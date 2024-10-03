Sonbahar bereketi

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ZAMANA DİRENİYOR

Çıtayı yüksek tuttuğu için gözler hep üzerinde. Bir de buna müziğini her daim yenileme iddiası da eklenince her yeni parçası büyük bir beklenti yaratıyor Edis’in. ‘Azar Azar’ı dinlediğinizde zamanın Edis lehine işlediğine tanık oluyorsunuz. Biz yaşlanıyoruz Edis ve müziği gençleşiyor. Emrah Karakuyu’dan Zeki Arkun’a yetenekli isimlerden oluşan bir kadroyla yaptığı şarkı tam bir hit adayı.

‘Azar Azar’ (Tekli)

Edis

DMC

BU KEZ TEK BAŞINA

Dünyaca ünlü Maneskin’in karizmatik solisti Damiano David solo projesinin ilk teklisi ‘Silverlines’ı “Dünyayı dolaşarak sesimi bulmaya çalıştım, sonunda her şeyin başladığı yere döndüm. Bugün hayatımın ilk günü” diyerek yayımladı. Duygusal parça korkuların üstesinden gelmeyi, kişinin kendisiyle savaşından galip çıkmasını anlatıyor.

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‘Silverlines’ (Tekli)

Damiano David

Sony Music Türkiye

DOĞRU SEÇİM

Alternatif müziğin yeni nesil gruplarından Kendimden Hallice yeni parçası ‘Duramam Anla Beni’de ilk kez ut kullanmış. Bu, Ozan Özalp’in kendine has melankolik vokaline çok da uyan bir seçim olmuş. Soft rock, slow pop türündeki şarkının söz ve bestesi Ozan Özalp’e, düzenlemeyse Cem Coşkun’a ait.

‘Duramam Anla Beni’ (Tekli)

Kendimden Hallice

Warner Music Türkiye

GÜCÜ MÜZİĞİ

Yeni şarkısında ‘Gücüm yok’ dese de hem vokali hem de sound’uyla kendini ispatlamış bir isim Melis Karaduman. Rock ve pop türlerini harmanladığı şarkılarına bir yenisi eklerken alternatif sahnenin güçlü bir oyuncusu olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

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‘Gücüm Yok’ (Tekli)

Melis Karaduman

Universal Music Türkiye

AYRILIĞA DAİR

Gökhan Türkmen, söz ve müziği Aytaç Özgümüş’e ait bir şarkıyla karşımızda. Funk gitar ritimleriyle dikkat çeken ‘Sensiz Daha Güzel’ ayrılık sonrası yaşanan sıkıntılı süreci pozitif bir dille anlatıyor.

‘Sensiz Daha Güzel’ (Tekli)

Gökhan Türkmen

GTR Müzik