Su üzerinde denge ve dinginlik

Sabahın ilk ışıklarıyla ya da gün batarken bedeninize ve zihninize iyi gelecek bir aktivite yapmak isterseniz, son zamanlarda adını daha sık duymaya başladığımız SUP (stand up paddle) yoga veya pilates ilginizi çekebilir. SUP, board’un üzerinde kürek çekmek demek. SUP pilates ve yogadaysa board üzerinde pilates ve yoga hereketleri yapılıyor. Peki, bu aktiviteleri kimler yapabilir, yaparken nelere dikkat etmek gerekir, faydaları neler? Hem eğitmenler hem de SUP yoga veya pilatesi deneyimleyenler anlattı.



‘Gündoğumu ve günbatımı saatleri en ideal zamanlar’

SUP Yoga Bodrum’un dersleri Ortakent Müskebi sahilinde devam ediyor. Bodrum içinde haftada 1-2 kez farklı koylardan çıkıyorlar ve zaman zaman Bodrum dışında da etkinlikleri oluyor. Merkezin kurucusu Beril Pakakar 2020’den beri SUP yoga dersleri veriyor. Ücret 800 ile 1.700 lira arasında.

◊ SUP özel bir sağlık sorunu olmayan herkesin yapabileceği, tüm vücudu çalıştıran, dengeyi geliştiren, hem keyifli hem de huzur veren bir spor.

◊ Denizin en sakin olduğu gündoğumu ve günbatımı bu spor için en ideal zamanlar. SUP’un özellikle ‘ilkel’ ve basit tarafını ve hemen herkesin yapabileceği bir spor oluşunu seviyorum. Motor yok, benzin yok, karmaşık bir tarafı, komplike parçaları yok, denize zarar veren, kirleten bir araç olmaması da harika.

◊ SUP yoga denge ve koordinasyon gelişiminde çok daha etkili. Dengede kalmaya çalıştığımız pozlarda, bedende normal şartlarda aslında çalıştırmadığımız mikro kaslar da devreye giriyor.

◊ Suyun şifası, doğanın içinde olma duygusu, manzaranın güzelliği ruhunuzu da besliyor. Denizin üzerindeyken karaya göre çok daha fazla gevşeyip rahatlayabiliyorsunuz. Bir de denizde başka bir şey düşünemiyor insan, yani anda kalma kendiliğinden gerçekleşiyor.

◊ Zorlayıcı tarafı sadece dinamik hareketler ve denge pozlarında daha fazla kas gücüne ihtiyacımız olması. Düzenli yapıldığında beden giderek güçlendiği için zorlanmamaya başlıyorsunuz.

‘Acele yok, her şey adım adım’

Kadıköy, Caddebostan sahilinde, denizde uzun tahtalar üzerinde, topluluk halinde pilates yapanları görüp de merak edenlerden olabilirsiniz. İstanbul Windsurf Center’da SUP pilates dersleri ekipman dahil 1.500 lira. İstanbul Windsurf Center’ın kurucusu ve başantrenörü Serhan Balcı anlatıyor:

◊ SUP, ‘ayakta kürek’ anlamına geliyor. Dinginlik, denge ve aynı zamanda ciddi bir core (karın-bel) çalışması... SUP yoga, yoga pozlarını su üzerinde yapma sanatı. SUP pilatesse, pilates hareketlerini board üzerinde uygulamak. Yoga biraz daha esneme, nefes ve farkındalık odaklı; pilatesse kasları güçlendirme, özellikle karın ve bel bölgesini çalıştırma odaklıdır.

◊ Karada zemininiz sabit. Denizde zemin dalgalarla sürekli hareket ediyor. Bu hem denge kaslarını hem de odaklanma yeteneğini çok daha fazla geliştiriyor. En zor yanı, başlangıçta dengede durabilmek.

◊ Yeni başlayanların önce temel SUP dengesini öğrenmesi şart. Yoga ya da pilates geçmişiniz olması avantaj ama şart değil. Önce dizler üzerinde başlamasını öneriyoruz. Kendilerini rahat hissettiklerinde yavaşça ayağa kalkıyoruz. Acele yok,

her şey adım adım.

◊ Fiziksel olarak dengeyi, esneklik ve dayanıklılığı arttırıyor. Zihinsel olarak ana odaklanmayı öğretiyor. Kaslarınız ve ruhunuz aynı anda çalışıyor.

DENEYENLER NE DİYOR?

Ayşe K. (34), 1 yıldır yapıyor

◊ Kendi dengemi bulmamı sağladı. Hem bedenim hem zihnim güçlendi.

Emre T. (28), 3 aydır yapıyor

◊ Başta zorlandım ama eğitmenlerin yönlendirmeleriyle çok keyifli hale geldi.

Cemre Yıldırım (31), 3 yıldır yapıyor

◊ Su üstünde yoga yapmak, beni tamamen ana getiriyor. Zihnimi susturuyor, bedenimi hafifletiyor. Karada yaptığım yoga pratiklerinden çok daha derin bir odaklanma gerektiriyor. Dalgaların ritmiyle hareket etmek, nefesle suyun birleştiği o noktada kalmak... Rahatlatıcı, dönüştürücü ve gerçekten özgürleştirici bir alan.