Sonbahara girmek ya da girmemek...

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Ece Seçkin seni çağırıyor

Son dönemin başarılı söz yazarı Emrah Karakuyu, Edis ve Zeynep Bastık’ın son şarkılarının ardından bu kez Ece Seçkin’in kıpır kıpır yeni teklisinde karşımıza çıktı. Seçkin’in sesinin tüm çekiciliğini kullanarak yaptığı “Gel, gel, gel... Yakışmaz eskiyen kurallar aşka” çağrısına kulak vermemek elde değil. Şarkının düzenlemesi Ozan Çolakoğlu imzalı.

‘Güzelim’ (Tekli)

Ece Seçkin

DMC

Yaz bitmeden ‘Estir fanı’

Mabel Matiz yaza veda ederken flörtöz sözleriyle dikkat çeken ‘Fan’ıyla çıkageldi. Retro-pop türündeki şarkının sözleri ve müziği Matiz’e ait. Prodüktörlüğünüyse Adi Rotem ve Sabi Saltiel üstlenmiş. Şarkıda son günlerde herkesi bunaltan nemli havaya da gönderme var: “Arada bir estir fanı, yaz günü terli terli”...

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‘Fan’ (Tekli)

Mabel Matiz

Pose Records

Zıplamayan kalmasın

Edis’in yetenekli vokalisti olarak tanıdık onu. Sonra cover’larıyla sosyal medyada dikkat çekti.

Bir süredir de solo projelerine ağırlık veriyor. Modern rock müziğin genç temsilcisi Egemen Akkol, besteci ve söz yazarı olarak da iddialı. Akkol son şarkısı ‘Benle Bu Kızın Ne İşi Var?’ hakkında “Konserlerde hep beraber zıplayarak söylemek için sabırsızlanıyorum’’ diyor.

‘Benle Bu Kızın Ne İşi var?’

Egemen Akkol

ETL Records

Bir kaybın ardından...

Genç Osman Yavaş’ın Türkçe rock müzikteki yolculuğu 90’ların sonunda Mavi Sakal’la başlamıştı. 2012 ve 2018’de iki solo albüm yayımladı. Söz, müzik ve aranjesi kendisine ait yeni teklisi ‘Bu Sonbahar’ ise dün çıktı. Şarkı çocukluk arkadaşını kaybeden, hayatına devam etmesine karşın bu kayıpla baş etmekte zorlanan birini anlatıyor.

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‘Bu Sonbahar’

Genç Osman Yavaş

Arpej Yapım