SonbaharÄ±n son etkinlikleri

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KONSER

Pentagram bugÃ¼n saat 21.00â€™de Jolly Joker Bursa Sahnesiâ€™nde tam kadro konser verecek. Bilet fiyatÄ± 79-113 lira arasÄ± deÄŸiÅŸiyor.

m NorveÃ§li Ã¼nlÃ¼ trompetÃ§i Arve Henriksen ve davulcu Berke Can Ã–zcan bu akÅŸam Borusan MÃ¼zik Eviâ€™nde Kuzey melodilerinden yola Ã§Ä±kan bir mÃ¼zik performansÄ± sergileyecek. Saat 21.00â€™de baÅŸlayacak konserin bilet fiyatÄ± Ã¶ÄŸrenci 50, tam 70 lira.

Sertab Erener yarÄ±n akÅŸam ORGANICS by Red Bull Sessions etkinlikleri kapsamÄ±nda bomontiada Babylonâ€™da akustik bir konser verecek. Saat 20.00â€™de baÅŸlayacak konserin bilet fiyatÄ± 280 lira.

YÃ¼zyÃ¼zeyken KonuÅŸuruz 1 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 21.00â€™de Jolly Joker Ankara sahnesinde sevenleriyle buluÅŸacak. Bilet fiyatÄ± 113-226 lira.

Kalben 1 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Hayal Kahvesi BalÄ±kesirâ€™de sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± seslendirecek. Saat 21.00â€™de baÅŸlayacak konserin bilet fiyatÄ± 90 lira.

Birsen Tezer ve Jehan Barbur 1 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ IF Performance Hall EskiÅŸehirâ€™de birlikte sahneye Ã§Ä±kacak. Saat 20.00â€™de baÅŸlayacak konserin bilet fiyatÄ± 110 lira.

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MÃ¼ze Gazhane, 1 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ â€˜Hava KararÄ±ncaâ€™ konserleri serisinde BÃ¼lent OrtaÃ§gilâ€™i sahnesine konuk alÄ±yor. Saat 20.00â€™deki konser Ã¼cretsiz.

Melike Åžahin 3 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ Milyon Performance Hallâ€™da AnkaralÄ± mÃ¼zikseverlerle buluÅŸacak. Saat 19.30â€™da baÅŸlayacak konserin bilet fiyatÄ± 89-112 lira.

STAND-UP

Cem YÄ±lmaz, stand-up gÃ¶sterisi â€˜CMYLMZ-Diamond Elite Platinum Plusâ€™la 30 KasÄ±m SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Zorlu PSM Turkcell Sahnesiâ€™nde. Saat 21.00â€™deki gÃ¶sterinin bilet fiyatÄ± 148.50-440 lira.

SERGÄ°

Åženiz Polatâ€™Ä±n â€˜Alan SavunmasÄ±â€™ sergisinin odak noktasÄ± aile dinamikleri. Ã–zel alanlarÄ±nda resmedilen figÃ¼rler, yakÄ±nlÄ±k dereceleri, kuÅŸak farklarÄ± ve beden dilleriyle tÃ¼rlÃ¼ iliÅŸkilerin ipuÃ§larÄ±nÄ± veriyor. Sergi, 4 AralÄ±kâ€™a kadar BÃ¼yÃ¼kdere 35â€™te.

Nihal MartlÄ±, â€˜YaÅŸama SanatÄ±â€™ sergisindeki resimleriyle pandemi sÃ¼resince bolca vakit geÃ§irdiÄŸimiz odalarda gezinerek geÃ§miÅŸte Ã¼zerinde durduÄŸu figÃ¼r ve mekÃ¢na dair temalarÄ± tekrar ele alÄ±yor. Sergi 12 AralÄ±kâ€™a kadar C.A.M Galleryâ€™de gÃ¶rÃ¼lebilir.

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â€˜Salle de Bainâ€™, Nihal MartlÄ±, 2021

Ä°ki gÃ¶rsel sanatÃ§Ä± BÄ±yÄ±kof ve Kerem Ardahanâ€™Ä±n iki seneye yayÄ±lan kolektif Ã¼retimi KadÄ±kÃ¶y bantmag. Havuz/Binaâ€™da sergileniyor. â€˜Cry Babyâ€™ sergisi, gÃ¼nÃ¼mÃ¼z dÃ¼nyasÄ±nÄ±n kusursuzluk arayÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± duygularÄ±, gerÃ§ekliÄŸi ve yalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ortaya koyuyor.Â 11 AralÄ±kâ€™a kadar gÃ¶rÃ¼lebilir.

â€˜Tamamâ€™, BÄ±yÄ±kof ve Kerem Ardahan, 2021

ATÃ–LYE

Ä°stanbul Devlet Opera ve Balesi bale sanatÃ§Ä±larÄ±, 4-6 yaÅŸ arasÄ± Ã§ocuklara haftanÄ±n dÃ¶rt gÃ¼nÃ¼ AKM Ã‡ocuk Sanat Merkeziâ€™nde bale ve dans dersleri veriyor. Saat 11.00-12.00 ve 13.00-14.00 arasÄ± dÃ¼zenlenen bale derslerinin katÄ±lÄ±m Ã¼creti 75 lira.

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KarikatÃ¼rist GÃ¼rcan MermertaÅŸ, Ã§izmenin detaylarÄ±nÄ± ve tecrÃ¼belerini paylaÅŸacaÄŸÄ± karikatÃ¼r atÃ¶lyesiyle bugÃ¼n saat 15.00â€™te MÃ¼ze Gazhaneâ€™de. KatÄ±lÄ±m Ã¼cretsiz.





Tohum krakeri, granola bar, enerji toplarÄ±, chia puding... YediÄŸinizde piÅŸman olmayacaÄŸÄ±nÄ±z saÄŸlÄ±klÄ± atÄ±ÅŸtÄ±rmalar yapmanÄ±n inceliklerini Ã¶ÄŸrenmek ister misiniz? 30 KasÄ±m SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 19.00â€™da USLA workshop ÅŸeflerinden â€˜SaÄŸlÄ±klÄ± Beslen SaÄŸlÄ±klÄ± YaÅŸaâ€™ atÃ¶lyesini kaÃ§Ä±rmayÄ±n. KatÄ±lÄ±m Ã¼creti 290 lira.

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