Sonbahar geldi, salonlar hareketlendi: Kültür-sanat şehre dönüyor

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SİNEMA

Brad Pitt, Tom Cruise ve dahası... Usta aktörlerle buluşma vakti

Uğur Vardan, Hürriyet sinema yazarı





◊ Tavuk (18 Eylül): Tavuk çiftliğinden kaçan Tavuk, yıkılmakta olan bir restoranın avlusunda sığınak bulur. Orada aşkı keşfeder, hiyerarşiyle yüzleşir ve yumurtalarını korumak için mücadele eder. György Pálfi’nin son çalışması ‘Tavuk’ (Hen) bir hayatta kalma öyküsü anlatıyor.

◊ Kehanet (18 Eylül): Bir bağış gecesinde ünlüler, cemiyetten isimler ve efsanevi bir kutunun peşine düşen silahlı eylemciler… Romain Gavras’ın yönettiği ‘Kehanet’in (Sacrifice) başrollerinde Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek, John Malkovich ve Vincent Cassel var.

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◊ İsyan (25 Eylül): Ünlü bir işinsanının ölümünden sorumlu tutulan eski bir polis, gerçek katilleri bulmak için mücadeleye soyunur. Jean-François Richet’nin yönettiği ‘İsyan’da (Mutiny) ünlü aksiyon yıldızı Jason Statham başrolde.

◊ Vahşinin Kalbi (2 Ekim): Askeri bir uçak kazasından sağ kurtulan özel kuvvetler subayı, köpeğiyle birlikte Alaska’nın zorlu doğa koşullarında hayatta kalmaya çalışır. David Ayer imzalı ‘Vahşinin Kalbi’nin (Heart of the Beast) başrolünde Brad Pitt var.

◊ Digger (2 Ekim): Alejandro G. Iñárritu’nun yönettiği ‘Digger’ başlattığı felaket her şeyi yok etmeden önce insanlığın kurtarıcısı olduğunu göstermek için harekete geçen dünyanın en güçlü adamının hikâyesi. Kadro şöyle: Tom Cruise, Sandra Hüller, Jesse Plemons, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg ve John Goodman.

◊ En Sevdiğim (30 Ekim): Ünlü bir yönetmen, uzun süredir görmediği, oyunculuk kariyerinden aradığını bulamamış kızıyla yeni bir proje için bir araya gelir. Rodrigo Sorogoyen imzalı ‘En Sevdiğim’in (El ser querido) başrollerini Javier Bardem ve Victoria Luengo paylaşıyor.

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◊ Vahşi At Dokuz (6 Kasım): Şili’de 1973’te yapılan darbe öncesi iki CIA ajanı üstleri tarafından Santiago’dan Paskalya Adası’na gönderilir... Martin McDonagh’nın yönettiği ‘Vahşi At Dokuz’da (Wild Horse Nine) John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi ve Parker Posey başrollerde.

◊ Ebenezer: Bir Noel Şarkısı (13 Kasım): Charles Dickens’ın ünlü klasiğinin bu son versiyonunda ana karakteri Johnny Depp canlandırıyor. Filmin yönetmenliğiniyse Ti West üstlenmiş.

İki festival, onlarca film

◊ Filmekimi’nin Cannes’dan ödülle dönen yapımlardan usta yönetmenlerin yeni filmlerine, güçlü oyunculuklardan farklı keşiflere uzanan seçkisi 9-18 Ekim’de İstanbul’da, 15-18 Ekim’de Ankara’da, 22-25 Ekim’deyse İzmir ve Mersin’de sinemaseverlerle buluşacak. Bu yılın öne çıkan filmlerinden biri Romanyalı yönetmen Cristian Mungiu imzalı, Altın Palmiyeli ‘Fjord’. Festivalin biletleri 29 Eylül’den itibaren satışta olacak.

