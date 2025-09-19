Sürmeden çıkmayın

Haberin Devamı



‘Bariyeri güçlendiriyor’

La Roche-Posay Anthelios UVMUNE 400 Oil Control

Gel-Cream SPF 50

Günay Mammadova “Alkol ve parfüm içermiyor. Cilt bariyerini güçlendiriyor. UVA ışınlarının cildin derinine ulaşmasını engelliyor” diyor. Esra Er Kursan, Sibel Berksoy, Serpil Müftüoğlu’nun da önerisi. 50 ml, 969 lira.



Lekelere karşı...

Bioderma Photoderm

SPOT SPF 50+ Cream

Nilüfer Pazvantoğlu ürünü şöyle anlatıyor: “Leke sorunu yaşayanlar için koruyucu etkisi var. Krem dokusu sayesinde yağlı bir tabaka ve beyaz iz bırakmıyor. Parfüm içermiyor.” Esra Er Kursan ve Ezgi Özkur’un da listesinde. 150 ml, 1.545 lira



‘Gün boyu koruyor’

Heliocare 360 Pigment Solution Fluid Spf50+ Güneş Koruyucu

“Hafif dokusuyla ciltte hızlı emilerek yüksek koruma sağlıyor. Beyaz iz bırakmıyor. Günlük kullanımda konforlu ve cildi gün boyu koruyor. Leke sorunu yaşıyorsanız iyi bir alternatif” diyor Tahsin Çağdaş Akaslan. Evşen Altunay’ın da tavsiyesi. 50 ml, 1.299 lira



Nemlendiriyor

SkinCeuticals Ultra Facial UV Defense SPF 50

Serpil Müftüoğlu: “Tüm cilt tiplerine uygun, UVA/UVB ışınlarına karşı koruyor. Kolajen yıkımını ve leke oluşumunu önlemeyi sağlayan gliserin, hyaluronik asit ve shea butter’la zenginleştirilmiş. Nemlendirici özelliğe sahip.”

30 ml, 3.500 lira



Tonu eşitliyor

Esthederm Photo Reverse Brightening Protective Tinted SPF 50

Özel ‘photo reverse’ teknolojisiyle mevcut lekelerin görünümünü azaltmada ve yeni leke oluşumunu önlemede yardımcı oluyor. Tonlu yapısı sayesinde cilt tonunu eşitliyor. Cansu Şahin ve Evşen Altunay önerisi. 50 ml, 3.599 lira



‘Hem yüz hem vücut için’

Shiseido Expert Sun Protector Lotion SPF 50+

Esra Er Kursan: “Hem yüz hem vücut için kullanılabiliyor. Hafif yapılı ve beyaz iz bırakmayor. Nemlendiriyor ve cilt bariyerini destekliyor. Plaj, havuz, spor ve outdoor aktiviteler için ideal.” Sibel Berksoy’un da tavsiyesi. 50 ml, 2.590 lira



‘Renkli formu da var’

ISDIN Fusion Water

Magic SPF 50

Evşen Altunay önerisini şöyle anlatıyor: “Ultra hafif, anında emiliyor, beyazlık ya da yağlı his bırakmıyor. Göz çevresinde kullanılabiliyor ve yağlı ciltler için de uygun. Kolay uygulandığı için erkekler de seviyor. Renkli formu da mevcut.” 50 ml, 1.690 lira



‘Kadifemsi his…’

Yves Rocher Solaire Peau Parfaite Vücut Güneş

Spreyi SPF 50+

“Kolay emilen süt dokusu formülüyle organik güneş filtreleri sayesinde cildi koruyor. İçeriğindeki kırmızı alg, güçlü antioksidan etkisiyle bariyer oluşturuyor. Yağlı ve yapışkan olmayan dokusu sayesinde kadifemsi his bırakıyor” diyor Nilüfer Pazvantoğlu. 150 ml, 899 lira



‘Makyaj bazı da olabilir’

Cosmed Sun Essential SPF 50+ Ultrasense Cream Gel

Günay Mammadova “Cildi yatıştırıyor, tahrişi önlüyor ve nemlendiriyor. Kuru ve hassas ciltler için makyaj bazı olarak da kullanılabilir. Jel formu nedeniyle sürümü oldukça kolay. Hassas ve lekeli ciltler için uygun” diye yorum yapıyor. 40 ml, 669 lira



Yaşlanmış ciltlere uygun

Solante Immuna Solante immuna SPF 50+ Lotion

Suya dayanıklı olan ürünü Reha Yavuzer şöyle anlatıyor: “Bu güneşten koruyucu özellikle derisi güneş hasarına çok yatkın olan bireyler için önerilir. İçeriğiyle yaşlı ve yıpranmış ciltlere de uygun.”

150 ml, 1.248 lira