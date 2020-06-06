Sokağa çıkmadan önce uyması gereken kuralları anlatın

Özel okulöncesi eğitim kurumları 2.5 ayın ardından yeniden açıldı ama çocukların sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bununla birlikte izin süreleri uzadı. Artık hem çarşamba hem de cuma günleri dışarı çıkabiliyorlar. Kısıtlamalar sürerken oğlumla mahallede köpeğimizi gezdirmek ya da yürüyüş yapmak ona yetiyordu. 1 Haziran’da çocuk kitapçıları, oyuncakçılar, mağazalar ve restoranlar da açıldı. Buralara gitmek isterlerse hangi önlemleri almalıyız? Kalabalıkta sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini onlara nasıl anlatacağız?

KURALLARIN SONSUZA DEK SÜRMEYECEĞİNİ ANLATIN

Psikolog Burcu Taş



Sürekli “Ellerini ağzına götürme”, “Dokunma” demek yerine zararlı virüslerin ağız, burun ve gözleri çok sevdiğini ve ellerimizi gözümüzden, ağzımızdan, burnumuzdan uzak tutarak kendimizi koruyabileceğimizi anlatabiliriz. Bu kuralların sonsuza kadar sürmeyeceğini ve herkesin bunlara uyması gerektiğini belirtmek de çocukların gerginliğinin azalmasına katkı sağlar. Ellerini meşgul edecek görevler; poşet taşıma, kardeşinin pusetini itme, şemsiye tutma gibi sorumluluklar verebilirsiniz.

SEÇİMİ ONA BIRAKIN

Sokakta kaç saat kalınacağını baştan söyleyip gidebileceğiniz yeri seçmesini isteyebilirsiniz. Nasıl davranması gerektiğiyle ilgili konuşurken yapmaması gereken davranışları değil; ondan istenen, yapabileceği davranışları dile getirmeye özen gösterin.

Alışveriş merkezleri, kalabalık oyun parkları yerine doğayla iç içe olabilecekleri yerlere gidin. Özgürce enerjilerini atabilecekleri orman, milli park, deniz veya göl kenarları tercih edilebilir. Kütüphane, kitapçı, oyuncakçı gibi mekânlara gitmek isterse henüz kalabalıklaşmadan gitmeye gayret edin.

EGZERSİZLER DENEYİN

Bazı çocuklar, tekrar çalışmaya başlayan anne-babalarının evden çıktıklarında hastalanabileceğini hatta ölebileceğini düşünerek kaygı ve endişe duyabilir. Gerekli sağlık önlemlerini aldığınızı anlatın. Uzmanların önerdiği, çocuğun yaşına uygun kaygı azaltıcı nefes ve gevşeme egzersizleri de denenebilir. Çocukların kaygı ve korkuları günlük yaşamlarını sekteye uğratacak bir seviyeye geldiyse vakit kaybetmeden bir uzmandan destek alın.

SİZİ GÖZLEMLEYECEK, SİZDEN ETKİLENECEKLER

Uzman psikolog Ayşegül Soysal Taşçı

Almamız gereken tedbirleri onlara anlatmanız önemli. Gerekmedikçe bir yerlere dokunmamasını, sık sık ellerini yıkamasını, çok kalabalık yerlere gitmeyeceğinizi, diğer çocuklar ve yetişkinlerle sosyal mesafenizi korumaya devam edeceğinizi söyleyebilirsiniz. Çocuğunuzun sizin davranışlarınızı gözlemleyeceğini ve sizden etkileneceğini unutmayın.

Bazı aileler dışarıda dondurma ya da restoranda yemek yerken biz restorana gitmek istemiyorsak çocuğun kafası karışabilir. Böyle bir durumda çocuğun duygularını anlayıp ona alternatif sunabiliriz.

GÜVEN İLİŞKİSİNE DİKKAT!

Çalışmaya başlayacaksanız birkaç gün önce çocuğunuzu süreçten haberdar edin ve kendisinin evde kalacağı bilgisini paylaşın. Gizlice evden çıkmak, onu kandırmak güven ilişkisini zedeler.