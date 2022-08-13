Sokakları fotoğraf çeke çeke keşfediyoruz

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Fotoğrafçılık adeta altın çağını yaşıyor. Fotoğraf makinelerindeki teknolojik gelişmelerin yanı sıra akıllı telefonlardaki görüntü kalitesi artan mercekler sayesinde artık pek çok kişi için fotoğraf çekmek anı yakalamanın ötesinde bir tutkuya dönüştü.

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Bu tutkuyu profesyonelliğe taşımak isteyenlerin sayısı hiç de az değil. Bu yüzden pek çok yerde fotoğraf kursları, seminerler düzenleniyor. Fotoğraf gezilerine talep günden güne artıyor. Biz de 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü yaklaşırken uzmanlarla konuştuk. Hangi gezilere katılıp şehri nasıl fotoğraflayacağımıza ilişkin tüyolar aldık. Onlardan fotoğraf çekmenin inceliklerini öğrendik...

‘Profesyonel rehberler eşlik ediyor’

Seda Şengök-İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) Yönetim Kurulu Başkanı



İFOD turları maksimum 30-35 kişiyle yapılıyor. Cep telefonuyla da turlara katılmak mümkün.



“Fotoğraf turlarını çoğunlukla İzmir ve çevresinde bulunan kültürel ve tarihi bölgelere gerçekleştiriyoruz. Başta İzmir Agorası, Efes Antik Kenti, Pergamon Antik Kenti, Bergama, Afrodisias Antik Kenti, Sart Harabeleri olmak üzere birçok tarihi bölge fotoğraflanıyor. Camiler, kiliseler, havra ve sinagoglara da kültür ve fotoğraf turları düzenliyoruz.

Profesyonel rehberler eşliğindeki İFOD fotoğraf turlarını maksimum 30-35 kişiyle gerçekleştiriyoruz. Katılımcılar üyelerimizden oluşuyor. Akıllı telefonla da katılım mümkün.

Eylül sonunda Muğla’nın Marmaris ilçesine bir fotoğraf turu gerçekleştireceğiz. Bu ziyaretimizde Marmaris’te bulunan Fotoğraf Derneği’ne konuk olarak ev sahibi derneğin sergi salonunda üyelerimizin fotoğraflarının yer aldığı özel bir projenin sergi açılışını da yapacağız.”

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‘Yurtiçi ve yurtdışı turlarımız var’

Dayk Danzig-İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri

Derneği (İFSAK) Yönetim Kurulu Başkanı



İFSAK’ın tarihi semtlere yönelik gezilerine ilgi büyük.



“İFSAK, üyelerinin fotoğraf üretmesini desteklemek amacıyla fotoğraf gezileri düzenliyor. Yurtiçi ve yurtdışına düzenlenen bu gezilerde üretilen fotoğraflarla hazırlanan sergiler İFSAK salonlarında gösteriliyor. Ayrıca temel fotoğraf semineri ve ileri düzey atölyeler kapsamında Sultanahmet, Balat, Eminönü, Karaköy gibi İstanbul’daki tarihi semtlere geziler gerçekleştiriliyor.”

Yedikule, Galata, Çengelköy, Balat...

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40 Haramiler Fotoğraf Kulübü-Muammer Yanmaz





“Sokak fotoğrafı atölye çalışmaları yapıyorum. ‘Muammer Yanmaz ile Ayda bir Fotoğraf Sokakları’ adı altında... Yedikule, Galata, Eminönü, Balat, Çengelköy ve Yeldeğirmeni gibi İstanbul’un fotografik semtlerinde çalışıyoruz. Bu turlara katılım maksimum 20 kişi olabiliyor. Herkese açık, katılımcıların fotoğrafı sevmesi ve çekmesi yeterli. Ekipman şartım yok. 3 saat sürüyor ve ücreti 300 lira. Atölye sonrası belirlenen günde çevrimiçi olarak çekilen fotoğrafların değerlendirilmesi de ücrete dahil. Eylülde Yedikule, ekimde Beyazıt ve hanlar, kasımdaysa Fatih-Kadırga bölgesine turlarımız olacak.”

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‘Her ışığın kendine göre tadı oluyor’

Muammer Yanmaz-Fotoğrafçı ve eğitmen

*Sokak fotoğrafçılığında doğru yerde doğru anda deklanşöre basmak gerekiyor.

*Arka plan fotoğrafa değer katar. Bazen iyi bir arka plan görür, önünde doğru kahramanın gelmesini bekleriz.

*Fotoğrafçılarla veya fotoğrafı sevenlerle fotoğraf çekmeye çıkın. Aksi takdirde çabuk sıkılabilirsiniz.

*İnsanlara saygılı olun. Özel alanlarında zaten yasal olarak fotoğraf çekemeyiz. Eğer istemiyorlarsa da çekmeyin veya çektiyseniz fotoğrafı silin.

*Her ışığın kendine göre bir tadı oluyor. Ama sabah erken ve akşam mavi saatlerde ışık yumuşayıp yatay hale geldiğinden avantaj sağlar. Işık ve gölge oyunları da zenginlik kazanır.

