Sonbaharın tadını doğada çıkaralım

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Mevsim dışarıda hem terlemeden hem de üşümeden vakit geçirmeye imkân veriyor. Şehir parkları ve doğal alanlar da dinlenme, eğlenme ve doğayla iç içe olma fırsatı sunuyor. Özellikle büyük şehirlerdeki parklar kentin stresinden kaçmak isteyenler için büyük bir avantaj. Bu parklarda bisiklet sürebilir, yürüyüş, piknik ve hatta meditasyon yapabilirsiniz. Gezgin fotoğrafçı Figen Kokol, Hürriyet Seyahat Yazı İşleri Müdürü Gülay Barbaros Altan ve Hürriyet Seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç en güzel açık alanları anlattı.

‘SPOR TUTKUNLARI CAZİP BULUYOR’







Soğanlı Botanik Parkı-Osmangazi/Bursa

“Soğanlı Botanik Parkı; temalı bahçeleri, yürüyüş yolları, dünyanın dört bir yanından toplanmış bitkileriyle cennetten bir köşe sanki. Park 150 farklı türde 8 bine yakın ağacı ve 76 farklı çalı türüyle adeta bir doğa müzesi. 400 bin metrekare alana yayılmış olan parkta üç büyük gölet, su oyunları havuzu ve iki çocuk oyun alanı var. 12 kilometrelik yürüyüş yolu, 1,8 kilometrelik bisiklet yolu da parkı spor tutkunları için cazip kılıyor.” (Saffet Emre Tonguç)

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‘FLAMİNGOLARI İZLEYEBİLİRSİNİZ’



İnciraltı Kent Ormanı-Balçova/İzmir

“Deniz ve yeşilin birleştiği bu parkta spor, yürüyüş, gezinti ve piknik yapabilirsiniz. Kuşların barındığı ormanın içindeki sulak alan tel örgüyle koruma altına alınmış fakat yine de flamingoları izleyebilirsiniz.” (Gülay Barbaros Altan)

‘GELECEK YILLARIN YILDIZI OLACAK’



Munzur Vadisi Milli Parkı-Merkez/Tunceli

“Bugüne kadar ismini çok duymamış olsak da Munzur Vadisi inanılmaz güzellikteki doğasıyla bence gelecek yılların yıldızı olmaya aday. Munzur Nehri endemik bitki örtüsü ve yöreye has hayvan türleriyle hayran kalacağınız bir coğrafya.” (Figen Kokol)

‘MUHTEŞEM BİR MANZARA’



Düden Parkı-Muratpaşa/Antalya

“Yüzyıllardır Antalya şehrini besleyen Düden Nehri’nin Akdeniz’le kavuştuğu, doğa harikası falezler şehrin simgelerinden. Düden Parkı hem muhteşem manzarası hem de parkları ve sosyal tesisleriyle güzel havaların tadını çıkarmak için en güzel

mekânlardan.” (Saffet Emre Tonguç)

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KAMP YAPMAYA UYGUN



Yedigöller Milli Parkı-Yığılca/Bolu

İlkbaharda yeşilin, sonbahardaysa sarının en güzel hallerini görebileceğiniz en doğru adres. Sonbaharın başkenti desek yanlış olmaz. Bolu sınırlarındaki park içinde kamp yapmak da mümkün. (Figen Kokol)

‘HAFTA SONLARININ VAZGEÇİLMEZ MEKÂNI’



Fenerbahçe Parkı-Kadıköy/İstanbul

“Kalamış Marina’nın güneyinde, Bizans imparatorları ve Osmanlı padişahları belki de mehtabın denizdeki yansımalarını izlemek için saraylar inşa ettirmiş. Marmara Denizi’ne doğru uzanmış bu yarımadanın üstündeki bahçeler 19’uncu yüzyılda halka açık parka dönüştürülmüş ve çok rağbet gören gezi alanları haline gelmiş. Sarayburnu ve Prens Adaları’na doğru bakıldığında görülen manzara nefes kesen cinsten. Özellikle hafta sonları yürüyüş yapmak isteyenlerin vazgeçilmez mekânı.” (Saffet Emre Tonguç)

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ÇOCUKLU AİLELER İÇİN İDEAL



15 Temmuz Kent Ormanı-Göktürk/İstanbul

“Çocuk oyun alanı, koşu ve bisiklet parkurları, çeşme, kameriyeler, en önemlisi de çocuklar için macera parkuru var. Ormanda vakit geçirmek, nefes almak için ideal.” (Gülay Barbaros Altan)

‘KUŞ SESLERİ EŞLİĞİNDE YÜRÜYÜŞ YAPABİLİRSİNİZ’





Atatürk Arboretumu-Sarıyer/İstanbul

“Burası seyahatten ve iş koşturmacasından ne zaman fırsat bulsam biraz soluklanmak ve kendimle baş başa kalmak için gitmeyi en sevdiğim yerlerden. Gölet kenarında kuğuları seyretmek ayrı, ağaçların arasına dalıp sadece kuşların sesini dinleyerek yürüyüş yapmak ayrı güzel. Şehrin karmaşasından birkaç dakika sonra ulaşılan bir vaha gibi. Bisiklet yolları, koşu ve yürüyüş için parkurları var.”

(Saffet Emre Tonguç)

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‘TARİHİ HİSSEDİYORSUNUZ’ ECEABAT TARİHİ MİLLİ PARKI



Mustafa Kemal Yolu-Eceabat, Çanakkale

Atatürk’ün Çanakkale Savaşları sırasında düşman kuvvetlerini durdurmak için izlediği ilk rota, yürüyüş yolu olarak düzenlendi. 17 kilometrelik güzergâh Bigalı Köyü yel değirmeninde başlıyor, Kanlıkuyu bölgesi, Tilkilik Sırtı gibi noktalardan geçip Mustafa Kemal’in askerlerine “Merminiz yoksa süngünüz var” dediği ve savaşın gidişatını değiştirdiği Conkbayırı’ndan dönüyor, rotayı başladığınız yerde bitiriyorsunuz. Tarihi iliklerinizde hissetmek için yürüyebilirsiniz. (Gülay Barbaros Altan)

‘OKSİJEN DEPOSU’



Kazdağı Milli Parkı-Edremit/Balıkesir

“Balıkesir sınırları içerisinde yer alan Kazdağları Türkiye’nin oksijen depolarından. Şelaleleri, köyleri, termal kaynakları ve efsaneleriyle insanı yeşile doyuran parkların başında geliyor.” (Figen Kokol)