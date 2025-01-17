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Sokak sanatını galeri estetiğiyle buluşturuyor

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#Uygar TAYLAN#Gökhan Tüfekçi#Sokak Sanatı
Sokak sanatını galeri estetiğiyle buluşturuyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 07:00

Gökhan Tüfekçi’nin ‘Şeytanımız Bol Olsun’ sergisi MeshRu’da kapılarını açtı. Popüler ve arabesk kültürü minyatür sanatıyla bir araya getiren sergi, çarpıcı bir deneyim sunuyor.

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Kentleri açık hava müzesine dönüştüren sokak sanatçıları artık sanat galerilerinin de gözdesi. Banksy, Shepard Fairey (Obey) ve JR’ı bu isimler arasında sayabiliriz. Onların eserleri sokak sanatının galerilerdeki yükselişini simgeliyor. Berlin’deki Urban Nation ve New York’taki MoMA PS1 gibi prestijli galeriler, sanatın bu türüne ev sahipliği yapıyor. Bizdeki galeri ve sanat fuarlarının markaja aldığı isimlerden biriyse Gökhan Tüfekçi. MeshRu, sanatseverleri Tüfekçi’nin Galeri Siyah-Beyaz işbirliğiyle hayata geçirdiği ‘Şeytanımız Bol Olsun’ sergisiyle buluşturuyor.

Ankara sokaklarında ‘Monami’ isimli imza çalışmasıyla tanınan Tüfekçi, 2017’den bu yana Galeri Siyah-Beyaz çatısı altında çalışmalar üretiyor; çizgisine İstanbullular da aşina. Beşiktaş, Şair Nedim Sokak 48 numaralı binadaki devasa muraline; Galatasaray’daki Popstel’in dış mekân duvarlarına ve Balat, Ayan Caddesi’ndeki çizimlerine bir bakan bir daha bakıyor.

Sokak sanatını galeri estetiğiyle buluşturuyor

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Tüfekçi yeni sergisini şu sözlerle anlatıyor: “İkonik karakterleri, masalları ve pop imgelerini orijinal hikâyelerinden koparıp kendi fantezi dünyamla örtüşecek şekilde, ironiler üzerinden yorumluyorum. ‘Küçük Prens’ kitabındaki malum soru: ‘Koyun gülü yedi mi?’, Bakire Meryem’in kucağında bebekken çarmıha gerilmiş İsa, genelev patroniçesi Matild Manukyan ve kızları, bir dönem resim dersinde Monami pastel boyayla zengin-fakir ayrımını öğrenmemiz gibi konuları barındıran hikâyelerimi MeshRu’da ziyaret edebilirsiniz.”

Sokak sanatını galeri estetiğiyle buluşturan ‘Şeytanımız Bol Olsun’ sergisi 16 Mart’a kadar Beyoğlu, Meşrutiyet Caddesi 99 numaradaki galeri MeshRu’da olacak.

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#Uygar TAYLAN#Gökhan Tüfekçi#Sokak Sanatı

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