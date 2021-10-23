Soğuktan korunurken tarzınız konuşsun

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Kış giyim parçaları, giyim tarzımızı oluşturmada en büyük destekçimiz. Denim pantolon ve düz bir tişörtle yarattığımız sade tarzı, çiçek desenli bir mont ya da kemerli bir trençkotla bambaşka bir havaya sokabiliriz. Ancak dış giyim ürünlerini alırken dikkatli seçim yapmak önemli. Hem uzun yıllar gardırobunuzda kalacağına inandığınız hem de sezon trendlerine hitap eden modelleri tercih edebilirsiniz. Bu hafta hazırladığımız önerilerle dış giyim alışverişi sırasında işinizi kolaylaştırmak istedik.

RENKLİ KAPİTONE MONTLAR

Baklava desenini anımsatan kapitoneden ince montlar bu sezon hiç olmadığı kadar popüler. Üstelik farklı markalarda, çeşitli renk ve tasarımlarını rahatlıkla bulabilirsiniz. Özellikle gündelik ve sportif eşleştirmelere çok uygun ama ters köşe bir etki yaratmak için şık bir elbisenin üzerine de giyebilirsiniz.

ARMALI ‘BOMBER’LAR

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Sonbahar 2021 sezonunun en çok ilgi gören dış giyim ürünlerinden biri de kuşkusuz kolejli stiline gönderme yapan ‘bomber’ ceketler. Üniversite mezuniyetinizin üzerinden kaç yıl geçtiği önemli değil, zira bu ceketler her yaştan kadının gardırobuna girmeye kararlı. Özellikle, Harvard, Yale, Cambridge gibi dünyanın en başarılı okullarının armalarının kullanıldığı modelleri gündelik stillere uyarlamak oldukça yaygın.

İDDİALI PARDÖSÜLER

Genellikle diz altına kadar uzanan ve birçok farklı modeli olan pardösüler geçiş mevsimlerinin kurtarıcı parçası olarak görülür. Bu

sezon metalik ve parlak renkli olanları, tarzıyla dikkat çekmeyi sevenlerin gardıroplarına girmeye hazır.

BOL VE HAVALI BLAZER’LAR

Üstümüze birkaç beden büyükmüş gibi duran blazer ceketler, son birkaç yıldır sonbaharın en sevilen dış giyim parçalarından biri olmayı sürdürüyor. Sweatshirt’lerin üzerine giyerek sportif bir stil yaratabilirsiniz. Ya da şık bluzlar veya elbiselerle eşleştirerek davetlerde stilinizle dikkat çekebilirsiniz.

İster kapitone bir mont, ister kemerli bir trençkot ya da bir yağmurluk... Sonbaharda favori dış giyim parçanız hangisi olursa olsun, bu sezon hepsinin desenli bir modeline rastlayabilirsiniz.

Minik çiçeklilerden yamalılara, saykedelik sanattan ilham alanlardan üzerinde hayvan figürü bulunan daha klasik seçimlere kadar hoşunuza gidebilecek birçok alternatif var.

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HER TARZA UYGUN BİR SEÇENEK VAR

KISA KISA

17 yıl sonra geri döndü

Adidas’ın “İmkânsız diye bir şey yoktur” diye Türkçeye çevirebileceğimiz ‘Impossible is nothing’ sloganlı kampanyası 17 yıl aradan sonra, milli sporcularımızın sözcülüğünde geri döndü. Geçen hafta düzenlenen basın davetinde konuşan sporcular Eda Erdem, Meliha İsmailoğlu, Cansu Özbay ve Sevgi Çınar kendi olanaklarını yaratma yolunda ilham veren hikâyelerini anlattılar. Özellikle genç kızlara ve çocuklara hayal kurmayı bırakmamalarını öğütlediler.

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Adidas bu kampanyayla sporun gücü sayesinde yapılabileceklerin sınırsız olduğunun mesajını yaymayı amaçlıyor.

Dünya çapında James Harden, Leo Messi, David Beckham gibi isimlerin yüzü olduğu kampanyanın Türkiye ayağındaysa Eda Erdem, Meryem Boz, Ayşe Begüm Onbaşı, Sümeyye Boyacı’nın da aralarında olduğu farklı dallardan 15 başarılı sporcu var.

Adidas’ın basın davetinde sporcular ilham veren hikâyelerini anlattı.