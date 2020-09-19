Sonbaharın sakin renkleri

Bej ve tonları neredeyse her cilt ve saç rengine uyum sağladığı için moda dünyasında çok sevilir. Yeni sezonda bu tonların kullanımı özellikle pantolon ve ceket takımlarda öne çıkıyor. Bu renklerdeki maskülen takımlar yalnız iş için değil, spor ayakkabı ve tişörtlerle gündelik kullanım için de şık bir tarz vaat ediyor.

Bu sezon bej kullanımını yaygın olarak bir de deri parçalarda görüyoruz. Bej deri ceket ve ekru tonlardaki bir kumaş pantolonla ideal sonbahar görünümünü elde edebilirsiniz.

Birbirine çok yakışan üç nötr tonla zamansız bir görünüm elde edebilirsiniz.

Altuzarra, Sonbahar / Kış 2020 podyumlarında baştan aşağı bej kullanımına en çok yer veren markalardan biri oldu. Balmain ise hem elbise ve aksesuarla bu trendi yansıttı hem de aynı tonda ve kapitone kumaştan tasarladığı etek ve pelerin gibi parçalarla yenilikçi bir görünüm yarattı.

Hermès, Isabel Marant, Issey Miyake, Marc Jacobs ve Prada da podyumlarda baştan aşağı açık renk kullanan markalar arasında yerini aldı.

FARKLI ZEVK VE BÜTÇELERE GÖRE SEÇENEKLER...

Ekru tonlarda ince bir triko sonbaharda kurtarıcınız olacak. Join Us, 149 lira

Trençkot sonbaharın vazgeçilmez parçalarından. Mavi, 349.99 lira

Botlarla ve denim ceketlerle bir araya getirebilirsiniz. LCW, 39.99 lira

Bol paça kumaş pantolonu spor ayakkabılarla deneyin. Bershka, 199.95 lira

Bu deri eteği bej, bol bir kazakla tamamlayabilirsiniz. Zara, 229.95 lira

Çok seveceğiniz, dolabınızda yıllarca kalabilecek bir çanta. Hotiç, 560 lira

Her görünüme uyum sağlayacak bir hırka. Trendyolmilla, 69.99 lira

İster jean’lerle, ister kumaş pantolonlarla... Mango, 399.99 lira