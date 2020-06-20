Tak sepeti koluna

ŞEF İDİL YAZAR’DAN GENÇ PİKNİK SEPETİ

DANA JAMBONLU KREP SANDVİÇ



NE LAZIM?

2 adet krep

6 dilim jambon

1 dal kekik

1 çay kaşığı hardal

1 yemek kaşığı labne

1 çay kaşığı karabiber

NASIL YAPARIM?

◊ Labne, hardal, kekik ve karabiberi bir kapta karıştırın.

◊ Kreplere önce bu sosu sürün, daha sonra jambonları yerleştirin.

◊ Rulo şeklinde sarın. İki parmak kalınlığında dilimleyerek kaplara yerleştirin.

ÇİLEKLİ MİLKSHAKE NE LAZIM?

110 gram donmuş çilek

250 ml süt

2 top çilekli dondurma

NASIL YAPARIM?

◊ Çilekleri buzlukta dondurun. Bütün malzemeleri blender’dan geçirin.

◊ Termosunuza doldurarak sepetinize ekleyin.

ŞEF İSMET SAZ’DAN ALAFRANGA PİKNİK SEPETİ

GUACAMOLE VE CİPS NE LAZIM?

3 adet olgunlaşmış yumuşak avokado

1 adet kırmızı soğan

2 adet domates,

20 gr taze kişniş

10 ml tabasco sos,

1 adet lime

5 gr tuz

NASIL YAPARIM?

◊ Avokadoları çatal yardımıyla ezilerek püre haline getirin. Kırmızı soğanı küçük küpler şeklinde doğrayın.

◊ Domateslere artı şeklinde ufak çizik atarak önce kaynayan suda 20 saniye bekletin. Daha sonra buzlu suya sokun ve kabuklarını soyun. Dörde bölüp iç çekirdek kısmını ayıklayın ve küp küp doğrayın.

◊ Taze kişnişi ince şeritler şeklinde kesin. Daha sonra tüm malzemeyi karıştırın.

◊ Elde edilen püreye lime kabuğu rendeleyin ve biraz da lime sıkıp suyunu ekleyin. Tabasco katıp son olarak ağız tadınıza göre tuz ilave edin.

CİPS İÇİN

125 gr un

4 gr yaş maya

3 gr tuz

45 gr yoğurt

45 ml su

Un, tuz ve yoğurdu bir kapta karıştırın. Yaş mayayı suda eritin. Malzemeleri karıştırarak orta yumuşaklıkta bir hamur elde edin. Üzerini örtüp yarım saat boyunca dinlendirin. Merdane yardımıyla ince bir şekilde açın ve yuvarlak şekilde kesip döküm tavada pişirin. Daha sonra pişen hamuru üçgen şekilde kesip derin kapta kızartın. Guacamole ile servis edin.

FÜME KABURGA NE LAZIM?



1 kg dana kaburga,

Marinasyon için kişniş tohumu

10 gr sarmısak

10 gr rezene tohumu 250 gr ketçap

50 gr pekmez

NASIL YAPARIM?

◊ Kaburgayı, öncelikle kişniş tohumu, sarımsak, tuz eklediğimiz 500 ml suda 1 gece boyunca salamura edin.

◊ Sarmısakları püre haline getirin. Ketçap, pekmez ve rezene tohumuyla karıştırın.

◊ Kaburgayı 130 derece fırında 3 saat pişirin. Her yarım saatte bir, hazırlanan ketçap karışımını fırça yardımıyla kaburganın yüzeyine sürün.

◊ Fümelemek içinse 3 saatlik pişmeden sonra kapaklı kömür ızgarada kömürleri köz haline getirin ve üstüne talaş ekleyip söndürün.

◊ Izgaranın içerisine kaburgayı koyun ve ağzını kapatın. Yaklaşık 2 saat tütsüleyin.

TURP SALATASI İÇİN

2 adet turp

100 gr maydanoz

20 gr zeytinyağı

50 gr mayonez,

1 adet limonun suyu

◊ Turpları rendeleyin.

◊ Maydanozları ince şeritler halinde kesin ve tüm malzemeyi karıştırın.

ŞEF REFİKA BİRGÜL’DEN ALATURKA PİKNİK SEPETİ

TAVUKLU SANDVİÇ NE LAZIM?

2 parça kemiksiz tavuk

4-5 kuzugöbeği mantarı

1’er çay kaşığı kimyon ve pulbiber

2’şer çorba kaşığı zeytinyağı, mayonez ve turşu suyu

1’er tatlı kaşığı yoğurt, köfte baharı ve kekik, mayonez 4-5 yaprak kıvırcık

1 küçük yuvarlak ekmek

NASIL YAPARIM?

◊ İki parça kemiksiz tavuk budunu şerit, dört-beş tane kuzugöbeği mantarını da halka halinde doğrayın.

◊ Tavukları birer tatlı kaşığı yoğurt, köfte baharı ve kekik, birer çay kaşığı kimyon ve pulbiber ve bir çorba kaşığı zeytinyağıyla karıştırın.

◊ Tuzunu kendi ağız tadınıza göre ekleyip, bir çorba kaşığı zeytinyağı döktüğünüz tavada yedi-sekiz dakika yüksek ateşte mantarlarla birlikte pişirin. Kuzugöbeği mantarı bulamazsanız elinizin altındaki sevdiğiniz herhangi bir mantar da olur.

◊ Bir adet küçük yuvarlak ekmeğin (çapı yaklaşık 15 santim) tepesini bıçakla kesip içini alın.

