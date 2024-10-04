Sokaklarda festival havası

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Bir anda 2014’te atağa geçen festival görünümleri bohem tarzın 70’li yıllardan sonra belki de en popüler olduğu zamanlardı. Hatta Coachella Festival görünümleriyle özdeşleşen bu tarz, Pinterest’te en çok aranılan stiller arasındaydı. Geçen 10 yılda bohem stiller daha yumuşadı. Kostümü andırmaktan çok gündelik hayatta kullanılabilir hale geldi. Özellikle tığ işi kumaşlar, danteller, uzun elbise ve etekler ön plana çıkarken yeleklere ve etek uçlarına eklenmiş püsküller bu tarzı uygulanabilir kılıyor. ‘Sonbahar aylarında tığ işi ve tül elbiseleri nasıl giyeceğiz ki’ gibi bir soru aklınıza geldiyse uzun çizmeler, süet ve deri ceketlerle çok uyumlu olacağını söyleyelim.

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Dantel ve tülün süslediği tasarımlar festival stilinin olmazsa olmazları (sağda)Püsküllerle zenginleştirilen tasarımları bu sezon sık göreceğiz. (solda)

Sofistike bir tavır

Chloé Sonbahar/Kış 2024 Koleksiyonu’yla bohem rüzgarını en iyi yansıtan markalardan biri olarak öne çıkıyor. Markanın podyumunda sergilenen retro ilhamlı tasarımlar; püskül detayları, tığ işi örgüler ve akışkan kumaşlarla birleşerek bohem şıklığın modern yorumunu ortaya koyuyor. Rahatlığı ve lüksü bir araya getiren, sofistike bir tavır sergilemeye yardımcı olan parçalarla bohem ruhunu günümüze taşıyor. Burberry, Etro ve Isabel Marant da sezonda bohem estetiği benimseyen önemli markalar arasında. Özellikle Etro’nun desenleri, Burberry’nin katmanlı stilleri ve Isabel Marant’ın hayvan desenleriyle birleşen tasarımları dikkat çekiyor.

Bu tarz için akla ilk gelen ünlü isimler oyuncu Sienna Miller, model Kate Moss ve şarkıcı Florence Welch. Miller ve Moss’un uzun elbiseleri, ‘denim on denim’ görünümler ve botlar, Welch’in ise sahne giysileri dantelli elbiseler, fırfırlar ve tüllerle oluşturduğu bohem görünümler bu tarz için ilham veriyor.

Nasıl giyelim?

Bu sezon özgür ruhlu ve 70’lerden ilham alan bohem stillere daha sofistike bir şekilde yaklaşalım. Bluzlar ve elbiselerde şal desenlerinden uzaklaşalım; toprak tonlarındaki renk paletine ve dantellere, tül ve şifon kumaşlara, fırfır gibi detaylara odaklanalım. Aksesuarlar da bu görünümü tamamlamak için çok önemli. Büyük kemik güneş gözlükleri, uzun kolyeler, altın zincir kemerler, salaş süet çantalar, tahta topuklu diz üstü çizmeler ya da kovboy botlar bohem dokunuş için gerekli. Dantel ya da fırfırlı bohem bluzlar bu stili uygulamak için en rahat parçalardan. Onları yüksek belli ve İspanyol paçalı denim pantolonlarla bir araya getirmemiz yeterli. Dış giyime gelince... Bohem tarza en çok yakışacak dış giyim parçaları ekose desenleri, pelerinler ve suni kürklü yelek ve ceketler. Hâki, bej, lacivert, siyah ve kahve tonları da ön planda olacak.

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Valentino’da yeni dönem

Gucci’den Valentino’ya transfer olan kreatif direktör Alessandro Michele, Paris’te gerçekleştirdiği İlkbahar/Yaz 2025 defilesiyle podyumlara görkemli bir şekilde döndü. Defilenin ön sırasında Harry Styles, Elton John ve Jared Leto gibi isimler vardı. Michele 1960’lar, 70’ler ve 80’lerden gelen Valentino’nun arşivlerini yeniden canlandırdı ve onları modern bir dokunuşla şekillendirdi. Koleksiyona kraliyet havası veren fırfırlı elbiseler, dekoratif papyonlar, tüylü şapkalar bir yana, Michele Gucci’ye de yansıttığı eklektik ve biraz da karmaşık estetikten de vazgeçememiş. Ancak canlı renkler ve desenlerin cesur kombinasyonlarıyla düzen ve kaos arasında ustaca bir denge kurulmuş. Bu koleksiyon yepyeni bir Valentino dünyası yarattı. Bakalım bundan sonraki koleksiyonlarda marka DNA’sında ne gibi farklılıklar göreceğiz...

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HER TARZA UYGUN



Kesimi ve işleme detayları bohem ruhu yansıtıyor.

Koton, 1.299,99 lira

Kovboy botların modası geçmiyor.

Maje Paris, 22.385 lira

Ruhu yakalamak için dantel bluzlar en ideal parçalardan.

Mango, 1.799,99 lira

Aksesuarlarda püsküller ve süet dokular var.

NetWork, 12.999 lira

Çizmeler ya da kovboy botlarıyla tamamlayın.

Zara, 1.390 lira