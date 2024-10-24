Söz, şehir ozanlarında…

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Tek yön bilet

Kalben yeni şarkısı ‘Buluş Benimle’yi Instagram hesabından “Son günlerdeki hislerimi özetliyor” diyerek paylaşmış. Hakan Mortaş’ın yarattığı müzikal atmosfer müzisyenin sözleri ve sesiyle birleşince ortaya dinleyeni sarıp sarmalayan bir şarkı çıkmış. Öte yandan bir tekinsizlik hissi de hâkim. Şarkıyı her an yere çakılma tedirginliğiyle bulutların üzerinde yürür gibi bir duyguyla dinliyorsunuz. Bu arada teklinin kapak görselinde, aynı zamanda videosunda da izlediğimiz oyuncu Deniz Işın var.

‘Buluş Benimle’ (Tekli)

Kalben

Hoş Seda/DMC

Her vazgeçiş…

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Emre Aydın dün nasıl anlatıyorsa kent insanının çelişkilerini, vedalarını, savrulmalarını, bugün de aynı samimilikle şarkılarında dile getirmeye devam ediyor. ‘Herkes mi Terk Etmiş?’ yeni teklisi. Söz ve müzik Murat Hakan Arıcı, düzenlemeyse Burak Bedirli imzasını taşıyor.

‘Herkes mi Terk Etmiş?’ (Tekli)

Emre Aydın

Sony Music Türkiye

‘Öldürmeyen şey güçlendirir’

‘Sar Bu Şehri’, ‘Toprak Yağmura’, ‘Ağlama Ben Ağlarım’… Canozan şarkılarını dinlemek ‘bir de bunun geri dönüşü var’ demeden daha da derine dalmak gibi. Öyle bir duygusal yolculuk... Yeni şarkısı ‘Acıtır Gibi Severek’ de bu zincirin yeni halkası. Söz ve müziği Canozan’a ait olan şarkı, müzisyenin diskografisindeki hit şarkılar arasına yerleşmeye aday.

‘Acıtır Gibi Severek’ (Tekli)

Canozan

Canozan

APT da ne demek?

Gün geçmiyor ki K-Pop grubu BLACKPINK’in bir üyesi solo projesiyle karşımıza çıkmasın. Bu kez Rosé, yetenekli müzisyen Bruno Mars’la yaptıkları ‘APT.’ (Apatı olarak okunuyor) şarkısıyla çıkageldi. Şarkı yayımlanır yayımlanmaz listelerin üst sıralarına yerleşti. Bu arada APT, apartment’ın kısaltılmışı. Kore’de yaygın olarak oynanan bir içki içme oyununun adı.

‘APT.’ (Tekli)

Rosé, Bruno Mars

Warner Music Türkiye

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Sönmeyen yangınlar

Serhat Karan ve Uğur Ateş’ten oluşan İkilem’in yeni şarkısı ‘Mevzu Derin’ adını taşıyor. Madem mevzu derin o zaman şarkı neden bahsediyor bakalım. Şarkı bazı hikâyelerin asla sona ermediğini anlatıyor. Ve bu hikâyeyi müzikal olarak da destekleyen bir düzenlemeyle karşımıza getiriyor.

‘Mevzu Derin’

İkilem

Gülbaba Records

Yetenekli ve başarılı müzisyenler Tanju Okan için bir araya geldi. Sanatçı için hazırlanan saygı albümü 14 şarkıdan oluyor. Şarkılar 15 gün arayla piyasaya çıkacak. İlk tekli Gökhan Türkmen’in seslendirdiği ‘Koy Koy Koy’ oldu. Türkmen bu parçayı enerjik bir düzenlemeyle yorumluyor. 1975 yılında piyasaya çıkan şarkının yeni düzenlemesini İskender Paydaş yapmış.

‘Koy Koy Koy’ (Tekli)

Gökhan Türkmen

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Bordo Müzik