Şubatın ikinci yarısına hızlı giriş

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*KONSER



-Piyanist İlyun Bürkev ve Elvin Hoxha Ganiyev 15 Şubat Cumartesi saat 20.00’de CSO ADA Ankara’da konser verecek. Bilet fiyatı 395 ve 495 lira.

-Hande Yener 15 Şubat 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 2.280 ila 20.500 (4 kişi ikramlı) lira.

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-Emir Can İğrek 15 Şubat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde. Bilet fiyatı 990 lira.

-The Ringo Jets 15 Şubat 21.30’da Blind İstanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 660 lira.

-Kargo 15 Şubat 22.00’de akustik konseriyle IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 660 ila 3.960 lira.

-Ada Yalçıner 16 Şubat Pazar 16.00’da All Saints Kilisesi Moda’da piyano resitali gerçekleştirecek. Bilet fiyatı 280 lira.

-Sagopa Kajmer 16 Şubat 21.30’da Hayal Kahvesi Aqua Florya’da izlenebilir. Bilet fiyatı 1.150 lira.

-Fatih Erkoç 17 Şubat Pazartesi 20.30’da Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde olacak. Bilet fiyatı 1.100 lira.

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-Borusan Quartet 18 Şubat Salı 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda konser verecek. ‘Oda Müziğinin Ustaları’ başlıklı konserde solist olarak piyanist Özgür Aydın var. Bilet fiyatı 605 lira.

-Buika ve Kibariye 19 Şubat Çarşamba 21.00’de Volkswagen Arena’da aynı sahneyi paylaşacak. Bilet fiyatı 942 ila 6.450 (VIP) lira.

-Emre Fel 19 Şubat 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 450 lira.

-M Lisa mahlasıyla tanınan Zeynep Melisa Gülen 19 Şubat 21.30’da Holly Stone Beyoğlu-Fitaş Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 400 lira.

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-Keman sanatçısı Leonid Zhelezny 20 Şubat Perşembe 20.30’da CRR Konser Salonu’nda Vivaldi’nin ‘Dört Mevsim’ eserini yorumlayacak. Bilet fiyatı 440 ila 1.375 lira.

-Mireille Mathieu 20 Şubat 21.00’de Volkswagen Arena’da konser verecek. Bilet fiyatı 1.000 ila 7.500 (sahne önü) lira.

-Nirvana Tribute Band rock müziğin efsane ismi Kurt Cobain’in doğum gününü 20 Şubat 21.00’de Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde kutlayacak. Bilet fiyatı 650 ve 750 lira.

-Bedük 20 Şubat 21.30’da Babylon’da. Bilet fiyatı 750 lira.

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-Can Bonomo 21 Şubat Cuma 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta. Bilet fiyatı 990 ila 7.920 (4 kişilik bistro) lira.

GECE

-Batu (TR15 Şubat Cumartesi 22.00’de Momo Bebeköy’de setin başında olacak. Rezervasyon için: @momo.bebekoy

-Sıla 15 Şubat 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

-Alya 15 Şubat 22.30’da 888 Private İstanbul’da. (0516) 169 08 88

-Özgün 15 Şubat 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

-Baran Bayraktar 15 Şubat 00.00’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon için: @kortoistanbul

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-Begüm Obiz 16 Şubat Pazar 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

-Berk Sunal 19 Şubat Çarşamba 23.00’te Boop Kuruçeşme’de setin başında olacak. Rezervasyon için: @boopkurucesme

-Murat Boz 19 Şubat 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

-Seda Mete 19 Şubat 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

-Serdar Ortaç 21 Şubat Cuma 22.30’da Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69

*SERGİ



-Beyoğlu, Ara Güler Sokak’taki Noh Extended, Onur Kubilay’ın ‘Kabuslar, Rüyalar ve Kalıntıları’ başlıklı sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, izleyiciyi melankoli ve belirsiz kaygılarla dolu bir dünyaya davet ediyor. Sergi 23 Şubat’a kadar açık.

