‘Tam bana göresin’

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10 yıl sonra tekrar

Tam bir ‘İrem Derici popu’ diyebiliriz şarkıcının yeni teklisi ‘Deli Yangınım’ için. Adeta üzerine kusursuz oturmuş bir elbise gibi. Şarkıyı, ‘Zorun Ne Sevgilim’den 10 yıl sonra tekrar beraber çalıştığı Emrah Karaduman’la yapmış. Sözleri Günay Çoban’a ait olan şarkının müziği ve aranjesi Emrah Karaduman imzalı.

‘Deli Yangınım’ (Tekli)

İrem Derici

DMC

Efsanevi şarkılar…

Birçok sanatçı YouTube kanallarında özel projeler yapıyor. Elif Buse Doğan da ‘Akustik Renkler’ adlı bir programa başladı. Programda 1990’lar ve 2000’lerin çok sevilen pop şarkılarını Selahattin Güzelel’in düzenlemesiyle akustik yorumluyor. Aynı zamanda bu şarkıları tüm dijital platformlarda da yayımlayacak. Hatta ilk tekli ‘14 Bahar’ çıktı.

‘14 Bahar’ (Tekli)

Elif Buse Doğan

EBD Music

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Aşklar iz bırakır

2025’te bu isme daha sık rastlayacağız. Alternatif pop müziğin parlayan genç isimlerinden Rana Türkyılmaz, yeni teklisi ‘İlkler Kalır’la dinleyeni geçmişe götürüyor, yaşanan aşkların bıraktığı derin izleri hatırlatıyor. Türkyılmaz, söz ve müziği kendisine ait bu duygusal parçayı, melankolik bir tavırla başarılı şekilde seslendiriyor.

‘İlkler Kalır’ (Tekli)

Rana Türkyılmaz

ETL Records

Geceye hazırlık

Indie elektronik grubu Oh Voyage yeni EP’si ‘Gitsek’i “Geceye hazırlayan günbatımı atmosferi sunuyor” diyerek tanımlıyor. Farklı türlerin bir araya geldiği 4 parçadan oluşan çalışma aynı zamanda bol sürprizli. Edika’nın Zazaca vokaliyle büyülenirken bir sonraki parçada Eve Bion bir enstrümanmış gibi kullandığı sesiyle karşımıza çıkıyor.

‘Gitsek’ (EP)

Oh Voyage

Gülbaba Records

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Güçler birleşti

Başarılı prodüktör Bilge Kağan Etil, namı diğer BKE, Türkçe rap sahnesinin yetenekli isimlerinden Hayki ile ‘Yalan’ adlı yeni bir şarkı yayımladı. Şarkıda rap vokali, house ve drum&bass öğeleriyle harmanlanmış. Bu güçlü şarkının sözleri Hayki’ye, bestesi BKE ve Hayki’ye ait.

‘Yalan’ (Tekli)

BKE&Hayki

Warner Music Türkiye