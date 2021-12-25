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Takıp takıştırma gecesi

#Yılbaşı#Giyim#Kıyafet
Takıp takıştırma gecesi

En sade görünümlere bile hareket katan, ışıl ışıl aksesuarlar arasından yılbaşı gecesine özel bir seçki yaptık. Payetli ayakkabılar, taşlı küpeler, gösterişli çantalar... Derlediğimiz parçalardan favorinizi belirleyin.

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Yılbaşı gecesi ne giyeceğinize karar verdiniz ve sıra tamamlayıcı parçalarda mı? Ya da sade bir kıyafet seçimi yapıp görünümünüzü gösterişli aksesuarlarla canlandırmayı mı düşünüyorsunuz? Bu sorulara cevabınız evetse, önerilerimize kulak verin.

Yılbaşı gecesine parıltılı taşlar çok yakışıyor. Sezonun trendi uzun taşlı küpelerin değişik versiyonlarını birçok markada bulabilirsiniz. İddialı, ışıltılı takılar size göre değilse altın tonlarda vintage tarzda olanları ya da inci detaylı tasarımları tercih edebilirsiniz. Her biri bu sezon çok popüler.

TOPUKLU YERİNE MOKASEN

Takı seçerken kıyafetinizin tasarımı ve rengini de dikkate almak gerekir. Örneğin, düz siyah bir elbiseyle büyük taşlı küpeler ideal bir uyum yakalar; parıltılı, canlı renklerde, gösterişli bir elbise tercih ediyorsanız takılarınızı geri planda tutabilirsiniz. Parti sezonu için birçok farklı marka, koleksiyonlarına ışıl ışıl ayakkabılar ekledi. Payetliler ve kendinden parıltılı dokuda olanlar öne çıkıyor. Ben rugan ayakkabıları da yılbaşı gecesine çok yakıştırıyorum. Klasik bir topuklu ayakkabı yerine, stilinize göre rugan mokasenleri ya da metalik botları tercih edebilirsiniz. Altın tonlarda metalik bir çizmeyle siyah midi boyda bir elbiseyi bir araya getirerek havalı bir stil yaratabilirsiniz. Çantaları sadece ihtiyaçlarımızı içine atmak için değil, aynı zamanda her görünümün havalı bir tamamlayıcısı olduğu için de çok seviyoruz. Yılbaşı akşamında bu sezon gözde olan taşlı ya da payetli mini modelleri veya kadife dokudaki büzgülü el çantalarını tercih edebilirsiniz. Yine kural basit; çantanız çok gösterişliyse geri kalanı daha sade tutmakta fayda var.

HER TARZA UYGUN

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Takıp takıştırma gecesi

Yılbaşı gecesine çok yakışacak. Aden NewYork, 329 lira

Takıp takıştırma gecesi

Siyah bir elbiseyle kullanabilirsiniz. H&M, 149.99 lira

Takıp takıştırma gecesi

Bu iddialı çantayı sade parçalarla eşleştirin. Mango, 449.99 lira

Takıp takıştırma gecesi

Parti tarzının vazgeçilmezlerinden... Penti, 69.95 lira

Takıp takıştırma gecesi

Klasik bir bilezikten çok uzak. Runda Jewelery, 1.900 lira

Takıp takıştırma gecesi

Nostaljik bir hava yakalayabilirsiniz. Seen Pieces, 1.220 lira

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Takıp takıştırma gecesi

Payetleri ve rengiyle gerçekten göz alıyor. Zara, 749.95 lira

Takıp takıştırma gecesi

Midi elbiselerle eşleştirebilirsiniz. Nine West, 259 lira

Takıp takıştırma gecesi

Yılbaşı akşamı için şık bir alternatif olabilir. Mah-roc, 220 lira

KISA KISA

MODA TASARIMININ GENÇ YETENEKLERİ

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen Kumaş Tasarım Yarışması’nın bu yıl 15’incisi gerçekleşti. Birinci, ranru (Japoncada birçok hasarı, yırtığı ve yaması olan giysi) tekniğinden ilham alarak eski ve yeninin dokusuyla eşsiz bir kumaş yaratan Özlem Akgül oldu. Yarışmanın mentorluğunu Tuvana Büyükçınar üstlendi. Yarışmanın tasarıma gönül vermiş gençler için inanılmaz bir deneyim olduğunun altını çizen Büyükçınar, markalara, mecralara ve moda alanında önde gelen isimlere genç tasarımcıları desteklemek, onlara iş imkânı sağlamak için büyük sorumluluk düştüğünü söylüyor. Büyükçınar’a ben de katılıyorum. Genç yetenekleri kaybetmemek için bu tarz yarışmaların devam etmesi ve isimlerinin daha çok duyurulması gerek.

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Takıp takıştırma gecesi

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, tasarımcı Tuvana Büyükçınar ve İTHİB Başkan Yardımcısı Fatih Bilici (soldan sağa).

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#Yılbaşı#Giyim#Kıyafet

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