Sonbahar bereketiyle geliyor, modumuz iyi

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*KONSER



-Yaşar 31 Ağustos Cumartesi 21.00’de Uma Beach Alaçatı’da. Biletler 575 ve 5.000 (4 kişilik bistro) lira.

-Kenan Doğulu 31 Ağustos 21.15’te Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 741 ila 5.700 (protokol) lira.

-Amerikalı metal grubu Overkill 31 Ağustos 21.30’da Zorlu PSM, Turkcell Sahnesi’nde metalseverlerle buluşacak. Biletler 770 lira.

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-Kalben 31 Ağustos 22.00’de Zai Yaşam Bodrum’da. Bilet fiyatı 1.248 lira.

-Simge 31 Ağustos 22.30’da İzmir, Hayal Kahvesi Alaçatı’da. Biletler 1.500 lira.

-Sertab Erener 3 Eylül Salı 21.00’de Maximum UNIQ’te. Biletler 945 ila 1.750 lira.

-Ajda Pekkan 4 Eylül Çarşamba 21.15’te Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. Biletler 912 ila 6.840 (protokol) lira.

-Selin 4 Eylül 22.00’de Zai Yaşam Bodrum’da. Bilet fiyatı 1.248 lira.

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-Mabel Matiz 5 Eylül Perşembe 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Biletler 1.350 ila 6.000 (protokol) lira.

-Deniz Tekin 5 Eylül 22.00’de Blind İstanbul’da. Biletler 300 lira.

-Duman 6 Eylül Cuma 21.00’de Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 800 ila 2.500 (protokol) lira.

-Bengü Beker 6 Eylül 21.30’da Swissôtel The Bosphorus’ta. Biletler 425 lira.

-Kerem Görsev Trio 6 Eylül 22.00’de Zai Yaşam Bodrum’da caz konseri verecek. Bilet fiyatı 802,50 lira.

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*FESTİVAL



-4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali başlıyor. Jens Peter Maintz (viyolonsel) ve Wolfgang Emanuel Schmidt (viyolonsel) ikilisinden oluşan Cello Duello 31 Ağustos Cumartesi 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda festivalin açılışı için seyirciyle buluşacak. Festival kapsamında Joë Christophe (klarnet), Nil Kocamangil (viyolonsel), Vincent Mussat (piyano) 6 Eylül Cuma 20.00’de CRR Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatları 44 ila 165 lira.

-Burgazada Caz Günleri 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde iki gün üst üste Burgazada’daki Cennet Bahçesi’nde müzikseverlerle buluşacak. 31 Ağustos Cumartesi 20.00’de Önder Focan Trio, 1 Eylül Pazar 20.30’da Elif Çağlar Quartet konserleri gerçekleşecek. Günlük bilet fiyatı 600 ila 850 lira.

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-Gümüşlük Müzik Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Tineke Postma (saksoon) ve Cenk Erdoğan (gitar) 31 Ağustos Cumartesi 20.30’da Gümüşlük Festival Merkezi, Suda sahnesinde konser verecek. Bilet fiyatı 248 ve 448 lira.

*DANS



*7. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali, Ankara CerModern Açık Hava Sahnesi’nde izleyiciyle buluşuyor. 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek festival çağdaş ve kavramsal dans alanında bireysel hareket üzerine farklı bir bakış sunuyor. Türkiye’den ve dünyadan festivale katılan 21 sanatçı iki gün boyunca ‘Düşünen Beden’ teması üzerinden dans performansları sergileyecek. Bilet fiyatı 200 (tek gün) ve (kombine) 350 (kombine) lira.

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*SERGİ



-Beyoğlu, Gümüşsuyu’ndaki Brieflyart Galeri ‘Duydun mu?’ isimli karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Medya ve popüler kültürden esinlenen sanatçıların eserlerinden oluşan sergi, tüketim toplumu ve sanat arasındaki karmaşık ilişkiyi yeni bir perspektiften seyirciye sunmayı hedefliyor. Aslı Bora küratörlüğünde gerçekleşen sergide Ercan Filiz, Buket Ada Kılıç, Burcu Filiz, Esra Meral, Halil Eren, Mihriban Mirap, Özge Günaydın, Pınar Bora’nın eserleri sanatseverlerle buluşuyor. 20 Eylül’e kadar görülebilir.

