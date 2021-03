Takım elbise... Güçlü, feminen, zamansız

Kadın gardırobunda takım elbisenin tarihine şöyle bir uzanalım. 1870’li yıllar... Fransız oyuncu Sarah Bernhardt, ‘skandal’ olarak değerlendirilebilecek bir giysiyle sahneye çıkıyor. Shakespeare’in ‘Hamlet’ini sahneye koyan Bernhardt o dönemde asla kabul görmeyecek, şimdilerdeyse bir ikon olarak anılmasını sağlayacak takım elbisesiyle arzı endam ediyor.

Kadın ve erkekler arasında eşitsizliğin olduğu o yıllarda bu duruş önemliydi. 1. Dünya Savaşı yıllarındaysa kadınların pantolon, takım elbise giymesine öncülük eden isim Gabrielle Chanel (bilinen adıyla Coco Chanel) hayatımıza girmişti. Chanel, yıllar içerisinde takımları daha feminen bir çizgide, özellikle tüvit etek-ceket takımlara uyarlayarak markasının alametifarikası haline getirdi.

Günümüzde nasıl?

1930’larda ünlü sinema oyuncusu Marlene Dietrich, smokinle objektif karşısına geçerek bir devrim yarattı. 1980’lerse bizi ‘power suit’ kavramıyla tanıştırdı. Bu kavram 80’lerde kadınların işgücüne katılımının büyük bir artış göstermesiyle doğdu. Vatkalarla hareketlendirilmiş güçlü omuzlar ve sivri yakalar, ‘oversize’ (bol gelen) silüetler, kadınların iş hayatındaki yerini sağlamlaştırmak için bir güç simgesi olarak tasarlandı.

Özellikle son altı senedir takım elbiseler gündelik stilin bir parçası... Gucci’den Victoria Beckham’a, Bottega Veneta’dan Off White’a kadar trendlere yön veren yüksek moda markaları, takım elbiseleri koleksiyonlarına neredeyse her sezon ekledi. 2021 İlkbahar sezonundaysa hem yeşil, pembe, kırmızı gibi canlı renklerdekiler hem de pastel tonlardaki versiyonlarını farklı markalarda görüyoruz. Daha klasik bir görünüm içinse siyah, ekru, bej ve gri tonlarda olanlar her daim gardıropların vazgeçilmezleri arasında...

Unutulmayacak örnekler...

Katharine Hepburn



- Katharine Hepburn’ün 1950’lerde giydiği takım elbiseleri...

- Yves Saint Laurent’in 1966’da koleksiyonuna eklediği ilk kadın smokinini...

- 1960’larda ABD Başkanı John F. Kennedy’nin eşi Jackie Kennedy ile aklımıza ve moda sayfalarına kazınan etek-ceket takımları...

- Julia Roberts’ın 1990’da giydiği Giorgio Armani imzalı takım elbisesini...

Stil tüyosu

- Resmi bir görünümden kaçınmak için takım elbiselerinizi gündelik stillerinizde spor ayakkabılar ve tişörtlerle tamamlayın.

HER TARZA UYGUN

Limon sarısı rengindeki bu takım, baharı çağrıştırıyor. Setre, 950 lira

Spor ayakkabılar ve beyaz tişörtlerle eşleştirerek günlük giyiminize uyarlayabilirsiniz. Mango, ceket 600, pantolon 400 lira

Devetüyü tonları da oldukça popüler. İster ayrı ayrı, ister takım halinde kullanın. Koton, ceket 93, pantolon 60 lira

Klasiklerden vazgeçmem diyenler için H&M’in yeni sezonundan seçtik. Ceket 200, pantolon 150 lira

Oversize kesimde olanlar son yılların gözde takım elbise modelleri arasında. Beyyoğlu, ceket 240, pantolon 155 lira

Yenilikçi bir etek-ceket tasarımı arayanlar için Bershka’da birçok alternatif var. Ceket 360, etek 200 lira

Ceketi ayrıca yüksek belli bol paça pantolonlarla da kullanabilirsiniz. Zara, etek 200 lira, ceket 400 lira

Sportif ve enerjik bir görünüm yakalamak isteyenler için... adL, ceket 600, pantolon 300 lira

Yelekli takımlar, hem maskülen hem de stil sahibi tavrıyla çok popüler. Trendyolmilla, yelek 120 lira

KISA HABER

CAPRI KIYILARINDAN İSTANBUL’A







Dünya çapında adından söz ettiren Raisa Vanessa kardeşlerin, New York dijital moda haftasında sergiledikleri İlkbahar / Yaz 2021 koleksiyonunu ilgiyle takip etmiş ve hazırlanan videoyu çok sevmiştim. Marka şimdi de bizi Capri kıyılarına ışınlayacak yeni koleksiyonuyla tanıştırıyor. Trendyol.com üzerinden satışa sunulacak koleksiyonda, markanın imzası haline gelen desen ve silüetler, ulaşılabilir fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Özellikle yazı çağrıştıran, denizci desenleri ve etnik desenli elbiseler beni cezbetti...

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?