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◊ MUBI FEST İstanbul iki yıl aradan sonra 4-6 Eylül’de Paribu Art’ta. Festivalde ‘Coward’, ‘Ata Yurdu’, ‘Miyazma Kampı’, ‘The Unknown’ ve ‘Hope’ Türkiye prömiyerlerini yapacak. Programda film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, canlı müzik performansları ve öğrencilere özel etkinlikler de var.

KİTAP

Yeni Ahmet Ümit romanı geliyor!

Güliz Aslan, Hürriyet Ekler Yayın Koordinatörü

Yerli

◊ Beni Bir Temiz Dövseler, Başar Başarır, Can Yayınları (Eylül): Geçmişe açılan gizemli bir kapıyı arama serüveni okuru evlilik ve hayat üzerine düşünmeye davet ediyor. Yazar mizahla hüznü, fantastikle gündelik hayatı bir araya getiriyor.

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◊ Kırlaniler, Gamze Arslan, Doğan Kitap (Eylül): Öyküleriyle tanınan başarılı yazarın ilk romanı. Gücünü doğa ve mitolojiden alan bu roman bir ormanda yaşayan vahşi kadınların arasında geçiyor; kadın, beden, doğum ve ölüm temalarında geziniyor.

◊ Onlar Yaşadı, Ben Yazdım, Kemal Varol, Doğan Kitap (Eylül): Orhan Kemal Roman Armağanı, Sait Faik Hikâye Armağanı gibi ödüllerin sahibi yazarın sabahçı kahvelerinde, ücra parklarda kaleme aldığı öykülerden oluşan yeni kitabı…

◊ (İsmi henüz açıklanmadı), Ahmet Ümit, Yapı Kredi Yayınları (Ekim): Yazarın yeni romanı; Roma’da yürütülen, katilleri açığa çıkarmakla kalmayıp Roma İmparatorluğu’nun kırılma anlarını da gözler önüne seren bir soruşturmayı konu alıyor. Bu soruşturmanın kalbindeyse bir aşk hikâyesi var. Hayatını sevdiği kadına adayan ve yasadışı parasını yurtdışına kaçırmak için sevdiği kadını öldüren iki adamın hikâyesi insan ruhuyla aşk arasındaki çetrefilli bağı gözler önüne seriyor ve okura “Gerçek aşk, sonsuz bir fedakârlıktan başka bir şey değildir” diyor.

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Ödüllü yazarlardan…

Yabancı

◊ Kurdun Zamanı, Jo Nesbo, Doğan Kitap (Eylül): Polisiye türünün üretken yazarı hayranlarının karşısına bir seri katil hikâyesiyle çıkacak.

◊ Her Zamanki O Öldürme Arzusu, Camilla Barnes, Ayrıntı Yayınları (Eylül): Bitmeyen çekişmeler ve kopmayan sevgi bağları… Aile anlatılarını sevenlere...

◊ El Feneri, Susan Choi, İthaki Yayınları (Eylül): 10 yaşındaki Louisa sabaha karşı kumsalda ölmek üzereyken bulunur...

◊ Grand Alpine Oteli’nde Cinayet, Lucy Foley, Altın Kitaplar (Eylül): Yazar, Agatha Christie’nin Miss Marple evrenini 1950’de, İsviçre Alpleri’nde bir otelin atmosferine taşıyor.

◊ Utanç, Annie Ernaux, Can Yayınları (Ekim): Nobel ödüllü yazar bu kitabında, çocukluğunda babasının annesini öldürmeye teşebbüs ettiği ana dönüyor.

◊ Melek, Paulo Coelho, Can Yayınları (Ekim): Sadık bir okur kitlesine sahip olan yazar Paulo Coelho, kitabında eşiyle Mojav Çölü’ndeki 40 günlük yolculuğunu anlatıyor.

◊ (İsmi henüz açıklanmadı), Ariana Harwicz, Tersine Kitap (Kasım): Uluslararası Booker adayı ‘Geber Aşkım’ın yazarından annelik ve tabular üzerine çok sarsıcı bir eser daha…

◊ Ayrıca Everest Yayınları’ndan yeni Zadie Smith ve Chimamanda Ngozi Adichie romanlarıyla ünlü oyuncu Naomi Watts’ın menopoz kitabı geliyor.

