â€˜Sosyal medyadan yapÄ±lan yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n ne kadar iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yorâ€™

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YaÅŸananlar yeni iletiÅŸim teknolojilerinin afet durumlarÄ±nda ne kadar Ã¶nemli hale geldiÄŸini bir kez daha ispatladÄ±. Ã–zellikle enkaz altÄ±nda kalanlarÄ±n sosyal medya Ã¼zerinden yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmasÄ±, bu teknolojilerin doÄŸru kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hayat kurtarabildiÄŸini gÃ¶sterdi. Dezenformasyon, sahte hesap ve yalan gÃ¶nderiler olsa da uzmanlar toplumun hÄ±zlÄ± ve saÄŸlÄ±klÄ± bilgilendirilmesinin Ã¶nemine dikkat Ã§ekiyor, hÄ±zlÄ± ÅŸekilde bir sosyal medya koordinasyon merkezi oluÅŸturulmasÄ± ve depremde sosyal medya kullanÄ±m rehberinin hazÄ±rlanmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§iziyor.

Prof. Dr. SÃ¼leyman Ä°rvan, ÃœskÃ¼dar Ãœniversitesi Ä°letiÅŸim FakÃ¼ltesi Gazetecilik BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanÄ±

â€˜KÃ¶tÃ¼ Ã¶rnekler Ã¼zerinden bu platformlarÄ± susturmak doÄŸru deÄŸilâ€™

* Afet zamanlarÄ±nda yurttaÅŸlar olan biteni bir an Ã¶nce Ã¶ÄŸrenmek istiyor. Bu gibi durumlarda toplumun hÄ±zla ve doÄŸru biÃ§imde bilgilendirilmesi Ã¶nem kazanÄ±yor. EÄŸer saÄŸlÄ±klÄ± bilgi akÄ±ÅŸÄ± yoksa devreye komplo teorileri, sÃ¶ylentiler giriyor. Bu da toplumda panik havasÄ±na yol aÃ§abiliyor.

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* Benim Ã¶nerim, hÄ±zla bir sosyal medya koordinasyon merkezi oluÅŸturulmasÄ± ve yapÄ±lan Ã§aÄŸrÄ±larÄ±n doÄŸruluÄŸunun teyit edilmesini saÄŸlayacak bir mekanizmanÄ±n oluÅŸturulmasÄ±. Sosyal medyayÄ± kÄ±sÄ±tlamak yerine daha faydalÄ± hale getirebiliriz.

* Depremle yaÅŸamayÄ± Ã¶ÄŸrenmemiz gerektiÄŸi gibi afet zamanlarÄ±nda sosyal medyayÄ± nasÄ±l kullanmamÄ±z gerektiÄŸini de

Ã¶ÄŸrenmeliyiz. Bu konuda bir rehber hazÄ±rlanmasÄ± faydalÄ± olabilir.

* Resmi aÃ§Ä±klamalar da sosyal medya mecralarÄ±ndan kesintisiz biÃ§imde yapÄ±lmalÄ± ve yurttaÅŸlarÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± bilgilere ulaÅŸmasÄ± saÄŸlanmalÄ±.

* Sosyal medya â€˜normalâ€™ dÃ¶nemlerde olduÄŸu gibi, deprem, sel, yangÄ±n gibi doÄŸal afetlerde de en Ã¶nemli haber kaynaÄŸÄ±mÄ±z haline geldi. Bu depremde nerelerde binalarÄ±n yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, nerelerde yurttaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndan Ã¶ÄŸrendik.

* KuÅŸkusuz bu depremde de yanlÄ±ÅŸ bilgi ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ paylaÅŸanlar, sahte ihbarlar yapanlar oldu. Ama sadece bunlarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak sosyal medyanÄ±n olumlu etkisini deÄŸersizleÅŸtirmeyelim. Ã–zellikle gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±ndan tweet paylaÅŸarak yardÄ±m isteyenlerin birÃ§oÄŸunun bu sayede kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zardÄ± etmeyelim.

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* Sosyal medya bu depremde yardÄ±m toplanmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã§ok Ã¶nemli bir rol oynuyor.

* Bu sÃ¼reÃ§te sosyal medyanÄ±n kÄ±sÄ±tlanmasÄ±nÄ± Ã§ok yanlÄ±ÅŸ buluyorum. AsÄ±l yapÄ±lmasÄ± gereken tam tersine internet altyapÄ±sÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirecek Ã§abalar iÃ§ine girilmesiydi. Binlerce paylaÅŸÄ±mdan birkaÃ§Ä± dezenformasyon iÃ§eriyor diye, kÃ¶tÃ¼ Ã¶rnekler Ã¼zerinden giderek bu platformlarÄ± susturmak doÄŸru deÄŸil.

