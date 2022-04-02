Tak takıştır

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Gelin bu hafta ilkbahar ve yaz aylarının takı ve mücevher trendlerine göz atalım. İnciler, zincirler, boncuklar, gümüşler ve daha fazlası bize yolculuğumuzda eşlik edecek.

Nostalji esintisi: Chanel ve Versace’nin İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonlarındaki altın detaylı ve taşlı broşlar, sıra sıra inciler ve yine altın tonlardaki damla küpeleri görünce ikinci el mağazasına girmiş gibi oluyoruz. Zira her biri belli ki ilhamını geçmiş yıllardan almış. Vintage (nostaljik) etkiyi modern bir dokunuşla harmanlamak için, örneğin incili bir broşu oversize (bol kesim) blazer ceket üzerinde kullanarak denimler ve spor ayakkabılarla eşleştirmek iyi fikir.



İlham kaynağı doğa: Deniz kabuğu, turkuvaz ve akik taşı gibi doğayı çağrıştıran detaylar Chloé, Ulla Johnson ve Gabriela Hearst gibi markaların podyumlarında natürel bir hava estiriyor. Dikkat çekici ve oldukça büyük ölçülerdeki tasarımlar, sezonda genellikle kolye ve küpelerde karşımıza çıkacak.



Bilekte değil, kolda: Sezonun en beklenmedik takı trendlerinden biri kolun üst kısmına takılan cuff (kelepçe) bilezikler oldu. Uzun zamandır moda dünyasında görünmeyen bu aksesuar, Prada ve Fendi gibi ünlü markaların koleksiyonlarında karşımıza çıktı. Özellikle Prada’nın kemeri andıran cuff’larını çok sevdim.

Dopamin etkisi: Rengârenk, eğlenceli ve çocukluk yıllarımızı anımsatan takılar mutluluk hormonlarımızı harekete geçirmeye hazırlanıyor. Isabel Marant’nın hulahopu andıran kolye tasarımları, Dior’un arzu nesnesi haline gelecek yüzükleri, Moschino’nun eğlenceli kolye ve küpeleriyle rengârenk olmaktan korkmayacağımız bir sezondayız.



İncili ve taşlı: 90’larla özdeşleşen boynu saran choker kolyeler, bundan birkaç yıl önce hayatımıza tekrar girmiş, sonra kaybolmuştu. 2022 podyumlarına bakılırsa iddialı bir şekilde döndü. Özellikle incili ve bol taşlı versiyonları oldukça popüler. Düğün ve mezuniyet sezonu yaklaşırken aklınızda olsun.



Vücut zincirleri: Vücut zincirlerini plajlarda bolca görmeye hazır olun. Yalnızca bele kemer şeklinde ya da boyundan tüm vücudu saracak şeklinde tasarlanan vücut zincirlerini, bikiniler veya crop (kısa) üstlerin üzerinde kullanabilirsiniz.



Metalik gümüş: Son yıllarda yerini altın tonlara kaptıran gümüş de yeniden hayatımıza girdi. Hermès’ten Tory Burch’a farklı markaların koleksiyonlarını süsleyen gümüş tonlar rock’n roll tasarımlarda sıklıkla karşımıza çıkıyor.

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Omega-Swatch işbirliği yok sattırdı

‘MoonSwatch’ adlı koleksiyon satışa çıktığı mağazalarda tükendi. Ancak çok yakında yeniden bulunabilecek. Bu özel saatlerin Türkiye’deki satış fiyatı 4 bin lira.

Lüks saat markası Omega, ‘Speedmaster chronograph’ modeli için Swatch’la dikkat çekici bir işbirliğine imza attı. Daha önce yüksek saatçiliğin sokak giyimiyle bir araya geldiğine şahit olduk ama sokak stilindeki bir saat markasıyla güçlerini birleştirdiğini görmemiştik. Bu nedenle de hem sosyal medyada hem de saatçilik dünyasında, Omega’nın bu hamleyle marka değerini düşürüp düşürmediğine dair tartışmalar doğdu. Ancak geçen cumartesi seçili Swatch mağazalarında satışa sunulan saatler uzun kuyruklara neden olup izdihama yol açınca, tam tersi, markanın genç nesli yakalamak için olumlu bir hamle yaptığını görmüş olduk. Uzaydan esinlenerek tasarlanan 11 saat, isimlerini Güneş sisteminin merkezindeki dev yıldızdan ve onun yörüngesindeki gezegen gövdelerinden alıyor.