Kurgu dışı

◊ Pembe Donlu Vasiyet, Yonca Tokbaş, Literatür Hayat (Eylül): ‘Sinirli ve Dengesiz Kadın Hikâyeleri’ altbaşlığını taşıyan anlatı türündeki kitap; hata yapan, arzulayan, vazgeçen, kendini kaybeden ve yeniden bulan kadınların hikâyelerini bir araya getiriyor.

◊ Okudum da Ne Oldu?, Yekta Kopan, Can Yayınları (Ekim): Yekta Kopan’ın ilk kurgu dışı kitabı.

Çok iyi bir okur da olan Kopan bu kitabında yapay zekânın hayatımızı yavaş yavaş ele geçirdiği bugünün dünyasında okumanın ne anlama geldiğini sorguluyor.

◊ (İsmi henüz açıklanmadı), Nuri Conker, Kronik Kitap (Ekim): Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın arkadaşlarından Nuri Conker’in Trablusgarp hatıraları…

SERGİ

Sanat durakları renkleniyor

‘Keşif yapacağım için heyecanlıyım’

Ayşegül Sönmez, sanat eleştirmeni

◊ Basim Magdy’yi yakından takip ederim ve çok severim. En son geçen sene Torino’da sanat fuarı için özel olarak çektiği bir filmi izleme şansım da oldu. Bir hayvanat bahçesindeydi ve duyarlı bir işti. .artSümer’deki ‘MS 2019-2026: Bağlantısız Fikirlerden Oluşan Tutarlı Bir Düşünce Akışı’ sergisini de merakla bekliyorum. (17 Eylül-24 Ekim)

◊ İkinci sergi seçimim İranlı sanatçılardan oluşuyor. Hiçbirini tanımıyorum. Keşif yapacağım için heyecanlıyım. Shiva Zahed Gallery’deki ‘Not Yet Gone’ İran’da yaşayan ve imgelerin tek bir anlamla sınırlandırılmasına karşı çıkan üretimlere yönelik ortak ilgi duyan yedi sanatçıyı bir araya getiriyor. (18 Eylül-7 Kasım)

15 salonda Nâzım Hikmet

Erkan Aktuğ, Sanatatak’ın editörü

◊ İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğindeki ‘Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi’ sergisi ‘bugüne kadarki en büyük Nâzım Hikmet sergisi’ iddiasını taşıyor. İzmir Kültürpark, Atlas Pavyonu’nun 15 ayrı salonuna yayılacak serginin küratörlüğünü M. Melih Güneş üstleniyor. Çeşitli koleksiyonlardan derlenen belge, kişisel eşya ve görsel-işitsel kayıtlarla Nâzım’ın yaşamına kapsamlı bir bakış sunan sergide, Ara Güler’in çoğu ilk defa gösterilecek Nâzım portreleri de var. (Bugün-15 Ocak 2027)

◊ İstanbul Modern’in koleksiyon sergisi, müzenin yeni artistik direktörü Çelenk Bafra ve küratör Deniz Pehlivaner imzasıyla yenileniyor. ‘Aynı Mavinin Altında’ başlıklı serginin ilk bölümü 1940’lardan günümüze Türkiye’de modern ve çağdaş sanatın estetik dönüşümünü izlerken ikinci bölümde 2000 sonrası sanat üretimi, kimlik, kent, göç, hafıza ve doğa gibi güncel meseleler etrafında ele alınıyor. (8 Eylül-31 Aralık 2027)