DoÃ§. Dr. Bahar MuratoÄŸlu Pehlivan, ÃœskÃ¼dar Ãœniversitesi Ä°letiÅŸim FakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi

â€˜Teyit platformalarÄ± takip edilmeliâ€™

* TelefonlarÄ±n acil durum bildirimleri aÃ§Ä±lmalÄ±. Ä°letiÅŸim iÃ§in SMS ve Ã§evrimiÃ§i platformlar tercih edilmeli.

* Zorunlu hallerdeki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kÄ±sa tutulmalÄ± ve mobil araÃ§larÄ±n ÅŸarjlarÄ±nÄ± boÅŸa harcamaktan kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±.

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* GÃ¼venilir kurumlarÄ±n, resmi kaynaklarÄ±n hesaplarÄ±; teyit ve doÄŸrulama platformlarÄ± takip edilmeli.

* Hassas iÃ§erikler barÄ±ndÄ±ran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler paylaÅŸÄ±lmamalÄ±.

* ManipÃ¼latif, yanÄ±ltÄ±cÄ± ve hatalÄ± bilgilerin, sahte haberlerin, halkÄ± paniÄŸe sÃ¼rÃ¼kleyecek iÃ§eriklerin yayÄ±lmasÄ±na aracÄ± olmaktan kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±.

* Belirli bir bÃ¶lgeden gÃ¶nderilen tweetâ€™leri, Google Haritalar Ã¼zerinden coÄŸrafi koordinat bularak aratabilirsiniz.

GÃ¼lin Ã‡avuÅŸ, doÄŸrulama platformu teyit.orgâ€™un eÅŸ kurucusu, vizyon ve strateji sorumlusu

â€˜Eski tarihli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, yanÄ±ltÄ±cÄ± bilgilere dikkat etmek gerekiyorâ€™

* Kriz anlarÄ±nda eski tarihli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, kutuplaÅŸtÄ±ran paylaÅŸÄ±mlar, yardÄ±mlara iliÅŸkin yanÄ±ltÄ±cÄ± bilgiler sÄ±klÄ±kla yayÄ±lÄ±yor.

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* Burada ekibimizin kriz anlarÄ±na dair tecrÃ¼besi Ã¶nemli. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ve hangi olayda nelerle karÅŸÄ±laÅŸabileceÄŸimizi tespit etme konusunda hafÄ±zamÄ±z gÃ¼Ã§lÃ¼. Ã–rneÄŸin 6 Åžubat depremine ait olduÄŸu sÃ¶ylenen bir gÃ¶rselin Ä°zmir depreminden olduÄŸunu hÄ±zlÄ±ca tespit edebildik.Â Â

* Hakaret, nefret sÃ¶ylemi veya komplo teorisi iÃ§eren paylaÅŸÄ±mlarÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±na izin vermemek dikkat edilmesi gereken bir diÄŸer nokta.

* DoÄŸruluÄŸundan, gÃ¼ncelliÄŸinden emin olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgileri paylaÅŸmak, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndaki yoÄŸunluk ve karmaÅŸanÄ±n artmasÄ±na, yardÄ±m taleplerinin yeterli dikkati Ã§ekemeyip karmaÅŸada boÄŸulmasÄ±na neden olabilir.

Umut FÄ±rat EroÄŸlu, HÃ¼rriyet Ekler teknoloji yazarÄ±

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â€˜Ã–nÃ¼mÃ¼ze gelen her ÅŸeyi paylaÅŸmamalÄ±, yayÄ±mlayanlara kaynaÄŸÄ±nÄ± sormalÄ±yÄ±zâ€™

