Soğuk havalara meydan okuyan giyim rehberi

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Yılın en sert soğuklarını yaşıyoruz. Hepimizin önceliği üşümemek. Ancak soğuk havalarda şıklığımızdan vazgeçmek zorunda değiliz elbette. Hem sıcak kalmak hem de stil sahibi görünmek için önerilerimiz var.



Dış giyim: Daha önceki bir yazımda bahsettiğim gibi bu kış yapay kürkler hiç olmadığı kadar popüler. Üstelik bu parçalar sadece stil sahibi bir görünüm sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sıcacık tutuyorlar. Özellikle yere kadar uzanan gösterişli bir yapay kürkle kış stilinizi bambaşka bir seviyeye taşıyabilirsiniz. Ya da içi koyun postunu andıran ‘shearling’ modelleri de tercih edebilirsiniz.

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Uzun ya da oversize (büyük boy) kaşe kabanlar sezonun favorilerinden. Dış giyim parçalarını seçerken sadece görünüme odaklanmayın, kumaş içeriklerine de mutlaka dikkat edin. Yün oranı yüksek olanları tercih etmeye özen gösterin ve mümkün olduğunca tamamen polyesterden üretilmiş parçalardan kaçının. Eğer bütçe dostu, kaliteli bir kaşe kaban bulmakta zorlanıyorsanız, vintage mağazalara göz atabilirsiniz. Uygun fiyatlı ve kaliteli bir palto için çevrimiçi ikinci el platformlarına, Dolap ve 5fil gibi uygulamalara göz atabilir, denemek ve bire bir görmek isterseniz Mels Mels Mels,

Fey İstanbul ve Vintage by Nzn gibi ikinci el ve vintage butiklerini ziyaret edebilirsiniz. Böylece sürdürülebilir modaya da katkı sağlarsınız.

Bu kış özellikle The North Face gibi markaların gençler arasında ‘cool’ olarak adlandırılmasıyla sportif montlar şık kabul edilir hale geldi. Sadece gündelik stillerde değil, iş görünümlerinde dahi tercih edildiğine rastlıyorum ve havalı olduğunu düşünüyorum. Bu trendi denemek isterseniz, şişme montları kumaş ya da yün pantolonlarla veya şık bir etekle eşleştirerek farklı bir tarz yakalayabilirsiniz.

İç giyim: Dış giyim iyi güzel de içimize ne giyiyoruz? Eğer dışarıda uzun saatler geçireceğiniz bir gün sizi bekliyorsa, kat kat giyinme formülünden vazgeçmeyin. Bu noktada içlikler gerçekten kurtarıcı rol üstleniyor. Son yıllarda popülerleşen termal iç yüzeyli külotlu çoraplar sayesinde soğuk havalarda bile etek ve elbise giymek mümkün. Eğer kışın da eteklerden vazgeçemiyorsanız, bu çorapları mutlaka gardırobunuza ekleyin. Öte yandan, klasik termal üstleri bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Intimissimi, Dagi ve benzeri markalarda hem şık duran hem de sıcacık bir katman oluşturan kaşmir üstler bulabilirsiniz. Ben bu parçaların farklı renklerini kış boyunca neredeyse her kombinimde kullanıyorum. Size de küçük bir tüyo: Böyle kaliteli bir iç katman oluşturduğunuzda, üstüne bir gömlek, kazak veya hırka ve blazer ceket ekleyerek stil sahibi ve iş ortamına uygun bir görünüm elde edebilirsiniz. Seçtiğiniz parçaları sezonun popüler renk ve desenleriyle bir araya getirirseniz, soğuk havalarda dahi sıkıcı görünmezsiniz. Leopar, ekose desenleri ya da kırmızı, bordo, kahve, yeşil, sarı tonları gibi…

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Ayakkabı: Botlar ve çizmeler ilk tercihiniz olsun. Özellikle içi şardonlu ya da

yünlü modelleri tercih ederek sıcak ve konforlu hissedebilirsiniz. Benim favorilerim arasında UGG ve EMU modelleri var; ancak yağmurlu ve karlı havalarda çok işlevsel değiller. Daha dayanıklı bir alternatif arıyorsanız, kalın ve kaymaz tabanlı modeller tercih edebilirsiniz. Timberland botlar zamansız, cool ve şık bir seçenek olarak öne çıkıyor. Sakın bu tarz ayakkabıların sadece sportif kombinlerle iyi duracağını düşünmeyin. Blazer ceketler ve kumaş pantolonlarla bile uyum içinde görünebilirler.

Aksesuar: Bu sezon kocaman yün atkılar ön planda. Hem sıcak tutuyor hem de görünümlere sofistike bir dokunuş ekliyor. Fransız bereleri, kep şapkalar ve deri eldivenlerse soğuk havalarda hem tarzınızı tamamlayan hem de sizi sıcak tutan en şık aksesuarlar arasında.

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İzmir’de moda dolu iki gün

İzmir Fashion Film Days (İzmir Moda Filmi Günleri) 22-23 Şubat’ta İzmir’in tarihi dokusuyla öne çıkan Kemeraltı bölgesindeki Sekizde Sahne’de sanatseverlerle buluşuyor. Moda ve sinema dünyasını

bir araya getiren bu özel etkinlik yenilikçi içerikleri, ilgi çekici programıyla şehirde sanat dolu iki gün yaşatacak.

Kreatif direktörlüğünü Şükrü Özçevik’in üstlendiği film günlerinde Can Evrenol, Zion Lacroix ve Cemo Çetin’in de aralarında olduğu 13 yönetmenin moda filmleri sergilenecek. Ayrıca moda ve tekstil dünyasının sanatsal potansiyelini ortaya koyan ‘Tekstilden Sanat Eserine’ sergisi, ziyaretçilere tekstilin bir sanat formu olarak yeniden yorumlanmasını deneyimleme fırsatı sunacak.

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İzmir Fashion Film Days’te farklı konuklar ve markaların katılımıyla sürdürülebilir moda panelleri de düzenlenecek. İzmirli modaseverler katılımın ücretsiz olduğu bu etkinliği kaçırmasın.

Her tarza uygun



Sıcak tutan kaşmir üstler şık bir iç katman olacaktır.

Intimissimi, 1.990 lira

Yün içerikli blazer ceket iyi bir seçenek.

Mango, 1.599 lira

Yüksek moda markalarının ürünlerini ikinci el mağazalarında bulabilirsiniz.

5fil, 6.875 lira

Markanın montları gençler arasında çok popüler.

The North Face, 15.699 lira

İş kıyafetleriyle de bir araya getirebilirsiniz.

Timberland, 5.849 lira

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Leopar desen her mevsim popüler.

Tete Bleue, 2.995 lira