*“En iyi makine yanımdaki makinedir” sözünden yola çıkarsak cep telefonları sokak fotoğrafçılığının olmazsa olmazı haline geldi. Fotoğraf çekme motivasyonu olaraksa klasik makinelerin hâlâ çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum.

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Favori fotoğraf rotaları:

Mardin sokakları ve Dara Antik Kenti,

Safranbolu konakları, Kemaliye, Kayseri,

Kapadokya, Nemrut, Van, Mersin, Siirt, Artvin, Bursa ve Gölyazı. Gündoğumunda Ortaköy Meydanı ve Galata Köprüsü, günbatımındaysa Salacak’tan Kız Kulesi, Ayasofya, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Yerebatan Müzesi gibi ikonik mekânlar. Eski İstanbul hep fotojenik; Galata, Eminönü, Balat, Beyazıt, Kapalıçarşı ve hanlar bölgesi.

‘Ekipman şartımız yok’

Settar Bostanoğlu-Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) Gezi Birimi Sorumlusu



AFSAD turlarında ücret gezinin günübirlik ya da konaklamalı olmasına göre değişiyor.



“AFSAD olarak üyelerimiz ve eğitim seminerlerimize katılan öğrencilerimiz için ayda bir ya da öğrencilerin taleplerine bağlı olarak daha sık fotoğraf gezileri düzenliyoruz. Mevsim özelliklerine göre değişmekle beraber daha çok doğal güzellikleri öne çıkan ve kültürel yönden zengin bölgelere gidiyoruz. Geziler en az 15 kişiyle rehberli olarak gerçekleşiyor. Katılım için fotoğraf makinesi ve ekipman şartımız yok. Katılımcılar gidilecek bölgeye uygun olan ekipmanı yanlarında getiriyor. Ücretler gezinin günübirlik ya da konaklamalı olmasına ve gidilecek yerin uzaklığına göre değişiyor. Eylülden itibaren Sivrihisar-Polatlı günübirlik, Ödemiş-Birgi konaklamalı ve talebe göre farklı rotalarda geziler planlamaktayız.”

Cep telefonuna özel atölye



Fotoğrafçı Engin Güneysu önce teorik bilgi veriyor, sonra atölyesine katılanlarla fotoğraf turuna çıkıyor.



iPhone Photography Awards 2016 Onur Ödülü ve Hipstography Hikâye Anlatıcılığı dalında dünya birinciliği olan Engin Güneysu, İstanbul’da iPhone fotoğrafçılığı atölyesi veTarihi Yarımada gezisi düzenliyor. Cihangir’de Fotoğrafevi’ndeki atölye bir gün sürüyor. Katılımcılara teorik bilgiler aktarılıp sonrasında gezi rotası takip ediliyor. Rota kapsamında

Karaköy vapur iskelesi, Eminönü, Küçükpazar, Süleymaniye, Kapalıçarşı, Beyazıt, Çemberlitaş, Kadırga, Sultanahmet, Gülhane Parkı ve Sirkeci Garı geziliyor. İletişim için:

enginguneysu@gmail.com

‘İnsanlarla iletişim kurmaktan çekinmeyin’

Mustafa Seven-Fotoğrafçı

*Kameranıza hâkimiyetinizi geliştirin. Reflekslerini öğrenin.

*Size yük olacak eşyaları dışarı çıkarken evde bırakın. Rahat bir ayakkabı giyin. Yanınıza fazla ekipman almayın. Tek bir makine,

tek bir objektif, iki-üç fotoğraf kartı, bir yedek pil yeter.

*Sizi görünür kılacak büyük lenslerden ve büyük kameralardan uzak durun.

*Sokağa her çıktığınızda kendinize farklı temalar belirleyin. Bunlar görme biçiminizi farklılaştırır.

*Korkularınızı yenin ve insanlarla iletişim kurmaktan çekinmeyin.

*Çekim yaptığınız bölgeyle ilgili detaylı notlar alın. Bu notlar ışık, mimari ayrıntılar, insanların isimleri, her şey hakkında olabilir.

*Kameranızdan asla fotoğraf silmeyin. Fotoğraf makinesi üzerindeki ekranlar çok küçük olduğu için çok önemli detayları kaçırabilirsiniz.

*Rotanızı yürüyerek tamamlayın. Eğer gerekiyorsa toplu taşıma araçlarını tercih edin. İnsanlarla iç içe olabileceğiniz bütün fırsatları değerlendirin.

*Özellikle değişken ışık şartları olan bir bölgede çalışıyorsanız kameranızın otomatik pozlama ayarlarını tercih edebilirsiniz. Ya da mevsimlere göre ortalama bir diyafram aralığı belirleyip diyafram öncelikli bir modda çalışabilirsiniz.

Favori fotoğraf rotaları: Kış aylarında Doğu Anadolu Bölgesi, Kapadokya, Kayseri’deki Sultan Sazlığı, İstanbul’da Tarihi Yarımada. Günbatımı zamanıysa Kadıköy Rıhtım, Gaziantep çarşıları ve Mardin sokakları.