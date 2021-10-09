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Tam da bu filmlerin havası

#Film#Sonbahar#Öneri
Tam da bu filmlerin havası

Sonbaharla birlikte sokakların telaşlı kalabalığından sıyrılıp içimize dönmek, akşam saatlerini battaniyelerimizin altında, sevdiğimiz filmleri izleyerek geçirmek için sabırsızlanacağımız günler geldi. Uzman jürimize içimizi ısıtacak sonbahar temalı filmleri sorduk.

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1- BAŞROL, SARARMIŞ YAPRAKLARIN
Harry Sally ile Tanışınca (When Harry Met Sally), 1989

Bu film bir romantik komediden çok daha fazlası... New York’lu iki zıt karakterin romantik aşk öyküsüne odaklanan filmin başrol oyuncularından biri de New York sokaklarındaki sarı kızıl tonlarındaki sonbahar yaprakları. İnsanı aşka inandıran romantik bir güz atmosferi yaratan film; Şenay Aydemir, Uğur Vardan, Murat Erşahin, Burak Göral ve Olkan Özyurt’un önerisi.

2- GERÇEK HAYAT HİKÂYESİNDEN...
Ekim Düşü (October Sky), 1999

Tam da bu filmlerin havası

Joe Johnston’ın yönettiği film, madenci bir babanın uzay düşleri kuran oğlunun hikâyesine odaklanıyor. Hayallerinin peşinden koşmak, baba-oğul çatışması ve kararlılık gibi temaları sevenler için... Uğur Vardan, Olkan Özyurt ve Şenay Aydemir öneriyor.

3- DÖRT MEVSİM SONBAHAR SONBAHAR HİKÂYESİ
(Conte D’Automne), 1998

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Tam da bu filmlerin havası

“Fransız sinemasının şair yazar-yönetmeni Eric Rohmer’in tüm duygusallığını taşıyan ve yoğun diyalogları sanki müzik haline getiren filmi...” diyor Atillâ Dorsay bu film için.

4- YALNIZLIK SENFONİSİ
Güz Sonu (Late Autumn), 1960

Tam da bu filmlerin havası

Burak Göral “Dünya sinemasının büyük ustalarından Japon yönetmen Yasujiro Ozu, vefatından önceki son filminde, kızını evlendiren bir aile babasının yalnızlığındaki hüznü vurgulamak için sonbaharı kendisine dekor olarak seçiyor” diyor.

5- DOĞAYLA MÜCADELE BAHARDA HÜCUM
(Cheyenne Autumn), 1964

Tam da bu filmlerin havası

ABD yapımı bu film yurtlarından sürülerek yollara düşen Cheyenne kabilesinin, doğa koşullarına ve açlığa dayanmak için verdiği ölüm kalım savaşını konu ediniyor. “Usta yönetmen John Ford’dan doğaya karşı bir mücadele öyküsü” diyor Şenay Aydemir.

6- SAVAŞ VE BARIŞ
Yön (Hair) 1979

Tam da bu filmlerin havası

Cumhur Canbazoğlu filmden “Sonbaharda başlayıp kışa, ardından yaza evrilen bir savaş ve barış başyapıtı. Vietnam’a savaşmaya giden gencin, New York’ta ‘çiçek çocuğa’ dönüşmesinin fonunda önyargılardan özgürlüklere uzanan insancıl bir mesaj var”
diye bahsediyor.

7- ARKADAŞLAR İYİDİR
Can Dostum (Good Will Hunting), 1997

Tam da bu filmlerin havası

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Amerikalı yönetmen “Gus Van Sant’ın yönettiği, 90’ların klasiklerinden olan ‘Can Dostum’daki arkadaşlık ve dostluğun melankolisi tam da sonbaharda yoğun olarak hissedilen duygularla özdeşleşir; ki film renk paleti ve atmosferiyle de bunun yolunu açar” diyor Olkan Özyurt.

8- GÜNCEL KLASİK
Cennetten Çok Uzakta (Far From Heaven), 2002

1950’li yılların Amerika’sı... Julianne Moore ve Dennis Quaid başrollerde... Selin Gürel “Pastoral bir sonbaharın kusursuzluğuyla ulaşılmaz bir mutluluk hayalinin iç içe geçtiği, güncel bir klasik” diyor.

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9- BİR EFSANE
Harry Potter ve Felsefe Taşı, 2001

1 Şubat 2002’de Türkiye’de vizyona giren film serisinin ilk halkası ‘Felsefe Taşı’. Fatma Cihan Akkartal “Harry Potter filmleri izlemeden sonbahar geçmez. Sonbahar demek okula dönüş demek çünkü” diyor.

10- Gotik aile
Addams Ailesi (The Addams Family), 1991

Yetenekli oyunculuklar ve karanlık bir mizah... “Balkabağı, sararmış yapraklar, gotik ve tekinsiz olduğu kadar eğlenceli bir aile. Aslında her mevsimin vazgeçilmezi ama sonbaharda başka…” diyor Esin Küçüktepepınar.

 

 

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#Film#Sonbahar#Öneri