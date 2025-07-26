Sokaklarda pijama partisi baÅŸladÄ±

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Siz de sokaklarda pijama takÄ±mÄ±nÄ± andÄ±ran kÄ±yafetlere, farklÄ± renklerde Ã§izgili ya da ekose poplin takÄ±mlara ve hatta boxerâ€™Ä± andÄ±ran ÅŸortlara sÄ±kÃ§a rastlamaya baÅŸladÄ±nÄ±z mÄ±? CevabÄ±nÄ±z, bÃ¼yÃ¼k ihtimalle, evet. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu stiller, yazÄ±n gardÄ±roplarÄ±n en Ã§ok aranan parÃ§alarÄ± haline geldi. Hatta topuklu sandaletler, clutch Ã§antalar ve bolca takÄ±yla akÅŸam gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlerinde ya da ÅŸÄ±k davetlerde de karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yorlar. Yani uyku kÄ±yafetleri yatakta kalmÄ±yor, sokaÄŸÄ±n en dikkat Ã§ekici tarzlarÄ±ndan birine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor.

Bu trendin asÄ±l cazibesi, giyenin Ã¼zerinde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± duyguda saklÄ±: Hem rahatsÄ±n hem de stil sahibisin. Sokakta pijamayla dolaÅŸmanÄ±n Ã§ekiciliÄŸi bir kenara; bu akÄ±m kurallarÄ±n esnediÄŸi, giymekten keyif aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir moda dili yaratÄ±yor. 2025 yazÄ± iÃ§in alÄ±ÅŸveriÅŸ yaparken listenize mutlaka bÃ¶yle bir gÃ¶mlek-ÅŸort takÄ±mÄ± eklemenizi Ã¶neririm. ArtÄ±k pijamamsÄ± kÄ±yafetlerle sokakta gezmek hiÃ§ absÃ¼rt deÄŸil; tam tersine, rahatlÄ±ÄŸÄ± ÅŸÄ±klÄ±kla harmanladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n bir gÃ¶stergesi.

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NASIL GÄ°YMELÄ°?

â—Š AyakkabÄ± seÃ§imi: MaskÃ¼len bir boxerâ€™Ä± minimal bir loaferâ€™la veya babetle tamamlamak ya da pijama pantolonunun altÄ±na ince bantlÄ±, topuklu sandalet giymek gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ bir anda yÃ¼kseltir.

â—Š Aksesuar dokunuÅŸu: AltÄ±n tonlardaki gÃ¶steriÅŸli kolye ya da kÃ¼peler, hatta bir de halhal... Ä°ncili takÄ±lar da ÅŸÄ±k durur. Minik bir Ã§antaysa â€˜Bu aslÄ±nda pijama deÄŸil, gÃ¼nÃ¼n en ÅŸÄ±k kombiniâ€™ mesajÄ±nÄ± netleÅŸtirir.

â—Š SaÃ§ ve makyaj: TarzÄ±nÄ±z Ã¶zenli ama clean girl (temiz kÄ±z) havasÄ±nda olsun. Ne abartÄ± ne de â€˜Yeni uyandÄ±mâ€™ modu... Tam kararÄ±nda bir Ã¶zen yeter.

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ÃœNLÃœLERE DE BAKALIM





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â—Š Emily Ratajkowski: New Yorkâ€™ta beyaz boxer ÅŸortunu sade bir tiÅŸÃ¶rt ve sezonun trendi Puma Speedcat sneakerâ€™larÄ±yla tamamladÄ±. Åžapka ve gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼yle gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ne â€˜coolâ€™ bir hava kattÄ±.

â—Š Rita Ora: Poplin pijama ÅŸortlarÄ±nÄ± favorisi ilan etti. Bazen bikiniyle plajda, bazen takÄ±m halinde gÃ¶steriÅŸli takÄ±larla gÃ¼ndelik stilinde kullanarak bu rahat ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± sahiplendi.

â—Š Lorde: Kahverengi desenli boxer ÅŸortunu sade bej tiÅŸÃ¶rt ve sivri uÃ§lu siyah stilettolarla eÅŸleÅŸtirdi. Kahverengi, dikdÃ¶rtgen gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼kleri ve daÄŸÄ±nÄ±k saÃ§larÄ±yla pijama havasÄ±nÄ± ÅŸehir stiline taÅŸÄ±dÄ±.

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Pijama trendinin asÄ±l cazibesi, giyenin Ã¼zerinde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± duyguda saklÄ±: Hem rahatsÄ±n hem de stil sahibisin. Kurallar esniyor, giymekten keyif aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir moda dili ortaya Ã§Ä±kÄ±yor.

HER TARZA UYGUN





Beyaz bir bluz ve minik topuklu sandaletle tamamlayÄ±n.ÂH&M, 880 lira





ÅžÄ±k gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlere eÅŸlik edebilecek bir pijama stilli pantolon. Mango, 1.200 lira





PijamayÄ± andÄ±ran takÄ±mlar plajda da seviliyor.ÂZara gÃ¶mlek, 1.490 lira





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Hem gÃ¼ndÃ¼z hem gece kullanÄ±labilir.ÂKoton, 750 lira





Loaferâ€™lar ve shopper Ã§antalarla ÅŸehirli stilinize gÃ¼zel uyum saÄŸlar.ÂGAP gÃ¶mlek, 1.300 liraÂ

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KISA KISA

Fendi iddialÄ± adÄ±mlar atÄ±yor





â—Š Romaâ€™nÄ±n taÅŸ sokaklarÄ±: GeÃ§en yÄ±l ilk kez parfÃ¼m koleksiyonu Ã§Ä±karan Fendi bu yÄ±l da yeni bir koleksiyonla karÅŸÄ±mÄ±zda. Fendi ailesinden ve Romaâ€™nÄ±n taÅŸ sokaklarÄ±ndan esinlenen koleksiyonda Silvia Venturini Fendiâ€™nin â€˜Neden olmasÄ±nâ€™ mottosunu taÅŸÄ±yan PerchÃ© No, Delfina Delettrez Fendiâ€™nin de ikizlerine adadÄ±ÄŸÄ± La Baguetteâ€™i gÃ¶rÃ¼yoruz. AyrÄ±ca Romaâ€™daki Trevi Ã‡eÅŸmesiâ€™nin bÃ¼yÃ¼sÃ¼nÃ¼ ÅŸiÅŸeye hapseden Eaux dâ€™Artifice de oldukÃ§a iddialÄ±. Hepsi Fendi maÄŸazalarÄ±nda ve fendi.comâ€™da.

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â—Š ArÅŸivden bir efsane: Fendiâ€™nin bir de Spy Bagâ€™i var. 2000â€™lerin baÅŸÄ±nda itâ€‘bagâ€™e dÃ¶nÃ¼ÅŸen bu Ã§anta, kavisli saplarÄ± ve gizli fermuar detaylarÄ±yla hatÄ±rlanabilir. Åžimdi de gÃ¼ncellenmiÅŸ deri iÅŸÃ§iliÄŸi ve yeni renkleriyle bugÃ¼nÃ¼n ÅŸehir stiline uyumlu bir parÃ§a olarak geri dÃ¶nÃ¼yor. Fendiâ€™nin 2025â€™e iddialÄ± bir moda dokunuÅŸu bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n.