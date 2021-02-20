Tarih kokan dükkânlar

1) 40 BİNE YAKIN KİTAP

Turkuaz Sahaf (Beyoğlu, İstanbul)







Türk dili ve edebiyatı mezunu Emin Nedret İşli’nin Püzant Akbaş ile 2001 Nisan’da açtığı Turkuaz Sahaf, kitapseverlerin, koleksiyoncuların ve akademisyenlerin Beyoğlu’ndaki buluşma noktası. Koleksiyonunda başta Türkçe ve Osmanlıca olmak üzere, Ermenice, Rumca, İbranicenin yanı sıra diğer dillerde 40 bine yakın kitap var. Ayrıca sahaf-turkuvaz.com adresinden de satış yapıyor. Doğan Hızlan ve İhsan Yılmaz müdavimlerinden. (0212) 245 45 88

2) SAKALLI LÜTFÜ’NÜN DÜNYASI

Sahaf Müteferrika (Kadıköy, İstanbul)



35 yıldır Kadıköy’de hizmet veriyor. Sahibi Lütfü Seymen, sahaf dünyasında bilinen adıyla ‘Sakallı Lüftü’ kitaplara verdiği kıymet ve derin bilgisiyle insanı etkisi altına alan bir kişilik. Doğan Hızlan “Muhakkak uğrayın, iki kelam sohbet edip Müteferrika dergisinin bir sayısını alın” diyor. (0216) 336 47 34

3) HEM KİTAP HEM KEDİLER

Simurg (Beyoğlu, İstanbul)

Hem yayıncılık hem de sahaflık yapıyor. İbrahim Yıldız’ın kardeşleriyle 1986’da kurduğu Simurg’da Türkiye tarihi, sanatı, edebiyatı ve coğrafyası gibi içeriklerde kitaplar var. simurg.com.tr adresinden almak da mümkün. Deniz Yüce Başarır “Kedileri ve eski havalı dükkânı çok seviyorum” diyor. (0212) 297 87 75

4) BEYOĞLU’NU ÇOK GÜZEL YANSITIYOR

Denizler Kitabevi (Beyoğlu, İstanbul)



1993’te kurulan kitabevinin, yayıncılık alanının yanı sıra nadir kitaplar, eski haritalar, gravürler ve hat sanatıyla ilgili geniş bir koleksiyonu var. İstiklal Caddesi’ndeki sahaf, denizlerkitabevi.com adresinden de alışveriş imkânı sunuyor. Duygu Özdemir “Beyoğlu’nun tarihini en güzel yansıtan adreslerden” diyor. (0533) 454 50 00

5) ZENGİN İÇERİK, UYGUN FİYAT

Kırkambar Sahaf (Üsküdar, İstanbul)



Baskısı tükenmiş birçok kitabı uygun fiyata bulabileceğiniz bir sahaf. Varlık Yayınları’na özel bir raf ayrılmış. Basılan yeni kitaplar için de zengin bir içerik sunuyor. Kadir Satır “Üsküdar’a yolunuz düştüğünde bir bahane yaratıp uğrayın” diyor. (0535) 383 41 67

6) BEYOĞLU VE KADIKÖY’DE ŞUBESİ VAR

Barış Sahaf (Beyoğlu, İstanbul)



1992’de Halil Bingöl tarafından Beyoğlu’nda kurulan sahafın Kadıköy’de de şubesi var. Baskısı tükenmiş, nadir kitapların yanı sıra dergi ve efemeraların (kâğıt, belge) alım satımını yapıyor. Doğan Hızlan “Sahaflığı Beyazıt’tan Beyoğlu’na taşıyanlardan” diyor. (0554) 786 12 92

7) KİTAPSEVERLERLE KÖR RANDEVU

Hermes Sahaf (Küçükyalı, İzmir)



Kör Randevu adını verdiği bir uygulaması var. Kadir Satır “Kitapları kaplayıp sıkıca bağlıyor ve paketin üzerine kitap ile ilgili bazı ipuçları bırakıyor. Böylelikle kitabı satın alan kişi paketi açana kadar ne olduğunu bilmiyor” diyor. (0532) 468 07 29

8) BAŞKENTİN EN BÜYÜKLERİNDEN

Okuyorum Kitabevi (Ümitköy, Ankara)



Sosyoloji, siyaset bilimi, farklı dillerde yazılmış yaklaşık 200 bin kitap ve 8 bin ‘yazarından imzalı kitap’ arşiviyle Ankara’nın en büyük sahaflarından biri. Sahibi Sacettin İnce’nin ilgili tavrı arayışınıza hem keyif hem de sonuç katıyor. Zengin bir çocuk kitap arşivi de var. (0312) 241 33 70

9) MÜZİKTE UZMANLAŞMIŞ

Muhsin Kitap/Sahaf (Beyoğlu, İstanbul)



Tophane’deki dükkân, koleksiyonerler için muhakkak ziyaret edilmesi gereken adreslerden. Edebiyat, tarih ve sanat tarihi alanında zengin içeriğe sahip. Ayrıca klasik müzik orkestraları ve solistlerin olduğu fotoğraf arşivi var. Doğan Hızlan, sahibi Mehmet Güntekin için “Musiki alanında uzman” diyor. (0544) 623 20 47

10) TARİH MERAKLILARINA...

Bahtiyar Sahaf (Kadıköy, İstanbul)



Kadıköy Çarşı ve Bağlarbaşı’nda iki şubesi var. Sahibi Bahtiyar İstekli 30 yıldır bu işi yapıyor. Koleksiyoner ve araştırmacıların uğrak yeri. Osmanlı’nın son ve Cumhuriyet’in ilk dönemlerine ait kitap, evrak, harita ve fotoğraf bulmak mümkün. (0216) 349 13 66