Siz de hâlâ çizgi film izleyenlerden misiniz?

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Gizem: Melis, Lorin artık epey çizgi film seyreden ve anlayan bir çocuğa dönüştü. Ben de konu hakkında hem araştırıyorum hem de temiz içerikler bulmaya çalışıyorum.

Melis: Biliyor musun ben hep çok sevdim çizgi film izlemeyi. Hem çocukken hem de şimdi çocuklarla...

Gizem: Ben de... Senin favori çizgi filmin neydi çocukken?

Melis: Çok küçükken ‘Yakari’, ‘Heidi’, ‘Şeker Kız Candy’, sonra ‘Clementine’ ve ‘Tom ve Jerry’ tabii... ‘Şirinler’, ‘He-Man’ ve ‘Voltran’ da izlerdim. Şu sıralardaysa favorim ‘Uğurböceği ile Karakedi’ ve ‘Rafadan Tayfa’. Çocuklar büyüdüğü için artık pek izlemiyorlar ama ben arada ‘Niloya’ya da bakıyorum. Zira Tospik en sevdiğimiz kaplumbağa! Sen neler izlerdin?

Gizem: Ben ‘Taş Devri’ ve ‘Jetgiller’ hastasıydım. Peş peşe iki çizgi film yayımlanır ve biterdi. Ne kadar üzülürdüm, anlatamam. Sınırlı ekran süresinin tadını annelerimiz çıkarmış, suya sabuna dokunmadan. Şimdi biz ekran başından kalksın diye pazarlıklar yapıyoruz.

Melis: Öyle, 2 yaşına kadar çocukların ekranla tanışmasını kesinlikle önermiyor uzmanlar.

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Gizem: Haklısın, ne kadar uzak tutsak iyi ama o çukura bir şekilde düşülüyor işte... Ama belirli bir yaştan sonra çok da katı değilim ekran ve teknolojiye karşı ben.

Melis: Tamamen uzak tutmak kendi yaşıtlarıyla konuşacakları bir şey kalmaması demek gibi de zaten.

Gizem: Bana göre teknolojiyi nasıl kullandığımızla alakalı bu. Örneğin, eğer çocuk bir çizgi film ya da video seyrettikten sonra öğrendiğini kodlayıp daha sonra uygulamaya geçiriyorsa bu üretken bir tüketim anlamına geliyor. Önlenmesi gereken bence pasif tüketim. Yani çocuğu sadece oyalamak için kullanılan ya da çocuğun duygularını kontrol edemediğinde başvurduğu bir araç haline gelmemesi.



Bunun için de eğer mümkünse birlikte izlemek, değilse içerik hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor. Benim elimden gelen, düzgün içerikleri seçip sunmak oldu.

Melis: Nasıl seçiyorsun peki düzgün içeriği?

Gizem: Önceleri birlikte izliyor ve içerikleri kendi doğru ve yanlışlarıma göre eliyordum. Sonra nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırdım. Akademisyen Dr. Özgür Bolat’ın YouTube’da 3 ayrı videosu var. 4 yaş altı, 5-7 yaş ve 8 yaş üzeri çocuklar için çizgi film seçilirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatıyor. Ben şunlara dikkat ediyorum:

- Fiziksel, sözel ya da duygusal şiddet öğeleri var mı diye bakıyorum. Mesela ayrımcılık, arkadaşıyla alay etme, dışlama, küsme, etiketleme gibi kavramlar varsa direkt eleniyor benim için.

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- Toplumsal cinsiyet eşitliği konusu da ilk sıralarda yer alıyor benim için. Bir karaktere sırf kız olduğu için daha pasif roller veriliyor mu diye bakıyorum.

- Karakterin sorunları barışçıl yöntemlerle çözmesi de önemli. İnsan, hayvan ve doğa saygısını söylememe gerek bile yok sanırım.

- Bir de bu yaşlarda karakterleri taklit ettikleri, örnek aldıkları için kendine güvenen, dünyanın iyi bir yer olduğuna inanan karakterleri seçiyorum.

- Gündelik olayları anlatması zaten yeterli, sıradışı bir kurgu için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum. Ve onunla oturup seyretmeme, konu hakkında konuşmama da bayılıyor.

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Melis: Harika. Ben şiddet içerikli olanları eleyebiliyorsam ne âlâ diyorum. 9 yaşında artık kontrol etmek o kadar mümkün olmuyor. Ama tabii onlar benim hassasiyetlerimi aşağı yukarı anladı artık ve “Anne merak etme, bu 7 yaş üstü, o yüzden izliyoruz” diyorlar mesela.

Gizem: İşte bu çok önemli biliyor musun? Çocukları sürekli kontrol etmek yerine uzun vadede onlara içerikleri süzebilmeyi öğretmenin en doğru yol olduğunu söylüyor Dr. Özgür Bolat da... Seninkiler ne izliyor bu yaşlarda mesela?

Melis: ‘Uğurböceği ile Karakedi’ Deniz’le favorimiz. Memo ‘Kaptan Tsubasa’ seviyor. Ama mesela ‘Ben 10’ gibi hiç hoşlanmadıklarım var. Bazen Memo’yu çaktırmadan izlerken buluyorum. Lorin neler izliyor?

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Gizem: Bir dönem ‘Masha’ izledi. Şimdilerde ‘Peppa Pig’ ve ‘Niloya’ favorimiz. ‘Peppa Pig’in İngilizce versiyonu da tercih edilebilir yabancı dil gelişimi açısından. Niloya da işitme engelli çocuklar için hazırladıkları ‘işaret dili’ bölümleriyle gönlümün efendisi. ‘Bili ve Bam Bam’, ‘İtfaiyeci Sam’ ve ‘CoComelon’ da güzel.

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