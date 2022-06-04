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Sizi dans pistine alalım

#Ege Balkız#Melis Fis#Hurriyet Cumartesi
Sizi dans pistine alalım

Kıvrak dans figürlerinize güveniyorsanız gittiğiniz kulüpte DJ’den Ege Balkız ve Melis Fis’in yeni şarkısını çalmasını isteyin. Yok, ben evde kafa dinleyeceğim diyorsanız MAW’ın albümüyle derinlere dalabilirsiniz. Haftanın yeni şarkıları karşınızda...

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Ege Balkız, Burry Soprano’yla yaptığı ‘Affet Beni Sevgilim’le 37 milyon dinlemeyi aşmıştı. Melis Fis ise ‘Bir Ömür Daha’ ve ‘1 Varsın 1 Yoksun’la dikkatleri üzerine çekmişti. Genç neslin bu iki yetenekli ismi şimdi ‘Bak Bana’ için bir araya geldi. Öyle planlı bir işbirliği de değil bu. İkili tanışmalarının ertesi günü stüdyoya girmişler. Ve iki günde şarkıyı tamamlamışlar. Prodüktörlüğünü İlkay Şencan’ın üstlendiği şarkı kıvrak ritimleriyle Afro-pop tarzında.

Daha yolun başında

Sizi dans pistine alalım

‘BUZ’ (Albüm)
MAW
Universal Music Türkiye

Türkçe sözlü trap müzikte hem yazdığı sözler hem de vokaliyle öne çıkan bir isim MAW. Onun tarzı ‘emotional trap’ olarak geçiyor. Yani duyguların ön planda olduğu bir stili var. İlk albümü ‘BUZ’un tüm şarkı sözlerinde de kendi imzası bulunuyor. MAW henüz 21 yaşında, yolun başında. Ama kısa sürede çok mesafe kat etmiş, etmeye de devam edecek belli ki.

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Söz, müzik Kayra

Sizi dans pistine alalım

‘Taş Kâğıt Makas’ (Tekli)
Kayra Kayan
Cover Production

Böyle bir başlık atmak ne kadar güzel. Özellikle de karşınızda genç bir müzisyen varsa. Kayra Kayan sözlerini yazıp bestelediği ‘Taş Kâğıt Makas’ adlı teklisiyle karşımızda. Düzenlemesinde Çağrı Telkıvıran’ın imzası olan şarkıyla Kayra kimseye benzemeden, müzik sektöründe yolunu çizmek istiyor.
9 yaşında kemanla müziğe başlayan genç müzisyen aynı zamanda yan flüt ve piyano çalıyor.

Son model ‘Sımsıkı’

Sizi dans pistine alalım

‘Sımsıkı-Rave Mix’ (Tekli)
Kuvoka-Kenan Doğulu Kuukou Records

Kuvoka’yı nasıl bilirsiniz diye sorsalar ‘Tekno müzik prodüktörü’ der hemen tanıyanlar. Elektronik müziğin önde gelen isimlerinden Richie Hawtin’in dikkatini çekecek yetenekte bir prodüktör üstelik. Şimdilerde Kenan Doğulu’nun ‘Sımsıkı’ şarkısına yaptığı rave remiksle gündemde. Zaten bir süredir canlı performanslarında çalıyordu. Şimdi parçayı istediğimiz her yerde dinleyebileceğiz.

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#Ege Balkız#Melis Fis#Hurriyet Cumartesi

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