktasıysa her zaman duygusal bir hikâye. Tarkan sahneye sadece şarkı söylemeye çıkmıyor; bir ruh hali ve enerji taşıyor. Önce şunu soruyorum: Bu sahnede nasıl bir karakter var? Güç mü, asalet mi, baştan çıkarıcılık mı? Kostüm o duygunun bedene dönüşmüş hali oluyor.

‘Bazen başrol olur’

◊ Tarkan tasarım sürecine nasıl dahil oluyor?

Tarkan çok sezgisel biri. Uzun uzun tarif etmez ama hissettirdiği şey çok nettir. Genelde bize büyük bir alan açar, güvenir. Provada küçük bir bakış ya da mimik bile yönümü bulmam için yeterli olur. Bu bir aynı vizyona bakan iki yaratıcı insanın işbirliği.

◊ Stil danışmanı İbrahim Duman’la denge nasıl kuruluyor?

İbrahim’le çalışmanın gücü, sahnenin bütününü görmesinden geliyor. Ben karakteri inşa ediyorum; o, karakteri sahne evrenine yerleştiriyor. Müzik, ışık, koreografi ve geçişlerle birlikte kostümün ne zaman öne çıkacağına, ne zaman geri duracağına karar veriyoruz. Kostüm bazen başrol olur, bazen geri çekilip sanatçının enerjisine alan açar. Bizim için temel cümle şu: Kostüm sahne için vardır, sahne kostüm için değil.

◊ Tarkan gibi bir ikonla çalışmak seni nasıl dönüştürdü?

Tasarım reflekslerimi kalıcı olarak değiştiriyor. Çünkü karşında sadece bir sanatçı değil, yıllar içinde oluşmuş güçlü bir sahne kimliği var. Artık tasarım yaparken sadece ‘nasıl görünüyor’ diye bakmıyorum. ‘Bu görünüm hafızada kalır mı’ sorusu benim için belirleyici oldu.

‘Kostüm sanatçının üzerinde yük olmamalı’

◊ İzleyicinin fark etmediği ama senin için çok önemli bir detay ne?

Kostümün iç dengesi. Sahnedeki ışıltının arkasında ciddi bir mühendislik var. Ağırlığın dağılımı, omzun duruşu... Sanatçı rahat değilse seyirci bunu bilinçli fark etmese bile enerjinin düştüğünü hisseder. Kostüm sanatçının üzerinde bir yük gibi durmamalı, onunla nefes almalı.

◊ Unutamadığın bir an...

Kostümün son halini ilk kez üzerinde gördüğüm andı. Aynaya baktı, bir şey söylemedi. Sonra sadece omuzlarını geriye aldı, duruşu değişti. O an kostüm bir kıyafet olmaktan çıktı, karakter devreye girdi. Tasarımcı için en büyük ödül alkış değil, sanatçının kostümün içinde kendini daha güçlü hissettiği o sessiz an.