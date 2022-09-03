Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAMCUMARTESİPAZARSEYAHATLEZZETLİ HAYAT
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHürriyet Cumartesi Haberleri

Sonbahara girmek ya da girmemek...

Güncelleme Tarihi:

#Ece Seçkin#Mabel Matiz#Genç Osman Yavaş
Sonbahara girmek ya da girmemek...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 07:00

Ece Seçkin’in yeni şarkısı ‘Güzelim’i dinlediğinizde “Ne güzel, yaz devam ediyor” hissi kaplıyor içinizi. Genç Osman Yavaş’ın usta yorumuyla seslendirdiği ‘Bu Sonbahar’ ise güz mevsiminin hüznüne davet ediyor... Haftanın ‘kafamızı karıştıran’ yeni teklilerini dinledik.

Haberin Devamı

Ece Seçkin seni çağırıyor

Son dönemin başarılı söz yazarı Emrah Karakuyu, Edis ve Zeynep Bastık’ın son şarkılarının ardından bu kez Ece Seçkin’in kıpır kıpır yeni teklisinde karşımıza çıktı. Seçkin’in sesinin tüm çekiciliğini kullanarak yaptığı “Gel, gel, gel... Yakışmaz eskiyen kurallar aşka” çağrısına kulak vermemek elde değil. Şarkının düzenlemesi Ozan Çolakoğlu imzalı.

Sonbahara girmek ya da girmemek...

‘Güzelim’ (Tekli)
Ece Seçkin
DMC

Yaz bitmeden ‘Estir fanı’

Mabel Matiz yaza veda ederken flörtöz sözleriyle dikkat çeken ‘Fan’ıyla çıkageldi. Retro-pop türündeki şarkının sözleri ve müziği Matiz’e ait. Prodüktörlüğünüyse Adi Rotem ve Sabi Saltiel üstlenmiş. Şarkıda son günlerde herkesi bunaltan nemli havaya da gönderme var: “Arada bir estir fanı, yaz günü terli terli”...

Haberin Devamı

Sonbahara girmek ya da girmemek...

‘Fan’ (Tekli)
Mabel Matiz
Pose Records

Zıplamayan kalmasın

Edis’in yetenekli vokalisti olarak tanıdık onu. Sonra cover’larıyla sosyal medyada dikkat çekti.
Bir süredir de solo projelerine ağırlık veriyor. Modern rock müziğin genç temsilcisi Egemen Akkol, besteci ve söz yazarı olarak da iddialı. Akkol son şarkısı ‘Benle Bu Kızın Ne İşi Var?’ hakkında “Konserlerde hep beraber zıplayarak söylemek için sabırsızlanıyorum’’ diyor.

Sonbahara girmek ya da girmemek...

‘Benle Bu Kızın Ne İşi var?’
Egemen Akkol
ETL Records

Bir kaybın ardından...

Genç Osman Yavaş’ın Türkçe rock müzikteki yolculuğu 90’ların sonunda Mavi Sakal’la başlamıştı. 2012 ve 2018’de iki solo albüm yayımladı. Söz, müzik ve aranjesi kendisine ait yeni teklisi ‘Bu Sonbahar’ ise dün çıktı. Şarkı çocukluk arkadaşını kaybeden, hayatına devam etmesine karşın bu kayıpla baş etmekte zorlanan birini anlatıyor.

Haberin Devamı

Sonbahara girmek ya da girmemek...

‘Bu Sonbahar’
Genç Osman Yavaş
Arpej Yapım

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ece Seçkin#Mabel Matiz#Genç Osman Yavaş

BAKMADAN GEÇME!

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa
Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie
MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa
Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie
MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık