‘Şşşşt, sessizlik!’

Haberin Devamı

DİJİTAL SESLERDEN UZAK

Göksel bir süre önce Türk sanat müziği ağırlıklı eserlerden oluşan bir akustik projeye başlayıp ‘Gündüzüm Seninle’, ‘Bir İhtimal Daha Var’ gibi klasikleri YouTube kanalında yorumlamıştı. Projenin ilk altı şarkısı artık ‘B’Aşka Şarkılar’ adıyla tüm dijital kanallarda. Kayıtların canlı olduğu proje için Göksel “Günümüzün dijital seslerinden uzak bir şarkıcı, müzisyen projesi” diyor.

‘B’Aşka Şarkılar’

Göksel

Soles Müzik

GERÇEKLER ACITIR

Selin, Türkçe, İngilizce ve iki dilli şarkılarıyla son yılların en üretken genç isimlerinden. Bu kez alternatif rock öğeleri içeren pop şarkısı ‘Human’ ile insanın gerçeklerle yüzleşememe halini anlatıyor: “Tıpkı kırılgan bir gül gibi/O dikenlerin arkasına sığınıyorum…” Selin sözlerini kendi yazdığı şarkıyı vokal gücünü de öne çıkararak yorumluyor.

Haberin Devamı

‘Human’

Selin

Warner Music Türkiye

GÖKTE YILDIZLAR…

İşte karşımızda gökte yıldızlar göz kırparken hiç kalkmak istemeyeceğimiz, romantik yaz masalarının en güzel eşlikçisi olmaya aday bir şarkı: ‘Bırakmıyor Ellerin’. Sözler Pinhâni’nin solisti Sinan Kaynakçı imzalı. Bu nahif şarkıyı Eda Baba da güzel sesiyle tatlı bir esinti tadında yorumluyor.

‘Bırakmıyor Ellerin’

Eda Baba

KARANLIK VE HÜZÜNLÜ

Onu ‘Bursa Bülbülü’ filminden hatırlayacaksınız. Irmak Ecem sözlerine de imza attığı yeni şarkısı ‘Savaş barış’ta biraz karanlık biraz da hüzünlü bir atmosfer yaratıyor. Ecem şarkının duygusunu şöyle özetliyor: “Bitmeyen bir kavganın ortasında kendini arayan ve çıkışlar yaratan insanın yansımasını duyacaksınız.”

‘Savaş barış’

Irmak Ecem

Gülbaba Records

Haberin Devamı

ORTAK ÇALIŞMA

Rap dünyasındaki işbirliklerine çok sık rastlıyoruz. Şimdi de Zen-G ve Fredo birlikte şarkı yaptı. İkilinin teklisi ‘Wow’un söz ve müziği Fredo (Ferdi Akgün), Rollen (İsmail Can Günbilek) ve Zen-G’ye ait. Şarkının düzenlemesinde ise Arda Gezer imzası var.

‘Wow’ (Tekli)

Zen-G ve Fredo

Sony Music Türkiye