Sonbahar rüzgârı kültür-sanattan yana esiyor

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Elimizde patlamış mısır, favori oyuncumuzun son filmi için beyazperdede geri sayımın başlamasını sabırsızlıkla beklemek... Tiyatronun o dev kadife perdesi aralanırken heyecanlanmak... Sevdiğimiz yazarın yeni romanının arka kapağındaki tanıtımı merakla okumak... Şehrin yeni restoranında yediğimiz yemeğin hafızamızda yer etmesinin hazzını yaşamak... Festivallerde. konserlerde çılgın danslar yapıp, sonra bu halimizi Instagram hikâyelerinde görüp gülmek... Sergi salonundan içeri girer girmez daha ilk eserde öylece karşısında kalakalmak... Şehirde bu duyguları yaşamayı özlediyseniz sonbahar kültür-sanat ve eğlence rehberimize göz atın.

SİNEMA

Usta yönetmenler, yıldız oyuncular...

Uğur Vardan, Hürriyet sinema yazarı

◊ Transformers: Başlangıç

Şekil değiştiren devasa uzaylı robotların bu son adımında ezeli rakipler Optimus Prime’la Megatron’un çok sıkı iki dost olduğu geçmiş günler anlatılıyor.

Vizyon tarihi: 20 Eylül



◊ Megalopolis

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Büyük bir felaket sonrası New York’u ütopya olarak yeniden ayağa kaldırma çabasına girişen bir mimarın öyküsünü anlatan Francis F. Coppola imzalı yapım ilk kez gösterime çıktığı Cannes’da beğenilmemişti ama elbette kayıtsız kalınamayacak bir yapıt. Vizyon tarihi: 27 Eylül



◊ Joker: İki Delilik

Joker yargılanmayı beklerken tanıştığı Harley Quinn’e sırılsıklam âşık olur. İlki gibi Todd Phillips’in yönettiği, ana karaktere Joaquin Phoenix’in hayat verdiği yapımın kadrosunda Lady Gaga da var.

Vizyon tarihi: 4 Ekim

◊ Mustafa

Mustafa Kemal’in hayatını ele alan bu animasyon üçlemesinin ilk bölümünde Ulu Önder’in çocukluk dönemi anlatılıyor. Serinin yönetmenleri H. Sinan Güngör, Halil Öztürk

ve İbrahim Turalı.

Vizyon tarihi: 25 Ekim

◊ Gladyatör II

İlkinden 24 yıl sonra karşımıza gelen ikinci adımında Commodus sonrası dönemde Lucilla’nın oğlu Lucius’un öyküsü anlatılıyor. Ridley Scott’ın imzasını taşıyan yapımda Paul Mescal, Pedro Pascal ve Denzel Washington oynuyor.

Vizyon tarihi: 15 Kasım

TİYATRO

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Sahnede izlemeyi özlediğimiz isimlere kavuşuyoruz

Begüm Kakı, Artful Living kültür-sanat muhabiri

◊ Afife (Zorlu PSM)

Serdar Biliş yönetmenliğinde Afife Tiyatro

ve Zorlu PSM ortaklığıyla hazırlanan ‘Afife’nin başrolünde sahnede izlemeyi özlediğimiz Demet

Evgar olacak. Selin Cankı Ceylan’ın kaleme aldığı bu projenin tasarımı Serdar Biliş ile Demet Evgar’a ait. Evgar’a sahnede Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan, Ekremcan Arslandağ, Öyküsu Okur, Basma Seiba ve Bilge Çınar eşlik ediyor. Müzikte Tuluğ Tırpan’ın imzası var.

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◊ Macbeth (Moda Sahnesi)

Eylül ayı için heyecanlandıran bir diğer haber Moda Sahnesi’nden gelen yeni ‘Macbeth’ yorumu oldu. Kemal Aydoğan’ın yönetmenliğini üstlendiği oyunda Macbeth’i Barış Atay, Leydi Macbeth’i ise Ezgi Çelik canlandıracak.