◊ Salt Beyoğlu, 1998’de erken yaşta hayata veda eden sanatçı, eğitimci, yazar ve Türkiye’de modern takı tasarımının öncü kurumlarından Urart’ın kurucularından Özer Kabaş’ı kapsamlı bir seçkisiyle izleyicilerle buluşturacak. Vasıf Kortun’un hazırladığı ‘Denizaşırı: Özer Kabaş ve Zamanları’ başlıklı sergi, resimlerinde denizi işleyen sanatçı Özer Kabaş’ın 1960’lardan 1990’lara uzanan üretimlerini arşiv belgeleriyle bir araya getirerek sanatçının farklı disiplinlere ilgisini, sanat eğitimine yaklaşımını ve Türkiye’de kültür ortamına katkılarını ortaya koyacak. (16 Eylül-14 Mart 2027)

İlk kez göreceğiz

◊ Dirimart Dolapdere’de Ugo Rondinone’nin İstanbul’daki ilk kişisel galeri sergisi ‘the sun and the mountain’ açıldı. Sanatçının Mountain serisinden 20 yeni heykelle gündoğumu ve günbatımı temalı 14 suluboya eseri bir arada. (8 Kasım’a kadar)

◊ Büyükada’daki Taş Mektep, karikatürist Kemal Gökhan Gürses’in ‘Geçmiş Zaman Kargaları’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Osmanlı’nın son dönemine ait fotoğraflardan yola çıkan sergi, kargaları dönemin gündelik hayatının başrolüne taşıyor. (31 Ocak 2027’ye kadar)

◊ Sevil Dolmacı Gallery, küratör Dorothea Strauss’un farklı kuşak ve coğrafyalardan 10 sanatçıyı buluşturduğu ‘Making Worlds. Systems of Being’ sergisine ev sahipliği yapacak. Beşiktaş, Villa İpranosyan’daki sergi gerçeklik algımızı şekillendiren görünür ve görünmez sistemleri sorguluyor. (9 Eylül-9 Ekim)

◊ Serkan Küçüközcü’nün ‘BADE’ sergisi 11 Eylül’de Anna Laudel İstanbul’da açılıyor. Sanatçının son dönem üretimlerini bir araya getiren sergi, anı, sezgi ve iç dünyayla dış dünya arasındaki ilişkiye odaklanıyor. (11 Eylül-1 Kasım)

◊ Galerist, 25’inci yılını ‘Gönül İşi’ sergisiyle kutluyor. Sergi, galerinin 25 yıllık tarihindeki 50’ye yakın sanatçının önemli yapıtlarını ve sergi için üretilen yeni işlerini bir araya getiriyor. (16 Eylül-7 Kasım)

◊ Borusan Contemporary yeni sezonu iki sergiyle açıyor. Olivo Barbieri’nin Türkiye’deki ilk kişisel sergisi ‘Zaman Mekân Geometri’yle Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan seçkilerin olduğu ‘Perili/Haunted’

17 Eylül’den itibaren Perili Köşk’te görülebilecek.

◊ Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde ‘1914 Kuşağı: Tanıdığımız Ressamlar’ başlıklı sergi için hazırlıklar sürüyor. Türkiye İş Bankası ve Arkas koleksiyonlarından derlenen sergide İbrahim Çallı, Feyhaman Duran, Hüseyin Avni Lifij, Nazmi Ziya Güran ve Hikmet Onat yapıtları olan isimler arasında. (26 Eylül-12 Temmuz 2027).

◊ Pera Müzesi, Frank Bowling’in eserlerini İstanbul’da ilk kez izleyiciyle buluşturuyor. Alistair Hicks küratörlüğündeki ‘Yaratım ve Yıkım’ sanatçının 60 yılı aşan üretimini Francis Bacon ve Victor Willing’in yapıtlarıyla birlikte ele alıyor. (29 Eylül-31 Ocak 2027)

Bienal de var, fuar da…

◊ Sinopale-Uluslararası Sinop Bienali 15 Kasım’a kadar sürecek. ‘Karada Akıl Yürür, Denizde Sezgi’ başlıklı bienal, 25 sanatçıyı buluşturuyor. Sinop’ta üretilen eserlerden oluşan ana sergiyse 25 Eylül’de Sinop Askeri Gazino Binası’nda açılacak.

