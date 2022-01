Sorunun yanıtı duvarda...

Haberin Devamı

Asmalı Mescit’teki Peep Art Space, ‘Hayatta Kalanlar’ isimli karma sergiyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Küratörlüğünü Aybala Yalçın’ın üstlendiği sergide 25 yerel sanatçının ‘hayatta kalmak’ konulu yağlıboya, heykel, kolaj ve dijital işleri görülebilir. Aslı Çelikel’in sergideki ‘Whose Friend Were You?’ (Sen Kimin Arkadaşıydın?) başlıklı işiyse sanatseverlerin dokunuşlarıyla interaktif bir esere dönüştü. Çelikel, işinin sergi açıldıktan sonraki dönüşümünü şöyle anlatıyor: “Bizlere tanıdık gelen bir soru olan ‘Sen kimin arkadaşıydın?’, ‘Sen kimin yeğeniydin?’ politikasının modern hali değil mi?.. Sanatçı ya da değil, eğitimli ya da eğitimsiz. Hâlâ çok kaba bir deyiş. Galeride izleyiciyle buluştuktan sonra eserin aslında daha çok çalışmasını sağlayan bir olay gerçekleşti. Açılış günü bir izleyici kimin arkadaşı olduğunu eserin yanındaki duvara yazdı. Ardından herkes kimin sayesinde orada olduğunu yazmaya başladı...” ‘Hayatta Kalanlar’ sergisi Beyoğlu, Asmalı Mescit, Peep Art Space’te 28 Ocak tarihine kadar görülebilir.

Haberin Devamı

BILLBOARD’LARDA SERGİLENİYOR

Gökçe İrten, ‘Ormana Doğru’, 2021



Paper Street Co. imzalı Tell Me Your Story projesi 20 sanatçının çocukluk hatıralarını bir araya getiren kitabın ardından ‘Bana Hikâyeni Anlat’ sergisiyle yolculuğuna devam ediyor. 10 Türkiyeli, 10 İsrailli sanatçının birbirlerinin çocukluk anılarını resmettikleri eserler, Abdi İpekçi Meydanı ve Şişli sokaklarındaki billboard’larda 31 Ocak tarihine kadar görülebilir.

GENÇ SANATÇILARA DESTEK

Sümeyye Dursun, ‘Kadın’, 2021



OvooArt’ın genç sanatçıları desteklemek amacıyla düzenlediği ‘Genç Dönem’ sergisinde, 185 sanatçının 200’den fazla eseri var. Genç sanatçılar ve sanatseverleri buluşturan sergi, resim, heykel ve kolaj eserlerden oluşuyor. Sergi, 17 Ocak tarihine kadar Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi’nde görülebilir.