◊ Rocky! Kaybedenin Dönüşü (CRAFT Tiyatro)

Provaları devam eden CRAFT Tiyatro’nun ‘Rocky! Kaybedenin Dönüşü’ oyunu merak uyandırıyor. Tue Biering’in kaleme aldığı, Ferdi Çetin’in Türkçeleştirdiği ve Noyan Ayturan’ın yönettiği oyuna Bâlâ Atabek hayat verecek.

◊ Ayna (DasDas)

DasDas’ın ‘Ayna’sı bir diğer dikkat çeken yapım. Sam Holcroft’un farklı ülkelerdeki deneyimlerinden yola çıkarak kaleme aldığı, İlksen Başarır’ın çevirisini yaptığı oyunu İlham Yazar yönetiyor. Aytek Şayan, Barış Gönenen, Begüm Akkaya, Sarp Akkaya kadrodaki oyuncular.

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◊ Hayvan Çiftliği (Oyun Atölyesi)

Oyun Atölyesi de tercihini bir klasikten yana kullanıp bu sezona yeni bir ‘Hayvan Çiftliği’ kazandıracak. George Orwell’in güncelliğini asla kaybetmeyen metnini sahneye Zerrin Akdenizli uyarladı, yönetmenliğini Barış Erdenk üstlendi. Ekim ayında sahnede olacak.

SERGİ

Japonya’dan Almanya’ya uzanıyoruz

Erkan Aktuğ

10 Haber kitap editörü, sanat gazetecisi



◊ Chiharu Shiota: Dünyalar

Arasında (İstanbul Modern)

İstanbul Modern, Olafur Eliasson’un devam eden sergisinin yanına yeni sezonda, 2015’te Venedik Bienali’nde Japonya’yı temsil eden Chiharu Shiota’yı dahil etti. Hafıza ve bilinç üzerine yoğunlaştığı çalışmalarıyla dikkat çeken Japon sanatçı, İstanbul Modern için özel olarak ürettiği ‘Dünyalar Arasında’ başlıklı yerleştirmesinde, İstanbul’un konumundan ilham alıyor. İstanbul Modern’in şef küratörü Öykü Özsoy Sağnak ve asistan küratör Yazın Öztürk tarafından hazırlanan ve dün açılan sergi 20 Nisan 2025’e kadar görülebilir.

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◊ Tasarımcının Notu

(Salt Beyoğlu)

Türkiye’de grafik tasarımın gelişimini kitap ve kültür yayıncılığı üzerinden ele alan ‘Tasarımcının Notu’ 11 Eylül’den itibaren Salt Beyoğlu’nda; 1945-1991 yıllarında Sosyalist Yugoslavya’da Türkçe konuşan toplulukların kimlik inşası sürecini irdeleyen ‘Sosyalizme Tercüme’ ise 23 Ekim’den itibaren Salt Galata’da ziyarete açık olacak.

◊ Georg Baselitz: Son On Yıl

(Sabancı Müzesi)

Sabancı Müzesi sezona iddialı bir sergiyle, Alman ressam, heykeltıraş Georg Baselitz’le giriyor. 13 Eylül’de Akbank Sanat’ın desteğiyle açılacak sergide Baselitz’in yakın geçmişte ürettiği 100’e yakın büyük boyutlu resim ve heykeli SSM’nin tüm galeri alanları ve bahçesine yayılacak. Sanatçının gravür çalışmalarından bir seçki eşzamanlı olarak Akbank Sanat’ta ziyaretçiyle buluşacak. Serginin küratörlüğünü sanatçının eserleri konusunda uzman olan Sir Norman Rosenthal üstleniyor.

◊ Doug Aitken: İçimdeki Şehir

(Borusan Contemporary)

Borusan Contemporary, 14 Eylül’den itibaren çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Doug Aitken’i ağırlayacak. Amerikalı multidisipliner sanatçı, Jérôme Sans’ın küratörlüğünde açılacak sergisinde, günümüz dünyasının insanlık durumunu resmederken modern yaşamın bir izdüşümünü sunacak. Sanatçının Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu siparişiyle üretilen mekâna özgü yerleştirmesini de içeren Türkiye’deki ilk sergisi, ziyaretçileri pasif bir gözlemciden öte, içinde bulundukları mekânın ritmiyle etkileşime giren birer katılımcıya dönüştürecek.