* Ä°ngilizcede sosyal medyanÄ±n karanlÄ±k yanÄ± iÃ§in kullanÄ±lan â€˜doomscrollingâ€™ ÅŸeklinde bir tabir var. â€˜Doomâ€™ kÄ±yamet, â€˜scrollâ€™ kaydÄ±rma-sÃ¼rÃ¼kleme anlamÄ±na geliyor. Negatif haberlere kapÄ±lmak, kÃ¶tÃ¼ hissettirse de bÄ±rakamamak anlamÄ±na geliyor. EkranÄ± kaydÄ±rdÄ±kÃ§a â€˜kÄ±yamete sÃ¼rÃ¼klenmekâ€™ demek Ã¶zetle... Bizler bugÃ¼n maalesef mecazi anlamÄ±nÄ± deÄŸil, kendisini yaÅŸÄ±yoruz; dÄ±ÅŸarÄ±sÄ± gibi sosyal medya da mahÅŸer yeri... Normal ÅŸartlarda â€˜doom-scrollingâ€™Â bir tercihtir, yarÄ± bilinÃ§li. Bizim durumumuzsa farklÄ±, bilgi akÄ±ÅŸÄ±ndan kopmamak ve yardÄ±m edebilme dÃ¼rtÃ¼sÃ¼yle sÃ¼rekli sosyal medyadayÄ±z. Bununla birlikte, bilimsel gerÃ§eÄŸi gÃ¶z ardÄ± etmemekte yarar var: 2019 yÄ±lÄ±nda Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi (NAS), sÃ¼rekli â€˜doomscrollâ€™ yapmanÄ±n akÄ±l ve ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerindeki olumsuz etkilerine dair bir rapor yayÄ±mladÄ±. Ä°ngiliz Sussex Ãœniversitesi, yapÄ±lan deneylerde psikolojik problemleri olanlarÄ±n bundan Ã§ok daha fazla etkilendiÄŸini gÃ¶steren bulgular elde etti.

* Afet zamanlarÄ±nda hayatta kalanlarÄ±n, yardÄ±m etme imkÃ¢nÄ± bulunanlarÄ±n ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve metanetini korumasÄ±, saÄŸduyulu kararlar verebilmesi ve aksiyon alabilmesi iÃ§in gerekli. Bilgi kirliliÄŸi yaratmamak ve Ã¶nÃ¼mÃ¼ze gelen her ÅŸeyi paylaÅŸma refleksinden arÄ±nmak Ã¶nemli.

* PaylaÅŸÄ±mlarÄ±n gÃ¼venilirliÄŸini kontrol etmekse bir baÅŸka konuâ€¦ Bir yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±ndan emin olabilmenin ilk pratik adÄ±mÄ±, yayÄ±mlayan kiÅŸiye kaynaÄŸÄ±nÄ± sormak.

* TanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z insanlar adÄ±na yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapacaÄŸÄ±mÄ±z durumlarda yakÄ±nlÄ±k derecemizi belirtmek kendi yakÄ±n Ã§evremizi harekete geÃ§irmek aÃ§Ä±sÄ±ndan etkili olabilir.

* Doomscrollâ€™un olumsuz etkilerini azaltmak adÄ±na, her ÅŸey sÄ±caÄŸÄ± sÄ±caÄŸÄ±na yaÅŸanÄ±rken sosyal medyaya hiÃ§ girmemek vicdani yÃ¶nden pek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ancak karÅŸÄ±nÄ±za gelecek iÃ§erikleri kontrol altÄ±na alabilirsiniz.

* GerÃ§eklikle tuhaf bir kontrast yaratan ve â€˜junkâ€™, yani Ã§erÃ§Ã¶p tabir edilen iÃ§eriklerin anlamsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ÅŸimdi daha iyi seÃ§ilebiliyor. BÃ¶ylesi hesaplarÄ± takibi bÄ±rakmak iÃ§in iyi bir fÄ±rsat.

* Kimi Ã¼nlÃ¼lerin ve fenomenlerin â€˜ne kadar duyarlÄ± olduklarÄ±nÄ±â€™ gÃ¶stermeye Ã§abaladÄ±klarÄ±, duygu sÃ¶mÃ¼rÃ¼sÃ¼yle beslenen, duygusal yÄ±ÄŸÄ±ntÄ± yaratan hesaplarÄ±nÄ± da bir sÃ¼re sessize almanÄ±zÄ± tavsiye ederim.

* Afet Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda aktif rol almÄ±yorsanÄ±z, â€˜doomscrollâ€™ etkisini azaltmak iÃ§in sabah gÃ¶zÃ¼nÃ¼zÃ¼ aÃ§ar aÃ§maz sosyal medyaya girmeyin. Beyin dalgalarÄ±nÄ±z uyanÄ±klÄ±ÄŸa adapte olamadan negatif haberlere dalmak gÃ¼n iÃ§inde uyuÅŸukluk, depresif ve gerÃ§eklikten kopuk haller yaratabilir.

* Son olarak pozitif bir tavsiye: DoÄŸa gÃ¶rselleri, sakinleÅŸtiren video, mÃ¼zik ve sesler gibi paylaÅŸÄ±mlarÄ±, hesaplarÄ± takibe alÄ±n. DoÄŸal yoldan serotonin ve endorfin salgÄ±latan bu paylaÅŸÄ±mlar, ekranÄ± kaydÄ±rÄ±rken nefes almanÄ±za, girdaptan Ã§Ä±kmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r.

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