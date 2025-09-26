Sonbaharın ruhu New York sokaklarında

Güncelleme Tarihi:
Hacimli pantolonlar en çok göze çarpan parçalar arasındaydı. İnce silüetlerin yerini alan, kimi zaman şalvarı andıran balon ve ‘barrel’ formlu (kalçadan geniş, bilekten daha dar) pantolonlar sneaker’dan topuklu çizmelere uzanan geniş bir kombin skalasıyla kullanıldı. Kısalan ceketler ve silüeti dengeleyen crop blazer’larsa sezonun güçlü trendlerinden.
Satenler, payetler...
Dikkat çeken bir trend de baklava desenli trikolar, ekose ve ‘preppy’ (kolejli) stil oldu. Ekose desenlerle çarpıştırılarak kullanılması bana özellikle ilginç geldi. Ben gündelik hayatta ekose ya da baklava desenli bir trikoyu jean’lerle ya da geniş palazzo pantolonlarla tercih ederdim. Öte yandan gündüz bile karşımıza çıkan danteller, satenler, payetler, parlak ve metalik parçalar sokak stiline parti havası kattı.
Katmanlı giyim oyunları bu sezon bir hayli cesurdu. Elbise altına pantolon kombinleri, transparan dantellerle yapılan ‘layering’ (katmanlı) denemeleri herkese göre olmasa da yaratıcılığıyla dikkat çekti. Renk paletindeyse kahveler, balkabağı tonları ve sıcak kırmızılarla birlikte tereyağı sarısı da öne çıktı. Hayvan desenlerini çantalar ve aksesuarlarda gördük. Dış giyimde ‘shearling’ (içi tüylü) paltolar, kürk yakalar, bomber’lar görünümleri tamamlayan güçlü parçalar oldu. Sportif ceketlerin yükselişine ve daha şık parçalarla eşleştirilmesine de şahit olduk. Midi eteklerden de bahsetmeden geçmeyelim, birçok kombinde bu parçaya rastladık. Ben babetler ve kısa ceketlerle çok yakıştırıyorum.
HER TARZA UYGUN
Crop ceketleri bolca görüyoruz.
Baklava deseni kolejli stilini yansıtıyor.
Uzun çizmelerle tamamlayın.
