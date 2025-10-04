Sisli zirvelerde nefes kesen macera

Haberin Devamı

Karadeniz’in büyüleyici doğası, bu yıl Türkiye’de ilk kez düzenlenen Kaçkar by UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc) ile adeta bir açık hava arenasına dönüştü. Böylece dünyanın en prestijli patika ve dağ koşusu olan ultra trail’in dünya serisine biz de katılmış olduk. Ayder Yaylası’ndan start alan yüzlerce koşucu Kaçkar Dağları’nın sisli zirvelerinde, derin vadilerinde ve yaylalarında doğayla nefes kesici bir mücadeleye girişti. Zorlu hava koşulları nedeniyle 100K parkuru iptal edildi ama 50K ve 20K kategorilerinde sporcular dayanıklılıklarıyla alkış topladı. Her yaştan koşucunun katıldığı ultra trail’de özellikle kadın sporcuların yoğun ilgisi dikkat çekti. 2.500 metre yüksekliği gören katılımcılar hem doğanın gücüyle hem de kendi sınırlarıyla yüzleştiler.

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, Rize Valiliği koordinasyonunda ve Rize Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşen maraton, UTMB’nin ülkemizdeki ilk deneyimi olarak hafızalara kazındı. Biz de bu mücadeleye tanıklık etmek için Rize’deydik ve koşucularla deneyimlerini konuştuk.

‘Örnek olmak istiyorum’





Kadir Çelik (42)

İşitme engelliyim, 9 yıldır koşuyorum. Daha önce Fransa, İsviçre ve İtalya’da UTMB’ye katılıp 100K koştum. Ülkemdeki engelli sporculara örnek olmak istiyorum. Onlar da gelip koşsunlar, yeter ki çıksınlar evden. Kaçkar’da gürül gürül akan sular, şelaleler vardı, hiçbirini duymadım. İşitme cihazım yağmur yağınca, içine ter ve su kaçınca bozuluyor. Keşke doğayı duyabilseydim. Maalesef bebekken havale geçirdim, kulağımda işitme kaybı oluştu. Ama işitme cihazımı çıkarınca kendime odaklanıyorum. Daha önce Türkiye’de birçok parkurda koştum. Kaçkar’ın havasını çok sevdim. Hiç korku hissetmedim çünkü her noktadaki arama-kurtarma ekipleri can güvenliğimizi sağladılar.

‘Gözlerimden yaşlar geldi’





Haberin Devamı

Beyza Güzel (31)

20K parkurunda birinci oldum. Fransa’da UTMB’ye daha önce katılmıştım. Patikada özellikle kadın koşucu dostlarımı görmek benim için büyük bir mutluluk. Bu beni motive ediyor çünkü yarışlara katıldıkça onlarla da görüşme şansı yakalıyorum. Rize’de koşmak diğer UTMB koşu noktalarından katbekat daha güzeldi bence. Burada koşarken çok mutlu oldum ve parkurun bazı yerlerinde gözlerimden yaşlar geldi. Çünkü ülkemizde böyle bir global yarışın organize edilmesi benim için çok heyecanlı ve gurur verici.

‘Dehşet güzel bir parkurdu’





Serpil Baysal (46)

Daha önce Fransa ve İtalya’da UTMB koşmuştum. Fransa’da 45-49 yaş kategorisinde üçüncülüğüm var. Kaçkar’da hava şartlarından dolayı 100K iptal edildiği için kaydımı 20K’ya aldım. Koşuya motivasyonsuz girdim ama parkur dehşet güzeldi. Türkiye’de bunun eşi benzeri yok.

Haberin Devamı

‘Koşarlarsa yaşıma ulaşırlar’





İbrahim Somalı (70)

Kaçkar’da 70-74 kategorisinde birinci oldum. 15 seneden uzun süredir koşuyorum. Koştuğum için kendimi daha zinde hissediyorum. Gençlere tavsiyem hemen koşuya başlasınlar, koşarlarsa benim yaşıma ulaşırlar.

‘O atmosferi solumak inanılmazdı’





Tuğçe Karakaya (29)

Ben İzmir’den geldim ve yarışı 50K genel kadınlar kategorisinde ikinci olarak tamamladım. Rize’nin doğasında koşmak tek kelimeyle inanılmaz bir deneyimdi. Özellikle trail koşmak, o atmosferi soluyup yeşilliğin içinde olmak gerçekten çok güzel ve keyifli. Bu yarış ülkemizde yapıldığı için çok mutluyum.

Haberin Devamı

‘Adrenalin seviyorum’





Özlem Avşar (50)

10 seneden beri koşuyorum ama bu parkurda ilk deneyimimdi. 50-54 yaş kategorisinde birinci oldum. Tehlike, adrenalin seviyorum ama ben böyle bir şey görmedim, olağanüstüydü. O bitiş çizgisini görmenin insana kattığı duygu anlatılmaz, yaşanır. Herkese tavsiye ediyorum. Başlamanın yaşı yok, geç kaldık demesinler. Her yaşta, her koşulda bir adım atsınlar.