◊ Contemporary Istanbul’un 21’inci edisyonu 23-27 Eylül’de Tersane İstanbul’da düzenlenecek. Bu yıl 24 ülkeden 70’in üzerinde galerinin katıldığı fuarda özel etkinlikler de olacak.

◊ 4. Sanat Dünyamız Günleri 8-11 Ekim’de ‘Çatlak Koza’ başlığı altında Yapı Kredi Kültür Sanat Loca’da Burak Ata’nın kişisel sergisini ağırlayacak. Etkinlikte atölyeler ve konuşmalar da var.

TİYATRO

Uyarlamalar sezonu

Bahar Çuhadar, tiyatro yazarı

◊ Çalıkuşu (Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT): Klasik Türkçe edebiyatın en kıymetli eserlerinden ‘Çalıkuşu’ romanı, Bakırköy Belediye Tiyatroları sahnesinde seyirci karşısına çıkacak. Reşat Nuri Güntekin’in eseri yönetmen Yelda Baskın’ın incelikli gözüne emanet. Dramaturg Ceren Ercan ve Yelda Baskın’ın uyarlamasıyla Feride’nin Anadolu’ya uzanan yolculuğunu; aşk, özgürlük, idealizm ve toplumsal değişim ekseninde sahnede göreceğiz. Kasım ortasında BBT Leyla Gencer Sahnesi’nde.

◊ Çatıya Tıklatma (Fact Tiyatro): Nihal Yalçın’ı yeniden tek kişilik bir performansla izleyeceğimiz oyun Filistinli yazar ve oyuncu Khawla Ibraheem’in imzasını taşıyor. Savaşın gündelik hayatı nasıl yerle bir ettiğini gösteren bu çarpıcı anlatı, adını, bombardımandan önce binaların tahliye edilmesi için çatılara yapılan ve bina sakinlerine yalnızca birkaç dakikalık kaçış süresi tanıyan ‘uyarı vuruşu’ndan alıyor. Gazzeli Meryem’in oğlunu kurtarabilmek için durmaksızın tekrarladığı kaçış provalarıyla ve Yalçın’ın güçlü performansıyla kalp atışımızı değiştirmeye hazırlanalım. 5 Ekim Pazartesi, 20.30’da prömiyer yapıyor.

◊ Doğru Bildiğim Şeyler (Ara Sahne): Beyoğlu’ndaki Fitaş Pasajı’nda iki salonlu yeni mekânlarının hazırlığı içinde olan Ara Sahne; sezonu Barış Gönenen’in yöneteceği çağdaş bir metinle açacak. Andrew Bovell imzalı bu çağdaş aile dramasında Ozan Dolunay, Deniz Işın, Hülya Gülşen sahnede olacak.

◊ Elizabeth Costello (Bahçe Galata&Dolkun Production): Sahnede Tansu Biçer, Tülin Özen, Defne Koldaş ve Sezer Arıçay’ı izleyeceğimiz oyun, J. M. Coetzee’nin ‘Romancının Romanı’ eserindeki Elizabeth Costello karakteri üzerinden kurgulanmış. Saim Güveloğlu’nun uyarlayıp yönettiği oyun, tiyatronun ‘işlevine’ dair sorular soruyor: Bir sahne ne anlatabilir? Büyük değişimlere mi alan açar, yoksa sadece kolektif bir eğlence mekânı mı sunar? Günümüzün bütün bu karmaşasının ortasında, sadece estetik olarak güzel bir oyun yapılamaz mı? 22 Ekim’deki İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında sahnede olacak.

İddialı yapımlar yolda

◊ Düş Payı (Tiyatro Hayali): Sait Faik Abasıyanık’la Orhan Kemal kurmaca bir gecede buluşuyor. Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı, Emrah Eren’in yönettiği oyunda Özge Özberk, Murat Akkoyunlu, Fatih Koyunoğlu ve Barış Yıldız rol alıyor. Oyun 2 Ekim’de Baba Sahne’de prömiyer yapacak.

