Spora ‘lezzet’ katın

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
Araştırma sonucu oldukça şaşırtıcı... KOVİD-19 beyni küçültüyorAraştırma sonucu oldukça şaşırtıcı... KOVİD-19 beyni küçültüyor! #COVID-19
Çalışanlarından Bezosa mektuplu ifşa şoku Elon ne zaman uçuyorÇalışanlarından Bezos'a mektuplu ifşa şoku! 'Elon ne zaman uçuyor?'#Blue Origin
Milli Takımda Stefan Kuntz ilk aday kadrosunu açıkladıMilli Takım'da Stefan Kuntz ilk aday kadrosunu açıkladı!#Milli Takim
Zarrabın binası tinerci yuvası oldu Parça parça çaldılar...Zarrab'ın binası tinerci yuvası oldu! Parça parça çaldılar...#Reza Zarrab
Tuhaf ve anormal bir valilik açıklamasıTuhaf ve anormal bir valilik açıklaması#Kaymakam
Dünyaca ünlü isim davayı kazandı Bu çocukları benden uzak tutunDünyaca ünlü isim davayı kazandı! 'Bu çocukları benden uzak tutun'#Süher Pekinel
Dinlenme tesislerine göçmen talimatı: Duvar örün, jiletli tel çekinDinlenme tesislerine göçmen talimatı: Duvar örün, jiletli tel çekin#Edirne Valiliği
Türk dünyasını sarsacak iddia... Alp Er Tunga’nın mezarı bulundu mu Türk dünyasını sarsacak iddia... Alp Er Tunga’nın mezarı bulundu mu?#Alp Er Tunga
Bu hödüğün hakkından vallahi Recep İvedik gelirBu hödüğün hakkından vallahi Recep İvedik gelir!#Vangelis Marinakis
Kaderimizi anlamanın sırlarıKaderimizi anlamanın sırları#Aile
İhracatta Türkiye tarihinin rekoru kırıldıİhracatta Türkiye tarihinin rekoru kırıldı!#İhracat
Aykut Kocamandan istifa kararı Maç sonu açıkladıAykut Kocaman'dan istifa kararı! Maç sonu açıkladı#Başakşehir
Resmi Gazetede 2 genelge yayımlandıResmi Gazete'de 2 genelge yayımlandı#İstihdam
Yeni ayın ilk tablosu... Bakan Kocadan sonbahar uyarısı: Daha dikkatli olmalıyızYeni ayın ilk tablosu... Bakan Koca'dan sonbahar uyarısı: 'Daha dikkatli olmalıyız'#Koronavirüs
Tek kelimeyle vahşet İnsanlıktan nasibini almamış cani ruhlarTek kelimeyle vahşet! 'İnsanlıktan nasibini almamış cani ruhlar'#Yavru Köpek
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi Haberleri

Spora ‘lezzet’ katın

#Futbol#Spor#Restoran
Spora ‘lezzet’ katın

Futbolda yerel liglerin, Avrupa kupalarının heyecanı, diğer branşlarda turnuvaların coşkusu... Tutkunu olduğunuz branşın önemli maçlarını lezzetli yemekler eşliğinde izleyebileceğiniz ‘spor bar’ konseptli mekânlar...

Haberin Devamı

Yaz geride kalınca şehirde sosyalleşmenin yeni yollarını arar olduk... Arkadaşlarımızla toplaşıp büyük derbileri, spor turnuvalarını beraber izlemek heyecan ve sohbeti bir araya getiriyor. Bir de bunlara lezzeti bol yemekler eklenirse...
Dev ekranlarda sporun heyacanına varacağınız mekânları derledik. Menüleri birbirinden lezzetli. Kimisi günün maçına özel tabaklar hazırlıyor, kimisinin kokteylleri meşhur.

HER DAMAK ZEVKİNE UYGUN
All Sports Cafe, Etiler

Spora ‘lezzet’ katın

1994’ten beri hizmet veriyor. Günün her saati spor yayını var. Kış bahçesi de bulunan mekânın menüsünde her damak zevkine uygun seçenek bulunabilir...  Sandviçleri, salataları ve dürümleri en çok tercih edilenler arasında. All Sports Cafe’nin müdavimi çok olduğundan önemli bir müsabaka olsun ya da olmasın rezervasyonsuz gitmemekte fayda var. Haftanın yedi günü 10.00’dan gece yarısına kadar açık. (0212) 257 42 99 

ÖNEMLİ MAÇLAR İÇİN REZERVASYON YAPTIRIN
Barspor, Nişantaşı

Haberin Devamı

Mekân şehrin en yenilerinden biri. Nişantaşı, Reasürans Pasaj’ında açılan Barspor sakin bir akşam yemeği veya heyecan dolu bir turnuva gecesi için uygun. Dev ekranda spor karşılaşmalarını stadyum coşkusuna yakın bir atmosferde seyredebilirsiniz. Yemek-içki eşleşmelerinin de yapıldığı mekânın menüsü dönemsel olarak değişiyor.

Çökertme tortilla, masala soslu çıtır tavuk ve bolonez soslu rigatoni kalıcı lezzetlerden. Barspor, haftanın 7 günü 14.00 ile 01.00 arası açık. Hareketli saatler akşam başlıyor. İş çıkışı saatlerinde spor yayınlarıyla enerjik bir atmosfer sunan işletmenin programını sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirsiniz. Derbiler gibi önemli maçlarda rezervasyon yaparak gitmekte fayda var. Instagram: @barspor
(0552) 641 42 90

MÜSABAKAYA UYGUN MENÜ HAZIRLANIYOR
Socrates Bistro, Nişantaşı

Spora ‘lezzet’ katın

Socrates dergi ekibinin ve Can Yayınları’nın ortaklaşa hayata geçirdikleri mekân Nişantaşı’nın en popüler bistrolarından biri haline geldi... Bu bistro’da izleyebileceğiniz spor müsabakalarına uygun lezzetlerle karşılaşabilirsiniz. Örneğin, İspanyol derbisi izlerken güne özel hazırlanan tapasları tadabilirsiniz. Menü dönemsel olarak değişiyor. En çok tercih edilen lezzetler arasında buttermilk tavuk burger, üç peynirli penne ve dana frankfurter öne çıkıyor.

Mekânın girişindeki barda imza kokteyllerini de mutlaka deneyin. Özellikle derbi günlerinde mutlaka rezervasyon istiyorlar. Paket servisleri de var. Haftanın yedi günü 12.00’den gece yarısına kadar açık. (0212) 260 12 60

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Spor#Restoran