Sözcüklere gerek duymadan konuşabilmek...

Dem 2014’ten beri sağır ve işitme engelli bireylerin öğreticiliğinde Türk İşaret Dili öğretiyor. Bukalemun ise her kesimden bireyin kullanabileceği bir platform. İşaret dilini öğrenmek isterseniz ilk adım, bilgisayardan, tabletten veya telefondan bukalemun.co sitesine girip kayıt olmak. Kullanıcılar buradaki videolardan işaret dilinin tekniklerini öğreniyor. Her eğitim videosunun sonunda bir test ve her dört videonun sonunda bir genel test var. Platformda belirli aralıklarla çevrimiçi buluşmalar da düzenleniyor. Şu anda 66 ilden 1.125 kişi Bukalemun aracılığıyla işaret dili öğreniyor.

İstihdam sağlayacak

Bukalemun’un amaçlarından biri de sağır ve işitme engelli bireyleri öğretmen olarak konumlandırarak için iş imkânı yaratmak. Dem Derneği koordinatörleri Ayşe Damla ve İşeri Sunman “Altyapımızı hazırlıyoruz, 2022’de Türkiye’nin neresinde olursa olsun isteyen tüm sağır ve işitme engelli bireyler Bukalemun’da işaret dili öğreterek para kazanabilecekler’’ diyor.

BUNLAR DA VAR...

DOĞRUSUNU ÖĞRENMEK İÇİN

Dilim İşaretçe





İşitme engelli vatandaşları günlük hayatta karşılaştığı iletişim problemlerinden kurtarmak ve kendilerini düzgün ifade etmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projelerden biri de ‘Dilim İşaretçe’. Türk İşaret Dili’nin birincil kullanıcıları olan sağır bireylerden öğrenilmesi ve öğrenimdeki yanlışların sonlanması için pandemi döneminde faaliyete başladı. Altı işitme engellinin öğreticiliğinde çevrimiçi eğitimler veriliyor. Ekip, Türk işaret dilini, sağırların konuştuğu şekilde öğretmeye gayret ediyor. Projeye dilimisaretce.com, Instagram, YouTube gibi platformlardan katılmak mümkün.

KURUM VE FİRMALARA EĞİTİM

Yazıcı Akademi

Bireylere olduğu gibi kamu ve kurum veya firma çalışanlarına da eğitim veriyorlar. Eğitimler toplamda üç seviyeden oluşuyor: 1. seviye 120 saatlik temel işaret dili eğitimi, 2. seviye 200 saatlik öğretici ve tercümanlık eğitimi, 3. seviyeyse jargon eğitimi. Kullanıcılar istedikleri saatte, istedikleri derse tekrar tekrar girebilme şansına sahip. Ayrıca sağırlar için işaret dili tercümanlığı, görme engelliler için sesli betimleme ve altyazı eğitimi de sağlanıyor.