Sonbaharın ruhu New York sokaklarında

Podyumlarda 2026 İlkbahar/Yaz koleksiyonları sergileniyor ama bizim gözümüz sonbaharın ruhunu taşıyan New York sokaklarında... Sokak stilleri çoğu zaman defilelerden daha ilham verici bir tablo sunuyor. Defilelerde görkemli şov parçaları öne çıkarken sokakta gündelik hayatımıza dahil edebileceğimiz fikirleri buluyoruz. 2026 İlkbahar/Yaz New York Moda Haftası geçen hafta yapıldı. Bu yıl da Sonbahar/Kış 2025 trendlerini New York’un kalabalık caddelerinde okumak mümkündü.

Hacimli pantolonlar en çok göze çarpan parçalar arasındaydı. İnce silüetlerin yerini alan, kimi zaman şalvarı andıran balon ve ‘barrel’ formlu (kalçadan geniş, bilekten daha dar) pantolonlar sneaker’dan topuklu çizmelere uzanan geniş bir kombin skalasıyla kullanıldı. Kısalan ceketler ve silüeti dengeleyen crop blazer’larsa sezonun güçlü trendlerinden.

Satenler, payetler...

Dikkat çeken bir trend de baklava desenli trikolar, ekose ve ‘preppy’ (kolejli) stil oldu. Ekose desenlerle çarpıştırılarak kullanılması bana özellikle ilginç geldi. Ben gündelik hayatta ekose ya da baklava desenli bir trikoyu jean’lerle ya da geniş palazzo pantolonlarla tercih ederdim. Öte yandan gündüz bile karşımıza çıkan danteller, satenler, payetler, parlak ve metalik parçalar sokak stiline parti havası kattı.

Katmanlı giyim oyunları bu sezon bir hayli cesurdu. Elbise altına pantolon kombinleri, transparan dantellerle yapılan ‘layering’ (katmanlı) denemeleri herkese göre olmasa da yaratıcılığıyla dikkat çekti. Renk paletindeyse kahveler, balkabağı tonları ve sıcak kırmızılarla birlikte tereyağı sarısı da öne çıktı. Hayvan desenlerini çantalar ve aksesuarlarda gördük. Dış giyimde ‘shearling’ (içi tüylü) paltolar, kürk yakalar, bomber’lar görünümleri tamamlayan güçlü parçalar oldu. Sportif ceketlerin yükselişine ve daha şık parçalarla eşleştirilmesine de şahit olduk. Midi eteklerden de bahsetmeden geçmeyelim, birçok kombinde bu parçaya rastladık. Ben babetler ve kısa ceketlerle çok yakıştırıyorum.

HER TARZA UYGUN



Crop ceketleri bolca görüyoruz.

Suud Collection, 2.950 lira



Baklava deseni kolejli stilini yansıtıyor.

Vakkorama, 7.995 lira



Uzun çizmelerle tamamlayın.

Sandro, 8.852 lira