Soğuk günler için en iyi 10 güneş kremi

1-Aynı zamanda kapatıcı
Bioderma Photoderm Cover Touch 50+ Faktörlü
Zararlı UV ışınlarından korumanın yanı sıra cildinizin
yağ dengesini korumayı vaat eden bu ürün için
Dr. Sezen Yazıcı Vural “Yüzde 100 mineral filtreli olma özelliğiyle hamileler de rahatlıkla kullanabilir. Renkli formülüyle hafif kapatıcı etkisi de mevcut” diyerek tavsiye ediyor. 40 ml 249.5 lira.
2-Antioksidanla koruyor
Heliocare Ultra 90 Gel
Dr. Güneş Ertürk “Her cilt tipi için uygun bir ürün. İçinde antioksidanlar var. Antioksidan içeren kremler güneşten koruyucu olarak daha etkili. En önemlisi gözenek tıkamıyor, akneli ciltler rahatlıkla kullanabilir” diyerek öneriyor. 50 ml 149 lira.
3-Hassas ciltlere göre
Darphin Intral Environmental Lightweight Shield-50 Faktörlü
İçeriğindeki buğday proteiniyle cilt üzerinde nefes alabilen
bir tabaka oluşturarak çevresel faktörlerin yıpratıcı etkilerine karşı koruma sağlayan bu ürün için Metin Uyar “Özellikle hassas ciltler için çok iyi” diyor.
30 ml 405 lira.
4-Su ve ısıyla
etkisi artıyor
Shiseido Expert Sun Protector Cream 50 Faktörlü
Melis Ayça Değirmencioğlu bu ürünü “Yaz-kış sürmeden çıkmıyorum. İçindeki Wetforce ve HeatForce teknolojisi
sayesinde ürün su ve ısıyla temas ettikçe koruması daha da artıyor” diyerek
öneriyor. 50 ml 580 lira.
5-Yaşlanma karşıtı
La Roche-Posay Anthelios Age Correct-50 Faktörlü
Kırışıklık ve leke oluşumunu
önlerken içeriğindeki ‘hyalüronik asit’ sayesinde cildi nemlendiriyor. Ece Bayram “Hem antiaging bakım yapsın, hem iyi nemlendirsin hem de güneşten korusun istiyorsanız çok güzel bir ürün” diyor.
50 ml 297 lira.
6-Beyaz kalıntı bırakmıyor
Clinique Güneş Kremi-50 Faktörlü
Yüksek güneş koruması sunan ürün antioksidan içeriği sayesinde çevresel etkilerin neden olduğu zararlara karşı cildinizi de koruyor. Valerie Dayan yağsız formüllü bu ürünü
“Mineral filtre arayanlar için iyi bir tercih; beyaz kalıntı bırakmıyor” diyerek tavsiye ediyor. 30ml 315 lira.
7-Makyajla kullanımı kolay
Shiseido Sports BB Cream
Wetforce/Quick Dry-50 Faktörlü
Ortaya yakın kapatıcılığı sayesinde makyaj etkisi de yaratan ürün için Rachel Araz Kiresepi “Hem plajda hem şehir hayatında favorilerim arasında. Hafif yapıda olması makyajla kullanımda kolaylık sağlıyor” diyor. 30 ml 550 lira.
8-Bronzluk da sağlıyor
NUXE Sun Yüksek Korumalı
Hafif Yapılı Krem-50 Faktörlü
“Yüz için yüksek korumalı bir güneş kremine ihtiyaç duyuyorum. Yapışkan his bırakmayan dokusuyla bu ürün favorilerimden” diyen Neslişah Şatıroğlu öneriyor. Susümbüllü formülüyle dengeli bronzlaşmaya yardımcı oluyor. 50 ml 168 lira.
9-Leke tedavisine yardımcı
Dermoskin Be Bright Pigmentyl Sun Protection-50+ Faktörlü
Dr. Sezen Yazıcı Vural “İçeriğindeki ‘traneksamik asit’, ‘niasinamid’, vitamin C ve E özellikle lekeli ciltlerde hem tedaviye yardımcı oluyor hem de güneş ışınlarının zararlı etkilerinden cildi koruyor” diyor.
2 adet 75 ml’lik paket 219.9 lira.
10-BB krem özellikli
NIVEA SUN Yüz Koruma
BB Krem-50+ Faktörlü
Hem BB krem hem de güneş koruyucu... Bu ürün için Neslişah Şatıroğlu “Renkli ve kapatıcı özellikli bir güneş kremi sürmek istediğimde tercihim bu oluyor” diyor.
50 ml 189.95 lira.
JÜRİ
Ece Bayram / Eczacı
Dr. Güneş Ertürk / Dermatoloji uzmanı
Melis Ayça Değirmencioğlu / Dijital İçerik Üreticisi
Metin Uyar / Hürriyet Haftasonu Ekleri Köşe Yazarı
Neslişah Şatıroğlu / Hürriyet Haftasonu Ekleri Moda Köşe Yazarı
Rachel Araz Kiresepi / Dijital İçerik Üreticisi
Dr. Sezen Yazıcı Vural / Dermatoloji uzmanı
Valerie Dayan / Editör