◊ İki çorba kaşığı sarmısaklı mayonezi, üç-dört çorba kaşığı, tanelerini kullanacağınız, karışık turşunun suyuyla karıştırıp hem lezzetlendirin hem de biraz açın. Ekmeklerin içine bu karışımı sürün.

◊ Üzerine pişen tavukları dizin. Onların üzerine, dilimlenmiş iki-üç çorba kaşığı karışık turşu koyun. Sonra şerit şerit doğradığınız dört-beş yaprak kıvırcığı yerleştirip en üste mantarları koyun, ekmeğin kapağını kapatın.

◊ Bu şekilde paketlediğinizde dışı tertemiz bir ekmek gibi olacak. Piknikte yerken ekmek dilimler gibi dilimleyip mini sandviçler halinde afiyetle yiyebilirsiniz.

SUMAKLI KÖFTE NE LAZIM?

1/2 kg kıyma

1 soğan

1/2 bağ maydanoz

2 diş sarmısak

1.5 tatlı kaşığı kimyon

1 çorba kaşığı sumak

2 tatlı kaşığı köfte baharı

1 yumurta

8 çorba kaşığı yoğurt

2 tatlı kaşığı galeta unu

Karabiber, tuz, zeytinyağı

NASIL YAPARIM?

◊ 1/2 kg kıymayı çukur bir kaba koyun, 1 adet soğanı, 1/2 bağ maydanozu ve

2 diş sarmısağı ince ince kıyıp sırayla kıymaya ekleyin.

◊ Karışıma 1.5 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı köfte baharı, 1 çorba kaşığı sumak ekleyin. Tüm malzemeyi tutması için de 1 adet yumurta kırın ve karışımınızı yoğurun.

◊ Kıvamı tutturacak kadar 2 tatlı kaşığı galeta unu veya biraz ekmek içi koyun.

◊ İyice yoğurduktan sonra uzun parmak şekline getirdiğiniz köfteleri, derin bir tencerede 2 santim ayçiçek yağıyla kızartın.

◊ Oda sıcaklığında beklettiğiniz 8 çorba kaşığı yoğurda 2 diş ezilmiş sarmısak ve tuz ekleyerek krema kıvamı gibi oluncaya dek çırpın.

◊ Servis yapacağınız zaman, sosu köftelerin üzerine döküp karabiber ve sumağı da üzerine serperseniz afiyetle yemeye hazır olacak.

HUMUS NE LAZIM?

400 gr nohut yarım limon

5 çorba kaşığı tahin

2 diş sarmısak

2 çorba kaşığı zeytinyağı

NASIL YAPARIM?

◊ Bir kutu (400 gr) haşlanmış nohut, 5 çorba kaşığı tahin, yarım limonun suyu, altı küp buz, iki diş sarmısak, iki çorba kaşığı zeytinyağını mutfak robotuna atın ve sekiz-dokuz dakika çekin.

◊ İhtiyaç duydukça buz ekleyin. Üzerini ister zeytinyağı, kimyon, sumak, ister turşuyla süsleyin.

KEYFİNİZE KEYİF KATACAKLAR

◊ Piknik sepeti

Hasır sepetin fiyatı Mudo’da 142 lira.



◊ Piknik seti

Çatal, bıçak, tabak, bardak ve saklama kabından oluşan 32 parçalı 6 kişilik set Trendyol’da 42 lira.



◊ Soğutucu

Taşınabilir Sinbo marka buzluk Hepsiburada’da 100 lira.



◊ Termos

İki bardaklı, hem sıcak hem de soğuk tutma özelliği olan termosun fiyatı Trendyol’da 109 lira.



◊ Hoparlörlü soğutucu

Telefonunuza bağlayıp müzik dinleyebileceğiniz bu hoparlörlü soğutucunun fiyatı Sunnyfunnyshoppp’ta 700 lira.



◊ Örtü

Ekose desenli dörtlü piknik örtüsü seti bonvagon.com’da 45 lira.

REFİKA BİRGÜL’DEN PRATİK TAVSİYELER ◊ Piknik sepetiniz yoksa masraf etmeden, havalı bir şekilde bunu çözebilirsiniz. Manavınızdan ahşap kasa rica edin. İyice temizleyip içine bir örtü koyun ve güzelce doldurun. Piknikte ters çevirip masa niyetine de kullanılabilir.

◊ İçeceklerinizi uzun cam kavanozlar kullanarak matara usulü taşıyabilirsiniz. Böylelikle içine bir şey girmesin ya da yanlışlıkla düştüğünde ortalığı ıslatmasın diye kapağını sıkıca kapatabilirsiniz.

◊ Piknikte genelde her şey hızla ısınır. En lezzetli içeceğin bile ısınınca tadı kaçar. Bunun için bir termosa buz koyup onu götürebilirsiniz, ısındıkça buz ekleyebilirsiniz. Buz torbanız varsa içeceğinize sarabilirsiniz ama bu da en fazla bir saat idare edebilir.

◊ Çoklu mini kek kalıbınızı hem içeceğinizi koymak hem de atıştırmalık kabı olarak kullanabilirsiniz.

◊ Piknikte emayeler hayat kurtarır. Bizim çocukluğumuzda melamin tabaklar vardı çiçekli çiçekli. Şimdi onların yerine daha da eskilerden emaye alınabilir. Demir üzerine cam kaplama olduğundan hem çok sağlıklı, hem doğaya saygılı ve de kırılmaz.

◊ Güzel batırmalıklar pikniğe başka bir keyif verir. Girit ezme, humus, lutenitsa nefis olabilir.