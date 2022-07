Siz evde yokken aklınız onda kalmasın

Haberin Devamı

DogGO uygulaması, kedi ve köpek ailelerine profesyonel gezdirme ve bakım hizmetleri sunuyor. DogGO bünyesine girmek isteyen köpek gezdiricileri önce mülakata tabi tutuluyor. Ardından da DogGO Üniversitesi adı verilen teorik eğitim aşamasına geçiliyor. Bu sistemde, eğitmen ve veterinerler tarafından oluşturulmuş video müfredatı ve talimatname var. Köpek gezdiricisi olmak isteyenler bunları izleyip, okuyup sınava giriyor. Kazananlar pratik eğitim alıyor ve ‘walker’ olarak tabir edilen köpek gezdiricileri sisteme giriyor. Köpek sahipleri uygulamadan walker talep ettiklerinde, eğer evde yoklarsa anahtarlarını güvendikleri bir yere veya kişiye bırakabiliyorlar. Bilgisini DogGO’ya veriyorlar ve köpekleri belirttikleri adresten alınıyor. Yürüyüşleri uygulamada haritadan izleyebiliyor, çiş-kaka bildirimlerini alıyor, diledikleri kadar fotoğraf talep edebiliyorlar. Bakım hizmetiyse hem köpek hem de kediler için veriliyor. Küçük dostunuza ister kendi evinizde, isterseniz de bakım yapacak kişinin evinde bakım hizmeti talep edebilirsiniz.

‘Bütçeme faydası oluyor’

Vahide Dabil (30)-Öğrenci





Bu işin en iyi yanı uzun mesafelerde yürüyüş yaparak fiziksel açıdan kondisyon kazanmak. Bu sayede hiç görmediğim sokakları da keşfediyorum. Maddi olaraksa tabii ki bütçeme faydası oluyor. 30-45-60 dakikalık seçeneklerle köpek gezdirmeye çıkıp yürüyüşün süresine göre 30-150 liradan başlayan kazançlar sağlayabiliyorum. İstediğim lokasyonda istediğim kadar yürüyüş alabiliyorum. Yani kazanacağım tutarı da ben belirliyorum.

‘Biz yemek yedik, Çaki parkta oynadı’

Neslihan Yılmaz (33)-Finans yöneticisi





Köpeğimi ilk sahiplendiğim zaman yavruydu ve yavru köpek günde 3-4 saatten uzun süre evde yalnız bırakılmamalı. Erkek arkadaşımla beraber evden sabah 7’de çıkıp akşam 6’da dönüyorduk. O kadar süre yalnız bırakamayacağımız için ne yapabiliriz diye araştırırken DogGO ile tanıştık. Biz yokken köpeğimizi gezdirecek, anahtarı verebileceğimiz güvenilir birini arıyorduk. Bize sistemlerini anlattılar. Uygun olan aylık paket yürüyüşlerle başladık. Biz işteyken ‘walker’ her öğlen köpeğimiz Çaki’yi 1.5 saat gezdirip geri bırakıyordu. Sabah ve akşam da biz çıkarıyorduk, bu şekilde enerjisini atabilmesini sağladık. O dönem evden çalışmadığımız için DogGO hayatımızı kurtardı. Asla 10 saat evde yalnız bırakamazdık, vicdan azabı çekerdik. Daha önemlisi Çaki de muhtemelen bize uyum sağlayamazdı.

Şu an evden çalışıyoruz ama yine de uygulamayı iki senedir çok aktif kullanıyoruz. Eskisi gibi paket ihtiyacımız kalmadı ama bazen hem eşimin hem benim toplantım olabiliyor. Bu gibi durumlarda hemen bir ‘walker’ desteği alıyoruz. Köpeğimizin nerede olduğunu uygulama üzerinden takip edebilmek, istediğim an fotoğraf talep edebilmek içimin rahat etmesini sağlıyor.

Tatillerde yanımıza alamazsak Çaki yine kendi evinde kalabiliyor. Bizim civarda yaşayan ‘walker’ arkadaşları epey tanıdık. İki gün önce Fenerbahçe’de aile yemeğindeydik. Çaki de bizimleydi ama sıkıldı. DogGO profilime girip hemen yeni adres olarak oturduğumuz restoranı ekledim. Oraya birini yönlendirdiler. Biz yemek yerken Çaki 1 saat yandaki parkta gezdi. Anlayacağınız sistemi epey aktif kullanıyoruz. Bir ay boyunca, hafta içi her gün, sabah-akşam, günde iki kez kullanırsak 1.750 lira civarı ödüyoruz.