‘Suyun üstünde’ nasıl kalırız?

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Arter’in yeni sergisi ‘Basınç Altında Suyun Üstünde’ açıldı. 15 sanatçının resim, heykel ve fotoğraf gibi farklı disiplinlerde üretilmiş 33 eserini bir araya getiren ücretsiz sergi iki bölümden oluşuyor. Arter binasına girip sergiden içeri adım attığınızda Nasan Tur’un ‘Gölgeler’ ve Mariana Vassileva’nın yakılmış ahşapla oluşturduğu ‘Kibritler’ isimli işleri dikkatinizi çekiyor. Nilüfer Şaşmazer’in küratörlüğündeki sergide toprak, bitki, saç, ahşap, cam, çelik, alçı ve beton gibi birçok farklı malzemeyle üretilmiş eserler var. Serginin en etkileyici işlerinden biri de Shilpa Gupta’nın hareketli paneller üzerine harflerle oluşturduğu ‘YineDeBilemezlerRüyalarımı’ isimli yerleştirmesi. Eksik ya da bozuk harfler kimi zaman sansürü kimi zaman da konuşmakta zorlanan bir sesi çağrıştırıyor.

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‘Sıyrılma ve nefes alma çabamız’

Nilüfer Şaşmazer, sergi küratörü

“11 Ocak 2026’ya kadar sürecek serginin ismindeki ‘Basınç altında’ ifadesi çevresel, ekonomik ve sosyo-politik krizlerin yarattığı sıkışmışlık hissini, tıpkı çöl iklimlerinde olduğu gibi, yüksek atmosferik basıncın neden olduğu kuraklığı tanımlıyor. ‘Suyun üstünde’yse bu çoklu kriz ortamının boğuculuğundan sıyrılma ve hayatta kalma çabamıza göz kırpıyor. Bu ikiliği serginin mekânsal kurgusuna da taşımaya çalıştım. Üst kattaki eserler yoluyla ima edilen boğucu atmosferi kaygı duygusuyla ilişkilendirdim. Alt katıysa sorunlarla başa çıkma çabamızın yaratıcılıkla iç içe geçen bir öfkeye dönüştüğü bir alan olarak kurguladım.”