-42 Maslak’taki Artopol Gallery’de Ömer Öztürk’ün ‘Orada’ başlıklı sergisi var. Sergi, analog, panoramik fotoğraflarla dünyanın farklı şehirlerinden etkileyici kareler sunuyor. ‘Orada’ sergisi izleyiciyi fotoğrafların hikâyeleştirdiği sinematografik bir yolculuğa davet ediyor. 9 Mart’a kadar görülebilir.

-Bodrum Marina Yacht Club’daki Merqezart, Mustafa Erol’un ‘Eşik’ adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Erol’un sergisinde etkilendiği kapı ve eşiklerden yola çıktığı ‘diorama’ adlı eseri de 9 Nisan’a kadar görülebilir.

*DJ



-Elektronik müziğin yıldız isimlerinden Jan Blomqvist 15 Şubat Cumartesi 22.00’de Klein Phönix’te DJ kabininin başına geçecek. Bilet fiyatı 2.300 ve 7.000 (VIP) lira.

-Ten Walls ve GØYA 21 Şubat Cuma 22.00’de ROXY’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 400 ila 600 lira.

-Tuğçe Şenoğul ve Seda Erciyes’in setini 21 Şubat 23.45’te Blind İstanbul’da dinleyebilirsiniz. Bilet fiyatı 200 lira.

*TİYATRO



-Beden ve hareket odaklı

Aslı Ekici’nin yazdığı, Güray Dinçol’un yönettiği ‘Haberci’, Omnia&Fiziksel Tiyatro Araştırmaları yapımı. Akıcı metni, başarılı oyuncu performansıyla beğeni toplayan oyunun kadrosunda Çağdaş Ekin Şişman, Adem Mülazim ve İbrahim Can Sayan var. Oyun, verdikleri haberlerle halk ve krallar, tanrılar ve insanlar arasında aracılık yapan habercileri anlatıyor. ‘Haberci’ 75 dakika boyunca izleyiciye fiziksel tiyatro türünde beden, hareket ve oyuna odaklı bir performans sunuyor. 15 Şubat Cumartesi 20.30’da Alan Kadıköy’de izlenebilir. Bilet fiyatı 550 ve 750 lira.

-Tek kişilik performans

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ Serkan Keskin’in tek kişilik performansı ve Serdar Biliş rejisiyle çağdaş bir uyarlama olarak seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği oyunda Hayri İrdal olarak karşımıza çıkan Serkan Keskin romandaki diğer karakterleri de canlandırıyor. 15 Şubat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 777 ila 1.665 lira.

-‘Barda’ tiyatro sahnesinde

Serdar Akar’ın ‘Barda’ filmi Işıl Kasapoğlu’nun rejisiyle tiyatroya taşındı. “Suç ve şiddet bireysel mi yoksa toplumsal mı” sorusuna cevap arayan oyunda sahneyi Tardu Flordun, Deniz Çakır, Ali Onur Olgun, H. Barış Özkan’nın olduğu kalabalık bir ekip paylaşıyor. 19 Şubat Çarşamba 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi, Büyük Salon’da izlenebilir. Bilet fiyatı 1.120 ila 1.568 lira.

*ATÖLYE



-Ataşehir, Finanskent Mahallesi’ndeki Harmony Gastronomi 16 Şubat Pazar 11.00’de suşi atölyesi düzenliyor. Katılımcıların suşi yapmanın incelikleri ve tarihi hakkında bilgiler edineceği atölyenin fiyatı 3.000 lira.

-Gevende’nin davulcusu ve beden müziği topluluğu KeKeÇa’nın üyesi Gökçe Güray 21 Şubat Cuma 19.00’da Bomonti’deki Vokal Akademi’de ‘Melodik Beden Atölyesi’ düzenliyor. Müziğe yepyeni bir perspektiften yaklaşan atölyede katılımcılar bedenlerinin bir enstrümana dönüşmesine tanık olacak. Fiyatı 720 lira.