-Beyoğlu, İstiklal Caddesi’ndeki Meşher’de ‘Göz Alabildiğine İstanbul’ sergisi sürüyor. Ömer Koç, Koleksiyonu’ndaki eserlerden oluşan sergi, İstanbul’un Osmanlı payitahtı olduğu 15’inci yüzyıldan 20’nci yüzyılın ilk çeyreğine uzanan zaman diliminde izleyiciyi bir uçtan bir uca İstanbul silüetine bakmaya davet ediyor. Sergide İstanbul manzaralarını gösteren tabloların yanı sıra gravürler, nadir kitaplar, albümler, panoramik fotoğraflar gibi 100'ün üzerinde eser var. 29 Eylül’e kadar ziyaret edilebilir.

-Elgiz Müzesi heykel sanatında üretim yapan sanatçıları desteklemeye devam ediyor. 16’ncı kez gerçekleşen Teras Heykel Sergisi ‘Bir Düşün İzinde’ müzenin 1.500 m2 açık alanında 40 genç sanatçının farklı anlatım diline sahip heykellerini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi 2 Kasım’a kadar görülebilir.

*DJ



-Elektronik müziğin dünyaca ünlü ismi Solomun 31 Ağustos Cumartesi 18.00’de KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.750 ila 7.500 (sahne arkası) lira.

-Amerikalı DJ ve yapımcı Carl Craig 5 Eylül Perşembe The Marmara Taksim’in terasındaki Upperist’te çalacak. Bilet fiyatı 1.000 ve 1.500 (VIP) lira.

-Alman DJ ve yapımcı Boris Brejcha ‘Another Dimension Tour’ kapsamında 6 Eylül Cuma 16.00’da Bonus Parkorman’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.250 ve (sahne arkası) 5.500 lira.

-İsveçli DJ Eric Prydz 6 Eylül 20.30’da Klein Phönix’te kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 1.700 ila (sahne arkası) 7.500 lira.

-Sedef Adası ve Feyza Emir 6 Eylül 23.00’te Frankhan İstanbul’da. Bilet fiyatı 400 lira.

*TİYATRO



-Ayten’in mücadelesi

Alis Çalışkan’ın yazıp Hakan Emre Ünal’ın yönettiği ‘Herkes Kocama Benziyor’ kadına yönelik şiddeti işliyor. Pınar Güntürkün pavyonda tuvaletçi olarak çalışan iki çocuk annesi Ayten’i canlandırıyor. 2 Eylül Pazartesi 20.30’da Kadıköy’deki Moda Sahnesi Büyük Salon’da izlenebilir. Bilet fiyatı 360 ve 480 lira.

-Aşkın en tuhaf halleri

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Nezaket Erden’in üstlendiği ‘Âşık Shakespeare’ 1 Eylül Pazar 21.00’de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda. Oyun, bir tiyatro kumpanyasının Shakespeare’in eserini sahneleme sürecini, karmaşayı, kralları, kazaları ve aşkın en tuhaf hallerini anlatırken yazarın ‘Romeo ve Juliet'i yazma sürecine de tanıklık ediyor. Bilet fiyatı 795 ila 1.995 lira.

-Bir müzik dehasının gölgesinde

Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği ‘Amadeus’ta Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz’i izliyoruz. Efsanevi besteciler Mozart ve Antonio Salieri’nin arasındaki çatışmayı anlatan oyun, 6 Eylül Cuma Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşacak. Bilet fiyatı 745 ila 1.395 lira.

*ATÖLYE



-Zorlu’daki Eataly Mutfak Atölyesi 3 Eylül Salı 19.00’da ‘Ev Yapımı Lazanya Bolonez’ atölyesi düzenliyor. Gerçek İtalyan makarnasının hazırlık aşamasından şekillendirilmesine, evde lazanya bolonez hazırlamanın püf noktaları öğretilecek. Bilet fiyatı 2.300 lira.

-Kadıköy, Koşuyolu’ndaki EKS Mutfak Akademisi’nde 4 Eylül Çarşamba 15.00’te ‘Lezzetli Cheesecakeler’ atölyesi var. Usta şefler yabanmersinli no bake cheesecake ve orman meyveli bake cheesecake yapımını uygulamalı olarak anlatacak. Bilet fiyatı 1.500 lira.