Sonbahar tarzı: İnce ince, üst üste

Haberin Devamı

Katmanlı giyinmek deyince akla kat kat kazaklar ya da kalın paltolar gelmesin. Geçiş sezonunun ‘layering’ anlayışı çok daha hafif, akıllı ve gündelik. İnce deriler, Barbour stili barn jacket’lar, trikolar, yazdan kalma elbiselerle ve jean-tişört eşleşmeleriyle buluşarak şehir temposuna hem estetik hem de işlevsel bir hava katıyor.

Hailey Bieber ve Jennifer Lopez’in de tercih ettiği barn jacket’lar (Barbour stili, yakalı, pamuklu, cepli) mesela... Ünlü İngiliz Barbour markasının ceketleri iki senedir yeniden popüler. Nostaljik havasıyla şehrin sokaklarında modern bir karşılık buluyor; fonksiyonel olduğu kadar zarif. Birçok moda markasının koleksiyonlarına çoktan girmesi boşuna değil. Hafif derilerse bu sezonun yatırım parçası. Gündüz jean’lerle sportif, akşam slip elbiselerin üzerinde kontrast bir şıklık yaratıyor. Blazer formunda 90’lar nostaljisi, biker ceketlerde zamansız bir tavır, bomber’lardaysa asi ama geceye uyumlu bir enerji var.

Haberin Devamı

Trikolar sezonun jokeri

Sonbaharın vazgeçilmezlerinden trençkotlar da elbette sahnede. Diz altına inen belden kemerli klasikler kadar, belde biten kısa modeller de öne çıkıyor. Yüksek bel pantolon ve kısa topuklu botlarla tamamlandığında kusursuz bir görünüm yaratıyor. Büyük boy süet çanta ve güneş gözlüğüyle birleştiğindeyse havanızı kimse sorgulayamaz.

Trikolarsa mevsimin jokeri. İnce örgüler, kolsuz olanlar, gömlek üstüne atılan kazaklar ya da elbise beline bağlanan modeller... Paris sokaklarının rahat şıklığıyla New York’un cool tavrı bu dokuların arasında buluşuyor. Renk paletinde kahve, füme ve toprak tonlarının yanında menekşe ve hardal

tonları da görüyoruz.

Katmanların tamamlayıcısı ayakkabı ve aksesuarlar da trendin merkezinde. Chunky (kalın tabanlı, kaba görünümlü bot) ve biker botlar (motosikletçi botu) güçlü bir silüet sunarken, kovboy çizmeleri sonbahara nostaljik bir dokunuş katıyor. Süet loafer’lar, kocaman şallar, hatta klasik beyzbol şapkaları... Hepsi görünümümüzü küçük ama oldukça etkili hamlelerle tamamlıyor.

Haberin Devamı

Sonbahar aslında fazlalık değil, uyum mevsimi. Parçaları akıllıca üst üste getirmek; gündüzden geceye, ofisten sokaklara, şehrin hızla değişen havasına uyum sağlamanın en şık yolu. Moda şehirlerinden ilham alan bu pratik yaklaşım, bizim sokaklarımızda da basitçe güçlü bir stil oluşturabilir.

Dünya sahnelerinden iddialı tarzlar

Müzik dünyasında sahne kıyafetleri, günlük giyimden tamamen farklı bir yerde durur. Şovun, görsel dilin ve sanatçının kendini ifade biçiminin bir parçasıdır. K-Pop grupları bunun en net örneklerinden. Blackpink dünya turnelerinde korsajlı mini elbiseler, taş işlemeli bodysuit’ler (vücudu saran, alttan çıtçıtlı üst), kimi zaman da transparan detaylarla sahneye çıkıyor. Her kostüm, şarkının ritmine, oluşturulan kimliğe ve grubun enerjisine hizmet ediyor.

Haberin Devamı

Global pop yıldızlarında da durum farklı değil. Beyoncé, Renaissance turnesinde giydiği gümüş kristalli tulumuyla sahneyi bir ışık gösterisine dönüştürdü. Lady Gaga kariyerinin başından beri sahnede sıradışı ve kimi zaman çok iddialı parçalarla anılıyor. Dua Lipa’ysa turnelerinde tulumlar, mayoyu andıran kesimler ve ‘cut-out’ detaylı parçalarla güçlü bir görsel şov sergiliyor. Ve tabii ki belki çok eski ama hâlâ unutulmaz bir dönüm noktası: Madonna’nın 1990’daki Blond Ambition turnesinde Jean Paul Gaultier imzalı ikonik korsesi... Bu sahne kostümü, müzik tarihinde cinsiyet, güç ve moda üzerine uzun yıllar konuşulan bir ikon haline geldi.

Haberin Devamı

Bu kıyafetlerin çoğu günlük hayatta giyilmez; çünkü zaten amaç o değildir. Sahne müziğin ötesinde bir performans alanı. Kıyafetler, sanatçının şarkıyı dramatize etmesini, seyirciyle görsel bir bağ kurmasını sağlar. Modaevleri de bu nedenle yıllardır turnelere özel, çoğu zaman iddialı parçalar tasarlıyor. Beğenip beğenmemek, eleştirel bir gözle bakmak ya da sahneyle uyumuna odaklanmak çok normal. Ama bir kostümü yalnızca ‘açık’ ya da ‘kapalı’ diye tartışmak, sahnenin doğasını görmezden gelmek anlamına geliyor. Ayrıca gündelik hayatta da herkes istediği kıyafetleri giymeli.

HER TARZA UYGUN



Haberin Devamı

Jean ve beyaz tişört stiline bile şıklık katar.

Derimod, 19.999 lira



Bej trençkot üstüne çok şık durur.

New Era, 1.499 lira



Barn ceketler sezonun en popüler parçalarından...

Timberland, 10.500 lira



Biker botları bu sezon çok görüyoruz.

Nine West, 2.299 lira



Belden kemerli uzun trençkotların modası hiç geçmiyor.

Zara,

4.990 lira