Takım elbise giymenin yeni hali

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Takımlar en çok ‘bu bununla oldu mu’ derdini ortadan kaldırdığı için seviliyor. Aynı zamanda giyene anında stil sahibi bir hava kazandırıyor. Bir de tabii, takımları ‘karıştır yakıştır’ mottosuyla farklı parçalarla giymek ve yeniden yorumlamak çok eğlenceli. Takım halinde giymekten sıkıldığınızda, çiçekli bir şortu beyaz tişörtle ya da renkli bir gömleği jean’le bir araya getirerek farklı görünümler yaratabiliyorsunuz.



Şortlu takımları bir nevi yaz takım elbisesi olarak adlandırmak da mümkün. Rahat, stil sahibi ve çok kullanışlı... İş yerinde giymek için pek uygun sayılmasa da tatil beldelerine ve şehirdeki gündelik stillere çok yakışıyor.

Nasıl giymeli?



* Şehirde:

Keten takımlar ya da eşofman kumaşından olanlar, şehirli erkeklerin gündelik stillerine eşlik edecek. En sevdiğiniz sneakers’larınızla eşleştirin,

bel ya da sırt çantasıyla tamamlayın. Güneş gözlüğünüzle son dokunuşu yapmayı unutmayın.



* Deniz kenarında:

Tatil beldelerine hem keten ve salaş olanlar hem de desenli olanlar çok yakışacak. Bu defa spor ayakkabıları bir yana bırakıp terliklerinizle eşleştirin. Özellikle plajda gömleğinizin düğmelerini açıkta bırakarak kullanabilirsiniz. Görünümünüze şapka, güneş gözlüğü, bileklik ya da kolye gibi aksesuarlar ekleyebilirsiniz.



* Gözalıcı olmak isteyenlere:

Renkli desenli takımlar da iddialı görünmeyi seven erkeklerin favorisi olmaya aday. Çiçeklilerden saykodelik desenlere kadar birçok farklı seçenek bulmak mümkün. Erkekler için bu yaz mağazalarda turuncu, pembe, yeşil ve mor gibi canlı renklerde olan takımlar karşımıza çıkıyor. Beyaz spor ayakkabılarla ya da aynı canlı etkiyi sürdürmek isterseniz renkli aksesuarlarla tamamlayabilirsiniz.

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KISA KISA...

Gaziantep’in kutnu kumaşı Dior podyumunda

Dior’un geçen hafta gerçekleşen İlkbahar/Yaz 2023 erkek giyim defilesinde Gaziantep kutnu kumaşından üretilmiş bir parça yer aldı. Dünyaca ünlü marka ayrıca, sosyal medya hesaplarında kutnu kumaşına ve üretim sürecine dair detaylı bir video da paylaştı.



Tüm zamanların en parlak kumaşlarından biri olan ve kendine has çizgilerden oluşan kutnu, 16. yüzyıda Osmanlı sultanları tarafından kullanılırdı. İpek ve pamuğun özel bir teknikle elde dokunması sonucu elde edilen bu özel kumaş, bölge için tarihsel bir önem de taşıyor. Zira, İpek Yolu üzerinde yer alan şehir, tarih boyunca yerel pamukla bölgeden geçen tüccarların taşıdığı ipeğin karışımıyla doğdu. Son yıllarda unutulmaya yüz tutmuş bu kumaşı bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçen Kutnia markasıysa, kumaşın dokuma tarzını değiştirmeden dünyaya tanıtmayı hedefleyerek yola çıktı. Dior’un kutnu kumaşını keşfetmesi ve koleksiyonunda yer vermesi de Kutnia sayesinde oldu.

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Kutnu kumaşı en son 2018’de Bora Aksu’nun Londra Moda Haftası’nda sergilediği defilede yer almış ve yeniden gündeme gelmişti. Dior gibibir dünya devinin podyumunda kültürümüze ait, tarihsel bir kumaş görmekse elbette çok büyük bir gurur.

Genç moda tasarımcıları için fırsat



Moda tasarım sektörüne aralarında, Zeynep Tosun, Özgür Masur ve Bahar Korçan’ın da yer aldığı birbirinden yetenekli isimleri sektöre kazandıran Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması için başvurular başladı. Eğer bu alanda kariyer yapmayı düşünüyorsanız, mutlaka başvurmanızı tavsiye ederim. Ödüllerin yanı sıra, sektöre dair geniş bir iletişim ağına ve bilgiye ulaşmanıza katkı sağlayacak. Başvurular 14 Temmuz’a kadar, kaçırmayın!

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Zeynep TOSUN