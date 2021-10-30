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Taptaze ekmek arasına türlü çeşit lezzet…

#Sandviç#Hazırlama#Tarif
Taptaze ekmek arasına türlü çeşit lezzet…

İster işe götürün, ister okula; ister evde pratik bir öğün olarak yiyin, ister parkta piknik havasında... Çeşit çeşit malzemelerle hazırlanan sandviçler her damak zevkine uyuyor. Yaklaşan 3 Kasım Dünya Sandviç Günü’nü bahane ettik, şeflerden tarifler istedik.

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BİRAZ ISITIN…
Ekşi Maya’nın sahibi Ecem Uyar Taranoglu’ndan ‘köz biberli sandviç

Taptaze ekmek arasına türlü çeşit lezzet…

NE LAZIM? (1 KİŞİLİK)

* 2 dilim cevizli tam buğday ekmeği

* 2 adet köy biberi

* 50 gr labne peyniri

* 30 gr Kars gravyeri

* 8 adet çekirdeği ayıklanmış siyah sele zeytin

NASIL YAPARIM?

* Izgara, fırın veya ocakta közlediğiniz yeşil köy biberlerinin kabuklarını biraz köz bölümleri kalacak şekilde soyun, saplarını kesin.

* Ekşi mayalı ekmeklerin iki yüzünü kızartın. Ekmeğin alt kısmına labne peyniri sürün. Üzerine sırayla çekirdeği ayıklanmış siyah sele zeytin, köz biber ve incecik dilimlenmiş kars gravyerini koyup kısa bir süre tost makinesi veya fırında ısıtın.

İTALYAN ESİNTİLİ
Şef İsmet Saz’dan ‘focaccia sandviç’

Taptaze ekmek arasına türlü çeşit lezzet…

NE LAZIM? (4 KİŞİLİK)

Focaccia için;

* 500 gr un

* 325 gr su

* 9 gr tuz

* 5 gr yaş maya

* 50 gr zeytinyağı

* 2 dal taze kekik

* 1 dal taze biberiye

Pesto için;

* 65 gr zeytinyağı

* 125 gr fesleğen

* 1 diş sarımsak

* 25 gr kavrulmuş çamfıstığı

* 50 gr toz parmesan peyniri

* 1 gr tuz

* 1 gr karabiber

Sandviç için;

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* 1 dilim dana mortadella salamı

* 1 büyük boy mozzarella peyniri

NASIL YAPARIM?

* Mayayı biraz suda çözdürdükten sonra zeytinyağının yarısını ve hamur için diğer tüm malzemeyi ekleyin ve yoğurun. Homojen bir kıvam elde ettiğinizde hamuru 35-40 dakika süreyle mayalanması için oda sıcaklığında bekletin.

* Tepsiyi iyice yağlayın. Yaklaşık 2 parmak kalınlığında olacak şekilde mayalanan hamuru fırın tepsisine yayın.

* Önceden ısıtılmış 190 derecedeki buharlı fırında üstü renk alana kadar yaklaşık 30-35 dakika süreyle pişirin (Eğer fırınınız buharlı değilse içine ısıya dayanıklı, su dolu bir kap koyun). Fırından aldıktan sonra kalan zeytinyağını sıcak ekmeğin üstüne bir fırça yardımıyla sürün.

* Pesto sosu için gerekli tüm malzemeyi mutfak robotunda püre haline gelene kadar karıştırın.

* Ekmeği dikdörtgen şekilde kesin ve alt tarafına pesto sosunu sürün. Üzerine önce dana mortadella salamı, sonra da büyük top mozzarella peynirini 4’e bölerek yerleştirin.

* Kalan focaccia ekmeğini pamuklu beze sararak saklayabilirsiniz.

SIRRI SOSUNDA…
Şef Sinan Büdeyri’den ‘Teksas füme kaburga baget sandviç’

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Taptaze ekmek arasına türlü çeşit lezzet…

NE LAZIM? (2 KİŞİLİK)

* 1 adet ekşi maya baget ekmeği

* 1 domates

* 120 gr füme kaburga

* 1 adet jalapeno biberi

* 2 dilim cheddar peyniri

* 1/2 kırmızı soğan

* 5 kaşık elma sirkesi

* 1 silme kaşık şeker

* 5 dal tere

Sosu için;

* 2 kaşık mayonez

* 1 tatlı kaşığı dijon hardal

* 1 kaşık üzüm sirkesi

* 1 adet vanilya çubuğunun çekirdekleri

* 5-6 adet ince kıyılmış kapari turşusu

NASIL YAPARIM?

* Baget ekmeğini ortadan ikiye ayırıp fırında 160 derecede ısıtın.

* Bir kâsede sos malzemelerini iyice karıştırın.

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* Ayrı bir tabakta jalapeno biberlerini incecik halkalar halinde dilimleyin.

* Ufak bir sos tenceresinde sirkeyi ve şekeri karıştırın, şeker eriyene kadar ısıtın. İçine şerit doğranan kırmızı soğanları ilave edip soğanların turşulanmasını bekleyin.

* Isınan bagetin içine önce sosu, sonra domatesleri, jalapeno biberleri, füme kaburgaları, tere yapraklarını ve en üste de cheddar peynirini koyun.

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#Sandviç#Hazırlama#Tarif

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