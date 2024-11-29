Soğuk da olsa cildimiz kurumasın, saçımız ışıldasın

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Soğuk hava cildimizden saçlarımıza kadar tüm bedenimizi etkiliyor. Nem kaybı, kuruluk, çatlaklar etkileri arasında. Peki etkili bir kış bakım rutini nasıl olmalı, cildimizi ve saçlarımızı nasıl koruyabiliriz? Uzmanlar mevsim normallerinin getirdiği zorluklarla nasıl başa çıkacağımızı anlattı.

‘Eldiven, pamuklu kalın çorap ve kaşkol kullanılmalı’

Dr. Selma Salman, dermatoloji uzmanı

◊ Ürün kullanmadan önce cildin dermatolog tarafından yapılan analizle kuru, karma veya yağlı olup olmadığı belirlenmeli.

◊ Kışın cildi nemlendirmek için kullanılan ürünlerin krem, losyon formları yerine merhem, pomat gibi yoğunluğu daha fazla olanlar tercih edilmeli. Cildin nem ihtiyacı kış mevsiminde artacağı için nemlendirici olarak su bazlı ürünler yerine yağ bazlı ürünler önerilir.

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◊ Soğuk havanın etkilerinden korunmak için eldiven, pamuklu kalın çorap ve kaşkol gibi kıyafetler tercih edilmeli. Bu dönemde el hijyenini sağlamak için ıslak mendil, kolonya, el temizleme jelleri yerine renksiz kalıp sabunlar kullanılmalı.

◊ Yüz derisinin çok kuru ve hassas olduğu durumlarda yoğun peeling sağlayan kil maskesi ve alkol oranı yüksek tonik gibi ürünlerden uzak durulmalı. Yüzdeki yağ bariyerini yok eden bu tür ürünler soğuğun olumsuz etkilerine karşı cildi savunmasız bırakır. Cildi kurutmayan temizleme sütleri ve köpükler, alkol içermeyen tonikler ve nemlendirici maskeler tercih edilmeli.

◊ Bu aylarda cildin nem ihtiyacını gidermek için nem aşısı, PRP uygulaması gibi kozmetik işlemlerden de fayda görülür.

◊ Kış aylarında topuklardaki sertleşme ve çatlak oluşumu artar. Deriyi tahriş etmeden periyodik olarak topuklardaki ölü deriyi soymayı sağlayan, dermatoloğun önerdiği ürünler fayda sağlar. Bu işlem nemlendiricilerin daha hızlı ve derine etki etmesini kolaylaştırır.

◊ Kışın ısıtma araçları kapalı ortamda hem sıcak hem de kuru bir havaya sebep olur. Nem sağlayıcı cihazlar faydalı olabilir. Kalorifer peteklerinin üzerine su koymak veya odanın havalandırılması da içerideki havanın kurumasının önüne geçer.

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‘Çok sıcak sudan kaçınmalı, uzun süre duşta kalınmamalı’

Dr. Sibel Berksoy, dermatoloji uzmanı

◊ Cilt bakımı genel sağlığımızın bir parçasıdır. Su tüketimi, mineral ve vitaminden zengin antioksidan yiyecek ve içeceklerin cilt sağlığına katkısı göz ardı edilmemeli.

◊ Cilt tipine uygun temizleyici şart. Yoğun asit içeriği (salisilik asit, glikolik asit…) olan tahriş edici ajanlardan uzak durulmalı. Kuru ciltler jel temizleme yerine köpük ya da balm temizleyicileri tercih edebilir.

◊ Duşta yoğun kurutucu özelliği olan sabun ya da duş jelleri yerine bariyer koruyucu özelliği olan temizleme yağları gibi ürünler kullanılabilir. Lif, kese gibi uygulamalardan kaçınmak iyi olur. Çok sıcak su kullanılmamalı, uzun süre duşta kalınmamalı.

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◊ Soğuk havanın ciltte en belirgin etkisi kuruluk ve çatlamadır. Hyalüronik asitten yoğun nemlendiriciler nem ve bakım desteği sağlarken seramid içerikli kremler onarıcı özellikleriyle ön plana çıkar.

◊ Yağlı ciltler için su bazlı, çok yoğun olmayan kremler; kuru ciltler için özellikle akşamları biraz daha yoğun nemlendirme sağlayacak yağlı kremler tercih edilebilir.

◊ Ciltteki kuruma, çatlamayı azaltmak adına humektan olarak adlandırılan, nem tutma kapasitesi olan ürünler kullanılabilir. Cilt bariyerini sağlamlaştıran ve nem kaybını azaltan bariyer kremler okluzif-kapatıcı-örtücü krem ya da pomatlar, yağlar (vazelin, lanolin, dimetikon, soya yağı, üzüm çekirdeği yağı) tercih edilebilir.

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◊ C vitamini krem ya da serumlarda uygun oranlarda olmalı.

◊ Kuru ciltlerde yoğun hyalüronik asit içeren kremler nemlenme ve seramid gibi onarıcı kremler bariyer onarımı sağlayabilir. Nemlendiriciler tüm cilt yüzeyleri için özellikle banyo sonrası kullanılmalı.

‘Biotin, çinko, keratin içeren ürünler mevsimsel dökülmeyi önler’

Ahmet Çoban, saç bakım uzmanı

◊ Saçları haftada 2-3 kez yıkamalı. Ilık su ve nemlendirici maske kurumayı önler.

◊ Organik ve bitkisel içerikli ürünleri tercih edin. Yıpranmış saç uçları için ‘hair balm’ (saç maskesi) yoğun bakım sağlar, avokado, tamanu, Hindistan cevizi, argan gibi doğal özlerle saçı onarır. Ayrıca E, B5 vitaminleri ve omega asitleri saça iyi gelir.

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◊ Parlaklık için nemi korumak önemli. İlk olarak saç telinde oluşan boşlukları onaran doğal maskeler kullanılmalı. Hair balm ya da serum banyo öncesi uygulanırsa iyi sonuç verir.

◊ Argan yağı içeren ürünler saçı besler, nemli tutar. Aloe vera, Hindistan cevizi yağı içeren şampuanlar ve saç yağları saç derisini yatıştırır ve nemlendirir.

◊ Elektriklenme için antifriz serumlar ve ısı koruyucu spreyler önerilir.

◊ Biotin, çinko, keratin içeren ürünler mevsimsel dökülmeyi önler. Keratin içerikli serumlar parlaklık, protein bazlı ürünler güç ve esneklik kazandırır.

◊ Saç dipleri yağlanıyorsa aloe vera veya salisilik asit içeren formüllerle dengeleyebilirsiniz.