Süslüler tez konusu oldu

Sema Gür’ün kadınların da şehirlerde özgürce bisiklet kullanabilecekleri farkındalığı yaratmak amacıyla 2013’te başlattığı ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ Kanada’daki Manitoba Üniversitesi’nde akademisyen Jessica Russell-Edmonds’un tezi oldu. Tez, bu hareketin kent hakkını savunurken aynı zamanda kadınlar için rahat ve güvenli bir ortam yarattığını belirtiyor.

Böyle bir yola çıkmaya nasıl karar verdiniz?

Ben bisiklete binmeyi 38 yaşımda, babam ve bisiklet turlarına katılan arkadaşlarım sayesinde öğrendim. Bisiklet hayatımı temelinden değiştirdi. İnsan hiçbir şey için “Geç kaldım, artık yapamam” dememeli.

Bisiklet üzerinde olma hissinizi nasıl tarif ediyorsunuz?

‘Özgürlük ve huzur’ hissini bisikletten daha fazla veren bir ulaşım aracı yok. Tüm sıkıntılarınızı, yüzünüze çarpan rüzgâr alıp götürüyor. Bisikletin rotası sizin ellerinizde. Her şeye siz karar veriyorsunuz, hızlıca duruyorsunuz, sakince gidiyorsunuz, kokuları alıyor, etrafınızı fark ediyorsunuz.

Bu sosyal uğraşınızın dışında ne işle meşgulsünüz?

Öğretmen anne-babanın çocuğuyum ve bu misyonu devam ettiriyorum. Özel bir okulda 24 yıldır tarih öğretmeniyim.

Yüzlerce kişi hemen ‘Geliyoruz’ dedi

‘Süslü Kadınlar’ fikri nasıl ortaya çıktı?

2013’te kadın dostlarımla yaptığımız bir sohbetin sonucunda. Sohbet sırasında kadın dostlarım da benzer görüşleri paylaştılar. Sportif ve erkek egemen görüntüye bir alternatif, bir çelme olsun, dikkat çeksin diye adını da ‘Süslü Kadınlar’ koyduk. ‘Otomobilsiz Kentler Günü’nü değerlendirmemi öğütleyen bir arkadaşımın da tavsiyesiyle sosyal medyada etkinlik sayfası açtık. Tur duyurusu yaptığımızda yüzlerce kadın hemen “Geliyoruz” dedi.

Süslü Kadınlar hangi konular üzerine farkındalık yaratmak istiyor?

Turumuz bisiklete herkesin binebildiğini, hatta çok güzel bindiğini, o da yetmezmiş gibi süslü püslü bindiğini göstermek için her yıl Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’nde onlarca şehirde binlerce katılımcıyla gerçekleşiyor. Bisiklete binmek, kadınların toplumda görünür hale gelmesi ve özellikle şehirle etkileşime girmesinin mükemmel bir yolu. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, şehirlerde daha fazla kadının bisikletli ulaşımı seçmesini özendirmek ve yerel yönetimlerden güvenli bisikletli ulaşım altyapısı istemek için bir fırsat diyebiliriz.

Pandemi sebebiyle etkinlikte bu yıl ne gibi farklılıklar olacak?

Daha önce bisikletimizi, kendimizi süsleyip hep beraber toplu sürüş yapıyorduk. Bu yıl, bireysel veya arkadaş grubumuzla yapıyoruz. Dilediğimiz güzergâhta turumuzu yapıp sosyal medya üzerinden fotoğraflarımızı paylaşarak, ortak etiketlerle taleplerimizi anlatacağız.

Kadınların görünürlüğü örgütlenmeleri...

Hareketiniz Kanada’da bir akademik teze konu oldu... Tezi inceleme imkânınız oldu mu?

‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ ismini Kanada’daki bir üniversite tezinde Türkçe olarak görmek ve örnek bir hareket olarak verilmesi heyecan verici. Manitoba Üniversitesi’nden Jessica Russell-Edmonds’un tezinin ana konusu, kent yaşamında bisikletin önemi, yaygınlaştırılması ve bisikletin erkek egemen görüntüden çıkarılması için gerekli adımlar... Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nu, bisiklete binen kadınları teşvik etmek için yapılan dünyadaki başarılı kadın hareketlerinden biri olarak görüyor ve sosyolojik de bir bakış açısı getiriyor. Bu hareketin arkasındaki en büyük motivasyonun, kadınların görünürlüğü ve örgütlenmeleri olduğunu açıklıyor. Bu hareketin ‘kent hakkı’nı savunurken aynı zamanda kadınlar için rahat ve güvenli bir ortam yarattığını belirtiyor. Önceki yıllarda toplu bisiklet sürüşü olarak yapılan etkinlik pandemi nedeniyle bireysel ve küçük gruplar halinde yapılacak.