◊ Sanatçısı Belirsiz* İvi Buradaydı (Tarabya Kültür Akademisi ve Goethe-Institut Atina ortak yapımı): İstanbul doğumlu Rum ressam İvi Stangali’nin kayıp izlerinin peşine düşeceğiz. Çiğdem Erdöl’ün yazdığı, Zeynep Özden ve Elif Sözer’in yönettiği oyunda Tilbe Saran, Fulya Peker ve Çağdaş Ekin Şişman rol alıyor. Dünya prömiyerini 20 Eylül’de Atina’da yapacak oyun, Türkiye’de 3 Kasım’da Arter Karbon’da olacak.

◊ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezonunun oyunlarını 10 Eylül’de açıklayacak. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün de yeni programını bu ay içinde yayımlaması bekleniyor.

◊ Dorian Gray’in Portresi (Zorlu PSM): Sezonun en iddialı yapımıysa sonbaharın sonunda, 3 Aralık’ta prömiyer yapacak. Oscar Wilde’ın eserinden uyarlanan oyunu Mehmet Birkiye yönetiyor. Kerem Kurdoğlu’nun uyarladığı oyunda Salih Bademci, Engin Hepileri ve Yiğit Sertdemir var.

Alternatif karşılaşmalar





◊ İstanbul Fringe Festival: Bağımsız ve alternatif sahne sanatlarını bir araya getiren İstanbul Fringe Festival, bu yıl da tiyatrodan dansa, performanstan disiplinlerarası işlere uzanan bir programla şehrin farklı sahnelerine yayılacak. Festival 19-27 Eylül arasında gerçekleşecek.

◊ DasDas Doğaçlama Tiyatro Festivali: DasDas, yeni sezonda bir festivale ev sahipliği yapıyor. Yarına kadar devam edecek festival, üç gün boyunca farklı ekip ve oyuncuların gösterilerini, atölyeleri ve doğaçlamanın farklı biçimlerini seyirciyle buluşturacak.

◊ 30. İstanbul Tiyatro Festivali 22 Ekim’de Caroline Guiela Nguyen imzalı ‘Lacrima’yla açılacak. Oyun 22-23 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izlenebilecek. Festival 3 Aralık’a kadar sürecek.

KONSER

Operadan rock’a tam bir maraton

Uygar Taylan, Hürriyet Ekler muhabiri





Yeni sezonun en heyecan verici konserlerinin başında, 76 yaşındaki caz efsanesi Arturo Sandoval’ın 36. Akbank Caz Festivali kapsamında vereceği konser geliyor. Ardından Volkswagen Arena’da Amerikalı füzyon caz topluluğu Snarky Puppy var. BKM ve Zorlu PSM işbirliğiyle 11-20 Eylül arası İstanbul’da ilk kez izleyiciyle buluşacak ‘The Bodyguard’ müzikali sezonun merakla beklenen yapımlarından. İstanbul Devlet Opera ve Balesi de sezonu Beethoven’ın görkemli eseri ‘9. Senfoni’yle açıyor. ‘9. Senfoni’yi canlı dinlemek başlı başına bir deneyim.

◊ Fiba Salon İKSV yeni sezonu 12 Eylül Cumartesi günü açıyor. Sezon boyunca izlenecek isimler arasında Zeyne, Alex Cameron, TENDER, The Notwist ve Kiss Facility de var.

◊ Kanadalı şarkıcı Garou ‘The Best Of’ turnesi kapsamında 16 Eylül Çarşamba 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda, 18 Eylül Cuma günüyse İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek.

◊ İzlandalı elektronik müzik topluluğu GusGus

18 Eylül Cuma 21.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da.

◊ Grammy ödüllü Snarky Puppy 18 Eylül 21.30’da Volkswagen Arena’da.

◊ İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonu Beethoven’ın zamansız eseri ‘9. Senfoni’yle açıyor. Eser, 19 ve 23 Eylül’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda seslendirilecek. İbrahim Yazıcı yönetimindeki konserde Dilruba Bilgi (soprano), Aylin Ateş (mezzosoprano), Berk Dalkılıç (tenor) ve Burak Bilgili (bas) solist olarak sahnede olacak.

