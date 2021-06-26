Şortlar plajdan şehre indi!

Uzun yıllardır tercih edilmediği için demode gibi algılanan bermuda şortlar doğru bir model ve renk seçimiyle kurtarıcı olabilir. İster

tatil beldelerinde, ister işyerinizde, isterseniz de gündelik eşleştirmelerinizde kullanabilirsiniz. Denim kumaş ve dar kesim olanları topuklu sandaletler ve tişörtlerle tamamlayabilir; keten ya da kumaş olanlarıysa topuklular, spor ayakkabılar ve hatta parmak arası terliklerle giyerek farklı ortamlara uyarlayabilirsiniz. Stil sahibi ve son moda görüneceğinizi garanti ediyoruz. Kim, nasıl giydi?

BELLA HADİD

Genellikle bermuda şortların denim versiyonlarını tercih ediyor. Crop (kısa) bluzlar ve topuklu sandaletlerle tamamlayarak rahat ama şık bir stil yaratıyor.



EMİLY RATAJKOWSKİ

Diz üstünde kalan bol paçalı şortuyla görüntülenen namı diğer ‘Emrata’ stilini kemer ve spor ayakkabılarla tamamlıyor.



KENDALL JENNER

Rahatlığını ön planda tutuyor ve bermuda şortları spor ayakkabılar ve tişörtlerle eşleştiriyor. Kemer ve çanta gibi tamamlayıcı aksesuarlarında daha şık modeller tercih ederek stilini güçlendiriyor.



HER TARZA UYGUN RENKLER, MODELLER...

Topuklu ayakkabı ve bej tonlarında bir gömlekle ofis stilinize uyarlayın. İpekyol, 179.5 lira



Hem gömlek hem tişörtlerle kullanabilirsiniz. Marks & Spencer, 269.95 lira



Yüksek belli bu model düğmelerle hareketlendirilmiş. Mudo, 249.99 lira



Denim versiyonlarla stil ikonlarının tarzını yakalayabilirsiniz. Zara, 199.95 lira



Pastel somon rengi ve zımba detaylarıyla sezon trendlerine göz kırpıyor. Vakko, 399 lira



Siyah ve denim modeller bahar aylarında hırkalarla giymek için de ideal. Trendyolmilla, 79.99 lira



Dizin altında kalan modelleri topuklu ayakkabılarla kullanın. ColoReve, 420 lira



Salaş ve lastikli alternatifler de bulmak mümkün. Mango, 149.99 lira



Çizgili kumaşı ve püsküllü ipleriyle bohem bir stil sunuyor. Yargıcı, 132 lira



KISA KISA



Caretta caretta’lara hayat veren tişörtler

Mavi, sürdürülebilir bir doğa için sekiz yıl önce başlattığı Indigo Turtles projesine devam ediyor. Indigo Turtles tasarımlı tişörtler Caretta caretta’ları koruma altına alıyor. Bir tişört alanlar beş deniz kaplumbağası evlat ediniyor.



Spor giyim ve haute couture bir arada

Reebok’ın Classic Leather modeli, markanın Fransız modaevi Maison Margiela ile yaptığı işbirliğiyle yeniden yorumlandı. Margiela’nın yaratıcı yönetmeni John Galliano tarafından geliştirilen ‘decortiqué’ (kesikler oluşturarak içteki yapının ortaya çıkarılması) tekniği uygulanarak yaratılan ayakkabılara Roma sandaletlerini andıran kafesli bir görünüm verildi. Bu özel işbirliğine ait tasarımlara Reebok’ın internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.







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