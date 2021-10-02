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Tarihi mekânda çağdaş sanat

#Contemporary İstanbul#Tersane İstanbul#Çağdaş Sanat
Tarihi mekânda çağdaş sanat

Contemporary İstanbul (CI), bu yıl kapılarını restore edilen Tersane İstanbul’da açıyor. 7-10 Ekim tarihleri arasında çağdaş sanatla tarihi buluşturacak olan fuarda yine çok konuşulacak özel sergiler olacak.

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Çağdaş sanat buluşması Contemporary İstanbul (CI), bu yıl mekân değişikliğine giderek Tersane İstanbul’a taşındı. 9 bin 500 metrekare kapalı, 10 bin metrekare açık alana sahip tarihi mekândaki fuara 57 galeri ve kurum katılıyor. Akbank sponsorluğundaki fuar,  5-6 Ekim’de önizlemeye ve 7-10 Ekim tarihleri arasında genel ziyarete açık olacak. Pandemi koşulları nedeniyle ziyaretçilerden girişte aşı kartı ya da PCR testi istenecek.

Tarihi mekânda çağdaş sanat
‘İsimsiz’, Günnur Özsoy

Bu yıl sanat izleyicilerini farklı bir fuarın beklediğini söyleyebiliriz. Bizans ve Osmanlı döneminde etkin rol oynayan, binlerce yıllık geçmişe sahip bir mekânda bulunmak başlı başına özel bir deneyim olacak. CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli de düzenlediği basın toplantısında bu konuya dikkat çekerek “Venedik’ten sonra bir çağdaş sanat fuarı daha tarihi yapıda gerçekleştirilecek” dedi.

Tersane İstanbul’un açıkhava kullanım alanlarına sahip olması, bu yıl heykel sergisi gibi farklı projelerin hayata geçirilmesine de olanak sağlamış.

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Tarihi mekânda çağdaş sanat
‘Armageddon’, Gönül Nuhoğlu

 

HEYKEL PARKI

Fuara özel projelerden en dikkat çekeni The Yard adı verilen açık alandaki bölümde gerçekleştirilecek heykel sergisi. 30 sanatçının 38 eserle katıldığı ‘Evdeyim Evdeyim Evdeyim’ sergisiyle duygu ve düşüncelerin önemini yitirdiği ya da tam tersi önem kazandığı günümüzde izleyiciyle samimi bir iletişim kurulması umuluyor.

 

SANATÇININ GÖZÜNDEN...

Fuarda ziyaretçileri ilginç bir karşılaşma da bekliyor. Geçen yıllarda Yıldız Sergi Salonu’nda ‘İmgeler ve Göstergeleriyle Burhan Doğançay’ ve Ekrem Yalçındağ’ın ‘Renk, Doğa, Ornament ve Öteki Şeyler Üzerine’ sergileri düzenlenmişti. Bu iki sergide de ziyaretçiler eserleri yorumlarken vurgulanan fikirlerin üslup farklılıklarına karşın, kavramsal çerçevede kesişim gösterdiklerine tanıklık etmişti. Buradan yola çıkarak düzenlenen sergide sanatseverler, bu iki sanatçının eserlerine Ekrem Yalçındağ gözünden bir düzenlemeyle bakacaklar.

Tarihi mekânda çağdaş sanat
Fuarda Burhan Doğançay’ın eserleri de var.

 

BODRUM’UN DÖNÜŞÜMÜ

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Fotoğraf sanatçısı ve mimar Sıtkı Kösemen’in 1973-1989 arasında Bodrum’da çektiği fotoğraflardan oluşan ‘Dönüşümler’ sergisi de 16. Contemporary İstanbul’da açılacak.

Tarihi mekânda çağdaş sanat
Sıtkı Kösemen’in fotoğrafları ‘Dönüşümler’ sergisinde.

Fuar kapsamında ayrıca ‘100 yaşındaki heykelci: İlhan Koman’ sergisi de gerçekleştirilecek. Koman’ın efsanevi atölye gemisi Hulda, Tersane İstanbul’a gelecek.

Aralarında Azade Köker, Neriman Polat, Nilbar Güreş’in de bulunduğu 15 kadın sanatçının yer aldığı ‘Akrasia’ sergisinin geliri de Tohum Otizm Vakfı’na aktarılacak.

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#Contemporary İstanbul#Tersane İstanbul#Çağdaş Sanat