◊ Edis 20 Eylül Pazar 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak.

◊ Gitarist ve besteci Dominic Miller 25 Eylül Cuma 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde olacak.

◊ Royal Philharmonic Orchestra 25 ve 26 Eylül 20.30’da Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda şef Vasily Petrenko ve solist Liya Petrova eşliğinde bir konser verecek.

◊ Ajda Pekkan 30 Eylül Çarşamba Ankara, Oran Açık Hava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak.

◊ Sefo 3 Ekim Cumartesi 21.00’de Paribu Vadi Açıkhava’da sahneye çıkacak.

◊ The Cinematic Orchestra 7 Ekim Çarşamba 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izlenebilir.

◊ CRR Konser Salonu yeni sezonda kapılarını usta orkestra şefi Adrian Prabava ve Avrupa’nın önemli tenorlarından Airam Hernández’le açıyor. Konser 7 Ekim Çarşamba 20.00’de gerçekleşecek.

◊ mor ve ötesi 9 Ekim Cuma 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.

◊ Ebru Gündeş 17 Ekim Cumartesi 21.00’de Volkswagen Arena’da.

◊ Gitarist ve çoklu enstrümantalist Mansur Brown 5 Kasım Perşembe 21.30’da Terminal Kadıköy’deki Komünite’de sahneye çıkacak.

◊ Şebnem Ferah 7 Kasım Cumartesi 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda unutulmaz şarkılarını söyleyecek.

◊ Altın Gün 13 Kasım Cuma 21.30’da Volkswagen Arena’da.

◊ Rock tarihinin ikonik gruplarından Jethro Tull 14 Kasım Cumartesi 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak.

◊ Metal müziğin iki önemli grubu Kreator ve Overkill 15 Kasım Pazar 18.00’de Volkswagen Arena’da.

◊ 90’ların ünlü new age müzik ikilisi Secret Garden 22 Kasım 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.

◊ Son dönemin yükselen isimlerinden, çoklu enstrümantalist Arda Umurhan 5 Aralık Cumartesi 22.00’de ilk albüm konseri için Fiba Salon İKSV’de olacak.

GÖSTERİ SANATLARI

Çağdaş dansa davet...





◊ İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin ‘Afife’ balesi, 10 Ekim’de AKM Türk Telekom Opera Sahnesi’nde prömiyer yapacak. Afife Jale’nin yaşamından ilham alan modern bale prodüksiyonunun müziği Turgay Erdener’e, librettosu ve koreografisi Beyhan Murphy’ye ait.

◊ Nederlands Dans Theater’ın NDT 2 topluluğu 30. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 27 ve 28 Kasım’da 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde çağdaş dans gösterisi sunacak. Yılın en çok merak edilen gösterilerinden biri olacak, kaçırmayın.

FESTİVAL

Bir gün yetmez...





◊ 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali yarın Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda başlıyor. Açılış konserinde Fedor Rudin, Alexandra Soumm, Máté Szűcs, Lydia Shelley ve Julien Libeer Türkiye’de ilk kez aynı sahnede buluşacak. 24 Eylül’e kadar sürecek festivalde birçok yerli-yabancı müzisyen sahneye çıkacak. Programda ücretsiz atölye ve söyleşiler de var.

◊ Festibağ 12 ve 13 Eylül’de Swissotel The Bosphorus ve Chalet Garden’da. Dolu Kadehi Ters Tut, Çelik, Yonca Evcimik, Ferda Anıl Yarkın, Ümit Sayın, Yeni Türkü ve Mansur Ark’ın da aralarında olduğu isimlerin sahneye çıkacağı festivalde tadım etkinlikleri, atölyeler ve gastronomi buluşmaları da olacak.

