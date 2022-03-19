Soğuk günler için en iyi 10 güneş kremi

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1-Aynı zamanda kapatıcı

Bioderma Photoderm Cover Touch 50+ Faktörlü

Zararlı UV ışınlarından korumanın yanı sıra cildinizin

yağ dengesini korumayı vaat eden bu ürün için

Dr. Sezen Yazıcı Vural “Yüzde 100 mineral filtreli olma özelliğiyle hamileler de rahatlıkla kullanabilir. Renkli formülüyle hafif kapatıcı etkisi de mevcut” diyerek tavsiye ediyor. 40 ml 249.5 lira.

2-Antioksidanla koruyor

Heliocare Ultra 90 Gel

Dr. Güneş Ertürk “Her cilt tipi için uygun bir ürün. İçinde antioksidanlar var. Antioksidan içeren kremler güneşten koruyucu olarak daha etkili. En önemlisi gözenek tıkamıyor, akneli ciltler rahatlıkla kullanabilir” diyerek öneriyor. 50 ml 149 lira.

3-Hassas ciltlere göre

Darphin Intral Environmental Lightweight Shield-50 Faktörlü

İçeriğindeki buğday proteiniyle cilt üzerinde nefes alabilen

bir tabaka oluşturarak çevresel faktörlerin yıpratıcı etkilerine karşı koruma sağlayan bu ürün için Metin Uyar “Özellikle hassas ciltler için çok iyi” diyor.

30 ml 405 lira.

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4-Su ve ısıyla

etkisi artıyor

Shiseido Expert Sun Protector Cream 50 Faktörlü



Melis Ayça Değirmencioğlu bu ürünü “Yaz-kış sürmeden çıkmıyorum. İçindeki Wetforce ve HeatForce teknolojisi

sayesinde ürün su ve ısıyla temas ettikçe koruması daha da artıyor” diyerek

öneriyor. 50 ml 580 lira.

5-Yaşlanma karşıtı

La Roche-Posay Anthelios Age Correct-50 Faktörlü

Kırışıklık ve leke oluşumunu

önlerken içeriğindeki ‘hyalüronik asit’ sayesinde cildi nemlendiriyor. Ece Bayram “Hem antiaging bakım yapsın, hem iyi nemlendirsin hem de güneşten korusun istiyorsanız çok güzel bir ürün” diyor.

50 ml 297 lira.

6-Beyaz kalıntı bırakmıyor

Clinique Güneş Kremi-50 Faktörlü

Yüksek güneş koruması sunan ürün antioksidan içeriği sayesinde çevresel etkilerin neden olduğu zararlara karşı cildinizi de koruyor. Valerie Dayan yağsız formüllü bu ürünü

“Mineral filtre arayanlar için iyi bir tercih; beyaz kalıntı bırakmıyor” diyerek tavsiye ediyor. 30ml 315 lira.

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7-Makyajla kullanımı kolay

Shiseido Sports BB Cream

Wetforce/Quick Dry-50 Faktörlü

Ortaya yakın kapatıcılığı sayesinde makyaj etkisi de yaratan ürün için Rachel Araz Kiresepi “Hem plajda hem şehir hayatında favorilerim arasında. Hafif yapıda olması makyajla kullanımda kolaylık sağlıyor” diyor. 30 ml 550 lira.

8-Bronzluk da sağlıyor

NUXE Sun Yüksek Korumalı

Hafif Yapılı Krem-50 Faktörlü

“Yüz için yüksek korumalı bir güneş kremine ihtiyaç duyuyorum. Yapışkan his bırakmayan dokusuyla bu ürün favorilerimden” diyen Neslişah Şatıroğlu öneriyor. Susümbüllü formülüyle dengeli bronzlaşmaya yardımcı oluyor. 50 ml 168 lira.

9-Leke tedavisine yardımcı

Dermoskin Be Bright Pigmentyl Sun Protection-50+ Faktörlü

Dr. Sezen Yazıcı Vural “İçeriğindeki ‘traneksamik asit’, ‘niasinamid’, vitamin C ve E özellikle lekeli ciltlerde hem tedaviye yardımcı oluyor hem de güneş ışınlarının zararlı etkilerinden cildi koruyor” diyor.

2 adet 75 ml’lik paket 219.9 lira.

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10-BB krem özellikli

NIVEA SUN Yüz Koruma

BB Krem-50+ Faktörlü

Hem BB krem hem de güneş koruyucu... Bu ürün için Neslişah Şatıroğlu “Renkli ve kapatıcı özellikli bir güneş kremi sürmek istediğimde tercihim bu oluyor” diyor.

50 ml 189.95 lira.

JÜRİ

Ece Bayram / Eczacı

Dr. Güneş Ertürk / Dermatoloji uzmanı

Melis Ayça Değirmencioğlu / Dijital İçerik Üreticisi

Metin Uyar / Hürriyet Haftasonu Ekleri Köşe Yazarı

Neslişah Şatıroğlu / Hürriyet Haftasonu Ekleri Moda Köşe Yazarı

Rachel Araz Kiresepi / Dijital İçerik Üreticisi

Dr. Sezen Yazıcı Vural / Dermatoloji uzmanı

Valerie Dayan / Editör