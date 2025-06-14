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Yer, Alaçatı Çamlık Yol, aylardan haziran. Henüz sıcaklar bastırmamış, efil efil esiyor Çeşme sokakları. Hem yer hem de isim olarak tanıdık bir mekânda, İstanbul’dan Alaçatı’ya transfer Arada Meyhane’deydim geçen hafta. Eski Roop’un, yani Boop’un kardeşinin olduğu yerde. Açılış gecesinden bildiriyorum; sevimli mi sevimli Arada Meyhane. Bahçesini minik lambalar aydınlatıyor, ışıklar gökyüzündeki yıldızlarla karışıyor. İçerisi ünlü isimlerle dolu; Berkay, Murat Boz, İbrahim Büyükak, İlayda Alişan, Oğulcan Engin... Yakın arkadaşları Mustafa Aksakallı’yı yeni mekânının açılışında yalnız bırakmamışlar. Mustafa ve Boop’un esas kadını (tüm işleyişin, organizasyonun başındaki isim) Kübra (Altay) kapıda evinin bahçesine buyur eder gibi karşılıyor gelen misafirlerini. İlk gece olmasına rağmen içerisi dolu, yüzler gülüyor...

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Bir süre önce duymuştum Arada Meyhane’nin açılacağını, çok da sevinmiştim; çünkü Alaçatı’nın kalabalığına girmeden oturup yemek yiyip bir şeyler içebilecek bir meyhane eksikti. Eksik giderilmiş mi? Bence evet, kesinlikle giderilmiş. Dip dibe değil, birbirine mesafeli, mavi-beyaz pötikareli masa örtüleri serili masalar sıralanmış bahçesine. Girişin hemen sol tarafında meze dolabı, bahçenin sol tarafındaysa bir bar var. Müzik mi? Sohbetinize eşlik eden Sezen Aksu’lar, Ajda Pekkan’lar başlıyor çalmaya, tabii ki Berkay’dan ve Murat Boz’dan da şarkılar var listede. Kız kıza Alaçatı tatiline çıkmış gruplar da vardı, kalabalık arkadaş masaları da...

Meyhane diyorum ama aklınıza yeni nesil meyhane gelmesin, burası tam bir ‘sayfiye meyhanesi’ olmuş. Her şey özenli, yemekler lezzetli, servis oldukça başarılı.

Gelelim menüye; öyle alengirli değil, az ve öz, hem Ege mutfağından kalemler var hem de bildiğimiz eski usul meyhane mezeleri. Soğuk mezeler 180-870 lira arasında ama ağırlıklı 300, 400 lira bandında. Kabak çiçeği dolması (130 lira), Girit ezme (420 lira) favorilerimdendi. Salatalar 300-490 lira arasındaydı; domates-soğan (430 lira) salatasını mutlaka masaya isteyin, ikinci tabağın dibini sıyırdık; sosu, baharatı çok yerindeydi. Ara sıcaklar 170-620 lira, ana yemeklerden et seçenekleri 850-1400 lira arasında. Porsiyonlar büyük, fiyatlar Çeşme geneline bakılınca makul diyebilirim. Arada Meyhane 19.00 gibi kapılarını açıyor, servis başlıyor.

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Gecenin devamında...

Peki, sonra eğlence nerede devam ediyor? Tabii ki Boop’ta. Açıldığı günden beri hep dolu. Ben de meyhaneden sonra biraz dans etmek için 5 dakikalık yürüme mesafesindeki Boop’un yolunu tuttum. Berk Sunal kabinin başına geçtiği vakit telefonlar havaya kalkıyor, ‘story’ler çekilmeye başlıyor, hele bir de Oğulcan Engin oradaysa ve annesi Seda Sayan’ın ‘Ah Geceler’ini çalmaya başladı mı ortalık yıkılıyor. Demem o ki yine sezonun yıldızlarından olacak gibi Boop.

Yolunuz Çeşme’ye düşecekse tavsiyem bir akşam da Alaçatı’nın yenilerinden bu şirin meyhaneye uğrayın, geceye Boop’ta devam edin. Hem eğlence hem de lezzet açısından garanti iki mekân yanınıza kâr kalsın.

AH GECELER

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◊ Mahsun Kırmızıgül bu gece 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ Ümit Besen bu gece 23.00’te La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 55

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.00’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Okan Albayrak bu gece 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Güven Yüreyi yarın 00.30’da The Room Live ‘da. (0535) 018 60 93

◊ Derya Bedavacı yarın 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Seda Mete 18 Haziran Çarşamba 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Alya 19 Haziran Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

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◊ Deha Bilimlier 20 Haziran Cuma 22.00’de Muamma Plus’ta. (0532) 501 08 88

◊ Begüm Obiz bu gece 00.30’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

7/24 YETMEZ





◊ Pera 77 Pop-Up ay boyunca Bodrum’da. The Marmara Bodrum’daki ‘Jazz Geceleri’ serisinde her pazar farklı bir sanatçı sahneye çıkacak; Seran Bilgi, İpek Dinç, Aşkın Arsunan Band feat. Gamze Sargın ve Dilek Sert Erdoğan...

◊ Sait Halim Paşa Yalısı’nda Boğaz manzarası eşliğinde yoga etkinliği var. 25 Haziran Çarşamba 9.00-10.00 arasında Harem Bahçe Salonu’ndaki etkinliğin fiyatı 1.000 lira. biletix.com

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◊ Alaçatı’daki Melanj’ı çok severdim, mekân olarak da çok sevimli bir dükkândı. Sezonun en büyük sürprizlerinden biri eski Melanj’ın yerine geldi. Kışı Harbiye’de kapalı gişe geçiren Altın Saatler, Kıvanç Kasar’la beraber yazın Alaçatı’da nabzı yükseltecek. Kasar belirli günlerdeyse Asmalımescit’teki Klein Garten’da ‘Altın Saatler’ konseptiyle setin başına geçiyor.