◊ Bosphorus Open Air Metal Fest 19 ve 20 Eylül saat 14.00 itibariyle Maximum UNIQ Açıkhava’da düzenlenecek. Festivalde Satyricon, I Am Morbid, Moonspell, Kataklysm ve Terrorizer başta olmak üzere çok sayıda metal grubu var.

◊ 212 Photography Istanbul, 26 Eylül-11 Ekim arasında 9’uncu kez düzenlenecek, Tophane-i Amire’den Galata Rum Okulu’na geniş bir rotayla şehrin farklı noktalarına yayılacak. Martin Parr, Yann Arthus-Bertrand, Jill Greenberg ve Omar Victor Diop gibi uluslararası isimlerin işlerinin görülebileceği programda sergilerin yanı sıra söyleşiler, atölyeler ve sanatçı buluşmaları da düzenlenecek.

◊ 36. Akbank Caz Festivali

26 Eylül-11 Ekim arasında İstanbul’un farklı sahnelerinde düzenlenecek. Caz müziğinin efsane trompetçisi Arturo Sandoval’ın yanı sıra James Carter, Bugge Wesseltoft, Dhafer Youssef, Savina Yannatou, Sibel Köse ve İmer Demirer festivalde konser verecek.

◊ MIX Festival 6 Kasım’da Zorlu PSM’de... Festivalin bu yılki kadrosunda James Hype, Kelis, Saint Etienne, Sleaford Mods, Derya Yıldırım&Grup Şimşek, Dov’è Liana, Dumbo Gets Mad, Egosex ve Islandman da var. Tek gün ama festival atmosferinde...

DJ

Pistler dolacak

◊ Mahmut Orhan 2 Ekim Cuma 19.30’da ‘Cave’ performansıyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.

◊ Fransız elektronik müzik ikilisi The Blaze üç şehirlik turneye çıkacak. 7 Ekim’de İzmir, Hava Gazı Fabrikası’nda, 8 Ekim’de Ankara, CerModern’de ve 9 Ekim’de İstanbul, KüçükÇiftlik Park’ta izlenebilir.

◊ Kelly Lee Owens (DJ set) 16 Ekim Cuma 21.00’de Babylon’da sahneye çıkacak.

◊ Oliver Huntemann 7 Kasım Cumartesi 22.00’de Kastel’de.

◊ Kanadalı elektronik müzik projesi Caribou 24 Kasım Salı 20.00’de Zorlu PSM, Turkcell Sahnesi’ni dans pistine çevirmeye geliyor.

ALBÜM, TEKLİ

Gençler atakta

Meltem Fıratlı, Hürriyet Ekler müzik yazarı





Yaz boyunca konserler, festivaller, turnelerle yoğun bir dönem geçiren müzisyenler için stüdyoya dönme vakti geldi. Son yıllarda sanatçılar bir yandan albüm hazırlarken bir yandan da tekli yayımlamaya iyice alıştı. Dinleyicilerin beklentisi de bu yönde değişti. Sonbaharda çıkacak yeni çalışmalarda da tekliler ağırlıkta. Özellikle genç kuşağın yetenekli isimlerinin yeni üretimleri heyecanla bekleniyor. Bu ay Bahadır Tatlıöz ‘Ego’, Berkay Altunyay ‘Ben Kaybolmuştum’ adlı teklilerini çıkaracak. Maya Perest ve Birkan Nasuhoğlu düeti ‘Tuzak’ da iddialı işlerden olacak gibi görünüyor. Yeni erkek grubu Crush bakalım başarısını yeni parçasıyla devam ettirecek mi? Tabii üç erkekten oluşan Perma’nın da bu ay çıkış şarkısını yayımlayacağını unutmadan ekleyelim. Enerji topu yeni yetenek Besti’nin durmaya hiç niyeti yok, yeni şarkısı yolda. Yurtdışındaysa Miley Cyrus yeni stüdyo albümü ‘Bass Persuades’i 18 Eylül’de yayımlayacak. Tabii bu sonbaharın bomba haberiyse Rihanna’nın stüdyoya girmiş olması.