◊ Hesaplar ve Tesadüfler: Dóra Maurer, Vera Molnár, Gizella Rákóczy (Pera Müzesi)

19 Eylül 2024-26 Ocak 2025 arasında Pera Müzesi’nde görülebilecek sergi algoritma sanatının öncü isimleri Vera Molnár, Dóra Maurer ve Gizella Rákóczy’nin Macaristan Ulusal Bankası Koleksiyonu’ndaki eserlerini bir araya getiriyor.

◊ Ehlikeyif (OMM Eskişehir)

Eskişehir’deki Odunpazarı Modern Müze (OMM) beşinci yılını ‘Ehlikeyif’ sergisiyle kutluyor. Yarın açılacak sergi; resim, heykel, yerleştirme ve mobilya tasarımı disiplinlerinden eserleri kapsayacak. Geleneksel sınırları aşan bir yaratıcılıkla üretim yapan sanatçı ve tasarımcılar bu sergide.

◊ Contemporary İstanbul 19. Edisyon

(Tersane İstanbul)

Çağdaş sanat fuarının 19’uncu edisyonu 23-27 Ekim arasında Haliç’teki Tersane İstanbul’da düzenlenecek.

Bunları da kaçırmayın

Ayşegül Sönmez-Sanatatak’ın kurucusu, sanat eleştirmeni

◊ 2.5B (YUNT)

Murat Germen’in küratörlüğünü üstlendiği ‘2.5B’ sergisi 21 Eylül-6 Aralık arasında YUNT’ta gerçekleşecek. İki boyut ile üç boyutun ara noktasındaki bir temsil yöntemi olan iki buçuk boyut evrenini keşfetmeye davet eden sergi, iki buçuk boyutun ayırt edici özelliği olan derinlik yanılsamasını merkeze alacakmış. Yunt yenilikçi taze bir galeri. Murat Germen küratör olarak daima çok titiz ve fedakâr. Bu sergi mutlaka göreceklerim arasında.

◊ Kör Nokta (Art Sumer)

Art Sumer’de 21 Eylül’de gerçekleşecek ‘Kör Nokta’ sergisine katılacak bağımsız sanatçıları bu kez galerinin sanatçıları seçiyor. Amaç, ilginç paslaşma ihtimalleri doğurmak. Ekin Saçlıoğlu mesela Evrim Kavcar’ı seçmiş. . ‘Time is Love’ sergimde çalışma fırsatı bulduğum sanatçı Deniz Uster mesela yine çok sevdiğim Emel Erdem’i seçmiş. Çok merakla bekliyorum bu duo’ları...

YEME-İÇME, EĞLENCE

Mevsimin sarısına partileyerek renk katın

Melis Yılmaz, Hürriyet Ekler kent yazarı

◊ İstanbul’un klasiği haline gelen Rooftop Festival, 21 Eylül Cumartesi 10’uncu yaşını kutlayacak. Tek biletle gün boyunca teraslarda yerli ve yabancı birçok ünlü sanatçının performanslarını seyredebilirsiniz.

◊ Türkiye’nin farklı şehirlerinden popüler kokteyl barları, uzman miksolojistlerden atölyeler, önemli sanatçı ve gruplardan özgün performanslar, aktiviteler, oyunlar, lezzet durakları... İstanbul Cocktail Festival 28-29 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta.

◊ 28 Eylül Cumartesi Conrad İstanbul Bosphorus’ta ‘90’lar Gecesi’ var. Manzara Restoran’da 20.00’de DJ BVTVHAN setin başına geçerek misafirlerini dans ettirecek.

◊ 5 Ekim Cumartesi Swissôtel’de Oktoberfest var. Evrencan Gündüz, Bengü Beker, Ezgi Alaş ve Polen konserleri olacak.

◊ Gün Lokantası, Asmalımescit’in en yeni minicik mekânı. Pazar günleri kapalı. Kerem Küçükkınacı’nın lokal ürünlerle hazırladığı menüsü, nostaljik atmosferiyle bu sezonun trend mekânlarından olacak gibi görünüyor.

◊ Etiler’deki La Boucherie’yi özledik. Eylülde kapılarını yeniden açıyor. Sakiler yine sahnede olacak isimlerden.

◊ Teşvikiye’ye bir semt meyhanesi geliyor, Recolte... Jupiter Group markası mekân daha şimdiden konuşulmaya başladı.

FESTİVAL

En güzel buluşma...

Uygar Taylan, Hürriyet Ekler, gazeteci

◊ Akbank Caz Festivali

34. Akbank Caz Festivali 28 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında caz dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak. Daniel Hersog Quartet, Brad Mehldau Trio gibi...

◊ 212 Photography Istanbul

212 Photography Istanbul, 28 Eylül-13 Ekim’de 30 mekânda gerçekleşecek. Galata Rum Okulu, 31 Aralık’a kadar Viviane Sassen’in ‘In&Out of Fashion’ ve fotoğraf sanatçısı Ebru Yıldız’ın küratörlüğünde ‘Spot Işıkları Ardında: Müzik Dünyasının Hikâyesi’ sergilerine ev sahipliği yapacak.

◊ Sound of Europe

14-15 Eylül’de festival kapsamında 50’den fazla sanatçı konser verecek. Fransız şarkıcı Ysé 14 Eylül Cumartesi 20.00’de İstanbul Kalamış Atatürk Parkı, 15 Eylül Pazar 20.00’de İzmir Bostanlı Seyir Terası’nda olacak. Ücretsiz.

KONSER

Tarkan yok ama Sezen şarkıları da var, Fransız hitleri de...

Meltem Fıratlı, Hürriyet Ekler müzik yazarı

◊ Bu yıl Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda Tarkan konseri yok. Hayranlarının 2025’i beklemeleri gerekiyor.

◊ Amerikalı şarkıcı ve multi-enstrümanist Curtis Harding 10 Eylül’de Babylon’da.

◊ Çağdaş klasik müziğin ustası Ludovico Einaudi 11-12 Eylül’de Harbiye Açıkhava’da.

◊ Edis uzun süredir beklenen yeni şarkılarıyla turnede. 16-17 Eylül’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak. Ardından Denizli, İzmir, Adana, Bursa ve Azerbaycan’a gidecek.

◊ Apocalyptica ‘Plays Metallica Vol. 2 Turu’ kapsamında 18 ve 19 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.

◊ Mert Demir turnesinin ilk konseri Keepers Festival kapsamında 21 Eylül’de İstanbul’da. Ankara, Efes Antik, Gaziantep, Adana, Konya ve Kayseri diğer duraklardan bazıları.

◊ Sezonun merakla beklenen konseri ‘Hande Bizi Sezen’e Götür’ 28 Eylül’de Vadi Açıkhava’da. Hande Yener senfoni orkestrasıyla Sezen Aksu şarkılarını söyleyecek.

◊ 7 Kasım Perşembe akşamı Al di Meola Volkswagen Arena’da Les Paul gitarıyla ilk üç albümündeki sevilen şarkılarını çalacak.

◊ Salon İKSV’nin programında Fransız müzik kolektifi Bon Entendeur de var. 1 ve 2 Kasım’da Fransız hitlerinin remikslerine hazır olun.

KİTAP

aşama dair temalar, özlenen dedektifler...

Efnan Atmaca

Milliyet Kültür-Sanat Servisi Müdürü



Haruki Murakami

◊ Sally Rooney’nin yeni kitabı ‘Intermezzo’ merakla beklenenler arasında.

◊ Doğan Kitap, Murakami hayranlarını ‘Şehrin Belirsiz Duvarları’yla sevindirecek.

◊ Hikmet Hükümenoğlu ‘Sonra Gözler Görür’ü okurla buluşturacak.

◊ Çağan Irmak edebiyata iyice ısındı. Bu kez ‘Ayrılış’ adlı novellasını yayımlayacak.

◊ Yapı Kredi Yayınları Ahmet Ümit’in sevilen dedektifi Başkomser Nevzat’ın yeni macerasıyla okurları buluşturacak.

◊ Alfa Yayınları, Rumen yazar Panait Istrati’nin bütün eserlerini yayımlayacak.